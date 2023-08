La tercera temporada de 'Euphoria' será "cine negro" y explorará a Rue en "un mundo corrupto"

Aún no hay fecha confirmada para el regreso de Euphoria con su tercera temporada. La serie de HBO emitió su último episodio en febrero de 2022 y se esperaba que iniciara el rodaje este otoño para volver con una nueva entrega en 2024, pero cuando se hizo esa previsión no había una huelga de guionistas y actores en el horizonte. A pesar de los retrasos, Sam Levinson ya tiene una idea de lo que quiere explorar en la siguiente etapa de la serie.

En un reportaje de la revista Elle sobre Zendaya, el creador del éxito de HBO dijo que ve la temporada 3 como "una película de cine negro" en la que a través del personaje de Rue explorará "lo que significa ser un individuo con principios en un mundo corrupto".

Sobre su actriz protagonista, y productora de la serie, Levinson también dijo que "es la persona más competitiva que conozco, en el buen sentido. Está en constante crecimiento como artista y siempre busca retos. No es complaciente".

Euphoria sigue a un grupo de adolescentes y su relación con la identidad, el sexo y las drogas en una ciudad ficticia de Estados Unidos, pero es sobre todo una exploración de la adicción, sus estigmas y retos, tanto para la persona enferma como para su entorno familiar y más cercano, un tema para el que Levinson se ha basado en su propia experiencia.

Actores que no regresan

El final de la segunda temporada fue un poco más esperanzador que el de la primera para el personaje de Rue, aunque no se puede decir lo mismo del resto de personajes. En su regreso, la serie tendrá que afrontar la muerte de Angus Cloud, el carismático actor de 25 que interpretaba a Fezco en la serie, que falleció el pasado 25 de agosto.

Zendaya y Angus Cloud

Tampoco estará en los nuevos episodios Barbie Ferreira, que se despidió en agosto de 2022 de los fans con una publicación en redes sociales que decía: "Después de cuatro años de llegar a encarnar al personaje más especial y enigmático Kat, tengo que decir un adiós con los ojos muy llorosos".

La actriz habló en el podcast Armchair Expert sobre los rumores de que su marcha se debía a un conflicto con Levinson: "Me vi envuelta en todo este drama en el que nunca pedí estar y del que nunca había hablado. Soy de la opinión de que si un drama no existe no voy a abordarlo porque entonces le estaría echando más leña al fuego. El asunto cobró vida propia. No creas todo lo que lees".

Aclaró que la decisión de su salida de la serie "fue mutua" y tomada junto a Levinson, porque su trama se había quedado sin gasolina. "Cuando la gente me pregunta por la segunda temporada de Euphoria, asumen que fui una especie de víctima. 'No fue así, lo prometo".

"No creo que hubiera un destino para Kat que encajara con la serie", dijo la actriz que interpretó en dos entregas al personaje. "No sé si iba a hacerle justicia, y creo que ambas partes lo sabíamos. No quería ser la amiga gorda. No quiero interpretar ese papel y creo que ellos tampoco lo querían".

La primera escena de 'The Idol'

Un éxito que no repitió 'The Idol'

Euphoria se convirtió en la segunda temporada serie más vista de HBO con el estreno de su segunda temporada, por detrás de Juego de tronos, con una media de 16,3 millones de espectadores.

En junio de este año Levinson estrenó su segunda serie, The Idol, cocreada con el artista The Weeknd. Esta no tuvo el éxito o la acogida entre el público de su serie previa. Fue una producción polémica desde su rodaje, que se calificó de ambiente tóxico en Rolling Stone, hasta la emisión de su último episodio, pues se consideró que sus desnudos eran gratuitos y que "parecía una fantasía de violación masculina".

Sigue los temas que te interesan