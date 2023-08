Zendaya visita el mural que rinde homenaje a Angus Cloud tras su muerte

La muerte de Angus Cloud ha conmocionado a todos. En especial, a los fans de Euphoria y a sus compañeros de rodaje, que desde que saltó la noticia han querido recordar los momentos que compartieron con él.

Recientemente, su madre Lisa Cloud, quiso compartir los clips del casting que hizo Angus para la serie de HBO, donde se ganó el corazón de los fans por su interpretación de Fezco, el amigo de Rue (a la que interpreta Zendaya).

Y recientemente, la propia Zendaya ha visitado el mural que rinde homenaje al joven actor y que se pintó unos días después de su fallecimiento en Oakland, su ciudad natal. Además de publicar una foto en sus historias de Instagram el pasado 9 de agosto, la actriz compartió una foto de un letrero que decía "Ningún amor se desvanece (No Love Fades, en inglés)".

El mural que rinde homenaje a Angus Cloud en Oakland, su ciudad natal.

"Las palabras no son suficientes para describir la belleza infinita que es Angus", escribía Zendaya en una publicación de Instagram el pasado 31 de julio, el día que falleció Cloud. "Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerle en esta vida, de llamarle hermano, de ver sus ojos cálidos y amables y su brillante sonrisa, o de escuchar su risa contagiosa -estoy sonriendo ahora solo de pensar en ello-".

"Sé que la gente usa esta expresión a menudo cuando habla de las personas a las que ama, [diciendo que] 'podrían iluminar cualquier habitación en la que entraran', pero dejadme decir que él era el mejor en eso. Y me gustaría recordarle de esa manera. Por toda la luz, el amor y la alegría sin límites que siempre logró darnos. Apreciaré cada momento. Mi corazón está con su madre y su familia en este momento y, por favor, sed amables y pacientes, porque el dolor es diferente para todos", añadía la actriz.

La causa de la muerte

En el comunicado que emitió la familia, hacía referencia a la muerte del padre de Angus, pero en ningún momento se hablaba sobre la causa de su deceso, que aún no se ha confirmado. "La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo", explicaban en la publicación.

Sin embargo, a pesar de que pidieran privacidad en este momento tan delicado, el hecho de hacer referencia a su batalla personal, muchas personas comenzaron a especular sobre la posible causa de la muerte y han sido muchas las teorías que han surgido sobre cuál podría haber sido el verdadero motivo.

Una semana después de lo ocurrido, y tras varios días de especulaciones, la madre del actor de Euphoria, Lisa Cloud, acudía a las redes sociales para desvelar el verdadero motivo de la muerte y zanjar el asunto, confirmando que la causa no fue un suicidio.

"Amigos, quiero que todos sepan que aprecio su amor por mi familia en este momento. También quiero que sepan que aunque mi hijo estaba profundamente apenado por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz", expresaba.

Angus Cloud en 'Euphoria'.

En el resto de la publicación, Lisa Cloud habla de cómo pasó Angus su último día, reorganizando su habitación y ordenando en general, y menciona que habló sobre ayudar a algunos familiares con la universidad. También afirma que no se suicidó.

"No sé si lo qué pudo haber introducido en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en un proyecto de arte, se durmió y no se volvió a despertar. Es posible que descubramos que tuvo una sobredosis accidental y trágica, pero está muy claro que no tenía la intención de marcharse de este mundo", expresaba.

"Hay publicaciones en redes sociales que han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que no es el caso. Para honrar su memoria, sed bondadosos en vuestro día a día", añadió.

