Disney reconoce que ha saturado Marvel por culpa de su plataforma: "Diluímos la atención"

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, ha confirmado un secreto a voces, que Marvel ha sido injustamente "saturada" por la compañía en el afán de dotar de nuevo contenido a su reciente plataforma de streaming. Según el CEO, el aumento de la producción del estudio para Disney+ es una de las razones de "algunas decepciones" que han tenido últimamente, como ya reflexionábamos en SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL sobre cuántas series de Marvel eran demasiadas.

Disney ha recibido algunas decepciones comerciales con sus estrenos en cines, películas que deberían ser éxitos de taquilla del verano como Indiana Jones y el dial del destino o Elemental, y que casi con toda seguridad cerrarán su recorrido en las salas con pérdidas. Marvel también ha sido víctima de los malos resultados en la taquilla, además de las malas críticas, desde que concluyera la exitosa Fase 3 con Vengadores: Endgame en 2019.

El último caso ha sido el de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, que no alcanzó los 500 millones de dólares en la taquilla global, cuando la primera parte los superó (aunque por poco) y la segunda rebasó los 600 millones. El dato es más sangrante al tener en cuenta que esta película es una piedra angular para la fase 5 del Universo Cinematográfico Marvel y la encargada de presentar a Kang, el villano más relevante desde Thanos.

Bob Iger junto a Minnie Mouse en la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California, en 2018. Mario Anzuoni Reuters

Sobre todo ello ha querido reflexionar Bob Iger en una larga conversación con David Faber de CNBC dentro del marco de la Sun Valley Conference que se ha celebrado en Idaho. "Ha habido algunas decepciones. Nos hubiera gustado que algunos de nuestros lanzamientos más recientes funcionaran mejor".

"No se refleja como un problema desde la perspectiva del equipo, pero creo que en nuestro afán de hacer crecer nuestro contenido de manera significativa para servir principalmente a nuestras ofertas de streaming, terminamos saturando a nuestra gente mucho más allá, en términos de su tiempo y su enfoque más allá de donde habían estado".

"Marvel es un gran ejemplo de eso", se ha sincerado Iger. "No habían estado en el negocio de la televisión a un nivel significativo. No solo aumentaron su producción de películas, sino que terminaron haciendo una serie de series de televisión y, francamente, diluyeron el enfoque y la atención. Eso es, creo, la causa principal más que otra cosa".

Desde que The Walt Disney Company lanzara su plataforma de streaming el 12 de noviembre de 2019, Marvel ha estrenado 5 series en 2021 (Bruja escarlata y Visión, Falcon y El Soldado de Invierno, Loki, Qué pasaría si...? y Ojo de Halcón), 3 en 2022 (Caballero Luna, Ms. Marvel y She-Hulk: Abogada Hulka), y tienen otras 7 en cartera para estrenar entre 2023 y 2024 (Invasión Secreta, Loki T2, Echo, Ironheart, Agatha: Coven of Chaos, Daredevil: Born Again, Armor Wars y la serie sobre Wakanda).

En marzo, tras el fracaso en taquilla de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, Iger comentó que la "novedad" era algo que a lo que el Universo Cinematográfico de Marvel necesitaba volver para fortalecer su atractivo de taquilla. "Las secuelas generalmente funcionaron bien para nosotros". "¿Necesitas un tercero y un cuarto, por ejemplo? ¿O es hora de recurrir a otros personajes?", comentó Iger en la Conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley.

"No hay nada intrínsecamente extraño en términos de la marca Marvel". "Creo que solo tenemos que ver qué personajes e historias estamos extrayendo, y mirar la trayectoria de Marvel en los próximos cinco años, verás muchas novedades. Vamos a volver a la franquicia de los Vengadores, pero con un conjunto completamente", añadió Iger.

