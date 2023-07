Todo lo que tienes que saber de 'Elemental': fecha de estreno, tráiler, reparto, sinopsis y más

Casi un año después del lanzamiento de Lightyear, Disney y Pixar han vuelto a colaborar para el estreno de Elemental, su nuevo largometraje. En él, los espectadores volverán a viajar por un universo fantástico para conocer un poco mejor el mundo que les rodea.

Después la sorprendente e innovadora Del revés, que tiene previsto regresar con una secuela en 2024, el mejor Pixar trajo películas como Red, Luca, Onward o incluso Soul y ahora es el momento de que sus historias sigan cautivando a un público de todas las edades.

El turno será para Elemental, busca volver a emocionar a la audiencia con un relato conmovedor y que invitar a creer una vez más que se pueden encontrar puntos en común a pesar de las diferencias.

Sinopsis

Elemental nos invita a adentrarnos en Ciudad Elemento, una metrópolis bulliciosa. Muchos de los residentes viven en imponentes rascacielos diseñados para cada uno de los elementos y entre ellos están Candela, una joven fuerte, ingeniosa y con carácter, y Nilo, un chico divertido, sensible y tranquilo.

Cuando ambos se conocen, cambiará su perspectiva sobre el mundo en el que viven y se darán cuenta de que tienen mucho más en común de lo que parece.

Tráiler

Fecha de estreno

Aunque en Estados Unidos ya se pueda disfrutar en la gran pantalla de la animación de Elemental, en España habrá que esperar hasta el 14 de julio, la fecha reservada para su estreno en cines.

Reparto

El reparto de voces que interpreta a los protagonistas lo encabezan Mamoudou Athie y Leah Lewis para dar vida a Nilo y Candela respectivamente. Lo completan Ronnie del Carmen, como el padre de Candela; Shila Ommi, como su madre; Wendi McLendon-Covey, Catherine O'Hara, el debutante Mason Wertheimer y Joe Pera.

Equipo técnico

Fotograma de 'Elemental'. Disney

Esta película de Disney y Pixar está dirigida por Peter Sohn, que empezó a trabajar para el estudio de animación en el año 2000. Ha trabajado en el departamento de arte en películas como Buscando a Nemo y Los Increíbles, y para la creación de personajes en Lightyear y Luca.

Por otro lado, Pete Doctor, guionista de Del revés, Up, Soul y Wall-E, asumió el papel de productor ejecutivo junto a Denise Ream, conocida por su trabajo en Up, Cars 2 y Toy Story 4.

El guion corre a cargo de Brenda Hsueh, conocida por producir y escribir otras series como Cómo conocí a vuestra madre y por participar en éxitos como Red.

Trasfondo real

Elemental es una película original inspirada en la infancia que vivió su director Peter Sohn en la ciudad de Nueva York. "Mis padres emigraron de Corea a principios de los años 70 y construyeron una ajetreada tienda de comestibles en el Bronx", contó el cineasta, añadiendo que "eran una de las muchas familias que se aventuraron a una nueva tierra con esperanzas y sueños, todos mezclados en una gran coctelera de culturas, idiomas y pequeños y hermosos barrios".

'Elemental', la nueva película de Pixar. Disney

De hecho, a través de la animación y un mundo a todo color, la película habla sobre la inmigración. En una entrevista con Variety, Sohn también habló de la forma en la que este largometraje rinde homenaje al viaje que hicieron sus padres.

"No lo había pensado de esta manera. Era un niño muy ingenuo con mis padres y no me di cuenta de lo difícil que es crecer en ese mundo. Cuando mis padres me contaban sus historias sobre haber sobrevivido a la Guerra de Corea o que no tenían de nada, yo les decía: 'Está bien, ¿puedo irme ya a jugar a la consola?' Era ese tipo de niño", contaba Sohn.

"A medida que crecí, comencé a asimilarlo. ¿Cómo hicieron esto sin saber hablar el idioma? Cuando me casé y tuve hijos, empecé a indagar en mí y en cuánto apreciaba lo que me habían dado", reconoció.

El director también definió la película como "muy sincera", aunque nunca pensó "que estaría conectada a algo tan personal". Para él "se trata de agradecer a nuestros padres" y "tender un puente en esa brecha que hay entre alguien de una cultura diferente y la empatía".

