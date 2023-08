Así es 'Campeonex', la secuela del éxito en taquilla: "Quienes viven la diversidad son los que mejor la pueden contar"

El cine español se sumará a un gran verano de estrenos de cine con Campeonex, la segunda parte de Campeones, la película que conquistó a la crítica y la audiencia. Se estrena el 18 de agosto y reunirá al mismo director y prácticamente al mismo reparto del largometraje original.

Dirigida por Javier Fesser (Camino, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, Campeones, Historias Lamentables), la película vuelve a encontrarse con nuestro equipo de “campeones”, que ha abandonado el baloncesto para adentrarse por error en el

fascinante mundo del atletismo, de la mano de una entrenadora novata.

Entre las duras exigencias de la nueva disciplina y la sorprendente capacidad de la entrenadora para atraer todo tipo de desgracias y calamidades, todo acabará saliendo del revés.

Con motivo de su estreno en cines, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL asistió a la rueda de prensa, donde los creadores y protagonistas de la película hablaron sobre los detalles más importantes del esperado largometraje.

Nuevos personajes

En Campeonex, los espectadores asistirán al regreso del equipo de deportistas al completo, aunque en esta ocasión los retos serán diferentes y habrá varios cambios a los que tendrán que enfrentarse los protagonistas. Entre ellos, a la incorporación de una nueva entrenadora (Elisa Hipólito), que tomará el relevo de Marco (Javier Gutiérrez).

La actriz reconoce que aunque pudo sentir algo de presión al principio, "el equipo me acogieron y me quisieron un montón desde el primer día y me he sentido muy arropada". Para ella "este proceso de rodaje ha sido un sueño" y también reconoce sentirse "muy afortunada".

Por otro lado, Jelen García introdujo a Andy, otra de las incorporaciones que hay en el reparto de protagonistas. "Tiene una visión totalmente inclusiva y creo que aporta mucho a la historia", adelantó.

Junto a ellas, repiten en el elenco Jesús Vidal, Gloria Ramos, Sergio Olmos, Jesús Lago Solís, José de Luna, Fran Fuentes, Alberto Nieto, Roberto Chinchilla y Stefan López.

El personaje de Brianator

Además de hablar de los nuevos personajes, el equipo de actores al completo reconoció el trabajo de Brianator, que después de convertirse en un fenómeno de internet, ha dado el salto al mundo de la interpretación como el nuevo gran pilar del equipo que forman los protagonistas.

Brian es una de las grandes incorporaciones de la secuela.

"Brian introduce la novedad fundamental de la película, que es la discapacidad funcional. Aquí es donde abrimos el abanico a este mundo de las etiquetas, precisamente para tratar de devorarlas", empieza a situar Javier Fesser al personaje de Brian.

"Es una persona con una influencia enorme en redes sociales y tiene una personalidad y una mirada positiva de la vida que no solo ha encajado perfectamente la película, sino que desmonta y documenta de una forma contundente cualquier idea preconcebida con respecto a la discapacidad", agregó.

"El universo que él representa es el de la realidad virtual, el universo de las redes y los videojuegos. Y eso está en el guion antes de aparecer Brian", recordó Fesser.

Después, Javier Fesser reconoció cómo dieron con la persona adecuada para interpretar al personaje. "Estábamos buscando a una persona con limitaciones físicas o una discapacidad importante, y que además fuera un crack de los videojuegos. El casting es importante porque buscamos la verdad y no queremos inventarnos nada. Y ahí aparece Brian, que es alguien a quien no conocía pero que es súper conocido, sobre todo entre los chavales más jóvenes", contó.

"Su circunstancia física es pura anécdota y todo lo demás la eclipsa: su personalidad, su alegría, su inteligencia, su rapidez, su perspectiva luminosa de la vida tan grande y tan brutalmente inspiradora... Tiene una capacidad claramente superior para los videojuegos y para las redes sociales, para hacer un montón de cosas. Personas como Brian y todos los que están hoy aquí [refiriéndose al resto de protagonistas] son el ejemplo perfecto de que no hay nada imposible", agregó.

