Barbie Ferreira revela por primera vez la verdadera razón de su polémica salida de 'Euphoria'

Tras meses de silencio, Barbie Ferreira, protagonista de Euphoria, ha dado su versión sobre su salida de la serie. La actriz anunció en agosto que no volvería para la tercera temporada, una noticia que llegaba después de varios meses de rumores sobre conflictos tras las cámaras.

Las primeras noticias surgieron en febrero de 2022, en una publicación de The Daily Beast, que afirmó tener como fuente anónima a miembros del equipo de la serie. En el texto se dijo que Ferreira le había manifestado a Sam Levinson (creador y director) su descontento con el rumbo que había tomado su personaje, Kat, unas conversaciones que se hicieron cada vez más tensas y que, presuntamente, habían hecho que en una ocasión la actriz abandonara molesta el set de rodaje.

Estas supuestas tensiones coincidieron con una reducción de la trama del personaje y de la presencia de la actriz en pantalla en la segunda temporada de la serie, por lo que ante el silencio de HBO y el equipo de la serie, los fans y la prensa sacaron sus propias conclusiones, y asumieron que la decisión no había sido creativa sino una respuesta al conflicto en forma de represalia por parte de Levinson.

Barbie Ferreira interpretó a Kat Hernández en dos temporadas de 'Euphoria'

Ferreira da su versión

Ahora, Ferreira ha hablado por primera vez abiertamente sobre el tema en el podcast Armchair Expert, presentado por Dax Shepard: "Me vi envuelta en todo este drama en el que nunca pedí estar y del que nunca había hablado. Soy de la opinión de que si un drama no existe no voy a abordarlo porque entonces le estaría echando más leña al fuego. El asunto cobró vida propia. No creas todo lo que lees".

A la pregunta concreta del rumor referente a su marcha del plató durante el rodaje, Ferreira afirmó que tal cosa nunca ocurrió. "Me torcí el tobillo una vez y tuve que ir a hacerme una radiografía. Quizá se refieren a eso", dijo.

Y aclaró que la decisión de su salida de la serie "fue mutua" y tomada junto a Levinson, porque su trama se había quedado sin gasolina. "Cuando la gente me pregunta por la segunda temporada de Euphoria, asumen que fui una especie de víctima. 'No fue así, lo prometo".

"No creo que hubiera un destino para Kat que encajara con la serie", dijo la actriz que interpretó en dos entregas al personaje. "No sé si iba a hacerle justicia, y creo que ambas partes lo sabíamos. No quería ser la amiga gorda. No quiero interpretar ese papel y creo que ellos tampoco lo querían".

Las protagonistas de 'Euphoria' al inicio de la serie.

"Siento que con la segunda temporada y ciertas partes de Kat era una especie de lucha para ambas partes", añadió Ferreira. "Sam, yo... fue una lucha para encontrar la continuación del personaje. Así que fue realmente doloroso verlo y ver a los fans enfadados. Sentí que me había quedado demasiado tiempo. Así que, para mí, fue bueno decir: 'Vale, no tenemos que preocuparnos por esto', porque es agotador".

La actriz concluyó que "Sam escribe sobre cosas con las que se siente identificado y no creo que se identifique con Kat. Me gusta Kat, así que puedo seguir mi propio camino. Realmente ha sido algo bueno".

Además de las diferencias creativas, Ferreira también apuntó que es practicamente compaginar el rodaje de una temporada de Euphoria con otros trabajos: "Dura unos nueve meses". Desde el punto de vista de su carrera, tal como apuntó en el podcast, no tenía sentido para ella renunciar a otros proyectos durante casi un año en una serie en la que su papel inevitablemente sería cada vez más limitado.

