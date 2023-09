Marvel retrasa sus próximos estrenos en Disney+ debido a las huelgas de Hollywood: todas las series afectadas

A los retrasos cinematográficos se suman los televisivos. Marvel ha revisado su calendario de 2023 y además de posponer películas como Capitán America: Brave New World o Deadpool 3, también ha decidido retrasar los estrenos de sus series en Disney+ debido a la huelga de guionistas y actores.

Los paros laborales de ambos gremios afectaron el desarrollo de las series en diferentes etapas, y aunque algunas pudieron continuar rodando porque ya tenían los guiones escritos cuando se convocó la huelga de guionistas el 2 de mayo, la de actores, que dio inicio en julio, puso freno definitivo a todas las producciones.

Es posible que de estos retrasos la compañía saque algo positivo. Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, ha reconocido recientemente que la estrategia televisiva de la marca no ha sido la mejor y que ha propiciado una saturación y agotamiento en el espectador, por lo que repartir sus contenidos más espaciado en el tiempo le puede servir para que cada uno dé la sensación de ser un acontecimiento.

[Guía de los personajes y actores de 'One Piece' para no perderte]

Las series que se retrasan

Tal como informa The Hollywood Reporter, Agatha, Echo, What If... y X-Men 97 posponen su llegada al catálogo de Disney+ varios meses y la mayoría de ellas no tienen aún una fecha de estreno confirmada, simplemente se sabe que será en 2024.

La segunda temporada de What If..., la serie antológica de animación que repasa momentos clave del Universo Cinematográfico Marvel y cómo serían en líneas temporales alternativas, se estrenará en la plataforma el 25 de diciembre. En el primer calendario estaba prevista para el primer semestre de 2023.

Echo, el spin-off de Ojo de Halcón, que se anunció inicialmente para el 29 de noviembre no se estrenará hasta enero de 2024. La serie está protagonizada por Alaqua Cox en el papel de una antigua jefa de una organización criminal que regresa a su ciudad natal de Oklahoma para reconciliarse con su pasado. Como ya se había anunciado, en un cambio de estrategia, se estrenará la temporada completa.

La serie de animación X-Men '97, una continuación espiritual de la serie clásica de los años 90, que estaba programada para otoño de este año, no llegará a la plataforma hasta el primer trimestre de 2024.

Por otra parte, Agatha, el spin-off de WandaVision protagonizado por Kathryn Hahn, una de las series más esperadas de la parrilla de Disney+, es una de las que sufrirá un retraso mayor, ya que estaba previsto su estreno en invierno de 2023 y se ha pospuesto hasta octubre de 2024 para coincidir con la fiesta de Halloween del próximo año. La serie también ha cambiado de nombre y ahora se titula Agatha: Darkhold Diaries, antes se había conocido como Agatha: House of Harkness y también como Agatha: Coven of Chaos.

Ironheart, serie centrada en la inventora Riri Williams (Dominique Thorne) que se introdujo por primera vez en Black Panther: Wakanda Forever, ha desaparecido temporalmente del calendario de estrenos. Lo mismo ocurre con Daredevil: Born Again, continuación de la serie de Netflix ahora en el UCM, cuyo estreno estaba previsto para la primavera de 2024; y Wonder Man, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II. Todas tuvieron que pausar su producción cuando se convocaron las huelgas.

'Loki' 2 se mantiene

Si no hay cambios de última hora, la segunda temporada de Loki será la única serie de Marvel que llegará a Disney+ este otoño. Las expectativas son altas porque sigue siendo la serie con mejores críticas de todo el catálogo desde que se empezó esta etapa con Wandavision en 2021 y también la serie de Marvel más vista en la plataforma.

La temporada 2 de 'Loki' se estrena el 6 de octubre.

Sigue los temas que te interesan