El proceso previo al rodaje

"En la labor de documentación, para que todo lo que aparece en la película pertenezca a la realidad, hicimos este trabajo de documentarnos y también tratar de acompañar a la película anterior, recorriendo medio mundo y conociendo un montón de personas y realidades", describió Fesser, haciendo referencia al paso previo al rodaje.

Fotograma de 'Campeonex'.

"Y el caso es que el videojuego es un elemento que, dentro de la discapacidad, ofrece muchas posibilidades de inclusión, de igualdad y de desaparición de las etiquetas. Es alucinante. Es conocido el campeón de Fórmula 1 que mueve el joystick con la lengua solo mueve la cara, la cabeza. Es curiosa la capacidad que da la tecnología para entrar a competir a cualquier persona en el mundo".

"Y, a la vez, el mundo del videojuego asociado al deporte nos pareció una oportunidad buenísima para volver a hablar de valores y de deportividad. Porque hoy, en el mundo del videojuego, como ocurre en el mundo del deporte profesional y en todo el deporte, el que más está involucrado es el dinero. Nos parecía que la deportividad se va diluyendo en pos de otras cosas que nos gustan menos", identificó el director.

La escena más memorable

La escena de la furgoneta es una de las más divertidas de 'Campeonex'.

Además de hablar del proceso de selección y de lo que el público verá en la película, algunos actores también se acordaron de la escena que más les divirtió rodar. "Teníamos que rodar en una furgoneta casi todo el equipo y claro, con las cámaras, con todo el equipo de rodaje y todo, era un espacio realmente pequeño", empezó a contar Jesús Vidal, que ganó el Goya con la película original.

"Nosotros estábamos con la cara tapada y, claro, fue un momento que podía haber sido muy claustrofóbico. Pero fue un momento muy divertido, como de comunión, como de comunidad. Y creo que refleja muy bien el sentido de toda la película", agregó.

El cine favorece la inclusión

Los protagonistas de 'Campeonex'.

Finalmente, el equipo de Campeonex se animó a recordar con perspectiva el impacto que tuvo la primera película. "La primera película trajo bajo del brazo un regalo inesperado con el que jamás habíamos soñado, que va más allá de la repercusión como película. Tiene que ver con la repercusión que tuvo en la sociedad y el cambio que provocó en la mirada de los espectadores en torno a las personas diferentes y personas con discapacidad intelectual", explicó Álvaro Longoria, productor del largometraje.

"Creo que el cine es muy potente, pero Campeones también se pudo hacer gracias al trabajo previo durante muchísimos años, de muchísimas personas que han estado y siguen trabajando día a día por la inclusión, por la igualdad y por una sociedad más justa que nos incluya absolutamente a todos".

"El cine es una herramienta muy potente para meterte en la piel de otro, para empatizar, para apartar de verdad, conocer en profundidad lo que se siente desde la silla, desde la discapacidad intelectual, desde un desamor, desde una pérdida. Y sí, creo que desde esta película, la sociedad empieza a tener más en cuenta a las personas diferentes", añadió.

"Creemos que la película ha contribuido a normalizar, a dar visibilidad, a que perdamos un poco ese miedo a lo desconocido. Hemos visto que ha cambiado la forma de referirse a gente con capacidades diferentes. Muchas veces la gente dice 'mira, un campeón' y el hecho de que ya cambie dentro de los nombres dice mucho de dónde venimos, de un lugar donde eran bastante poco aceptados. Eso refleja cómo la sociedad ha cambiado", expresó Luis Manso, también productor del filme.

"Cuando la sociedad es más sensible con la diversidad, pues los que contamos historias que beben de la vida y de la realidad, pues empezamos a incluir en nuestras historias lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Y creo que también se ha despertado una sensibilidad y unas ganas de que esa diversidad esté interpretada por personas que realmente la viven, porque son los que mejor la pueden contar", concluyó Fesser.

'Campeonex' se estrena el 18 de agosto en cines.

