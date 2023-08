La sorprendente historia real en la que se ha inspirado la película 'Gran Turismo'

Entre todos los estrenos del mes de agosto, uno de los más prometedores es el de Gran Turismo, una película basada en el videojuego de carreras del mismo nombre de PlayStation. Sin embargo, aunque pueda parecer un largometraje sobre carreras de coches, su trama gira en torno a una historia real muy sorprendente.

Al igual que sucedió con Uncharted, la película protagonizada por Tom Holland, y la adaptación de The Last of Us protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey para HBO Max, Gran Turismo forma parte del plan de PlayStation Productions desarrollar la adaptación de sus videojuegos más populares.

No obstante, a diferencia de estos dos títulos, que incorporan elementos y personajes ficticios, Gran Turismo toma su historia y protagonistas de una increíble historia real. En concreto, narra lo que le ocurrió al jugador Jann Mardenborough (Archie Madekwe), cuyas habilidades en el mismo videojuego le llevaron a ponerse al volante de un coche de carreras de verdad y convertirse en piloto profesional de carreras.

Quién es Jann Mardenborough

Jann Mardenborough, el piloto real que inspiró la película 'Gran Turismo'.

Jann Mardenborough nació en Darlington, Inglaterra en 1991 y es hijo de Steve Mardenborough (al que interpreta Djimon Hounsou en el filme), un exfutbolista profesional que disputó más de 300 partidos en la Football League a lo largo de su carrera. En la película, Geri Halliwell, interpreta a su madre, Lesley Mardenborough, a la que conocían como "Ginger Spice", por las Spice Girls.

Desde siempre, Mardenborough ha sido un jugador enganchado a la saga de juegos de Gran Turismo y su destreza le llevó a convertirse en un piloto real, después de ganar varias competiciones y entrar en la GT Academy.

En una entrevista con The Guardian en 2014, Mardenborough dijo que disfrutaba de los juegos de simulación de carreras porque le daban la oportunidad de "conducir coches que probablemente nunca llegaría a conducir". Sin embargo, sus años de práctica tras la pantalla le permitieron vivir su "sueño de la infancia".

Su gran oportunidad

Después de varios años pilotando un coche con un volante virtual, el gran salto de Mardenborough se produjo en 2011. La GT Academy, también conocida como Nissan PlayStation GT Academy, se comprometió a regalarles a los mejores jugadores de Gran Turismo la oportunidad de llevar sus habilidades a una pista de carreras real.

Archie Madekwe en 'Gran Turismo'.

Todo ello con el objetivo de abrir las puertas a más personas para poder llevar a cabo una carrera profesional en este mundo.

La academia fue financiada por Nissan y Sony Interactive Entertainment entre 2008 y 2016 y los jugadores de Gran Turismo que ganaron las competiciones fueron admitidos en ella, para aprender a conducir un coche de carreras de verdad y tener la oportunidad de ganarse un hueco en el equipo de carreras de Nissan.

El turno de Mardenborough llegó en 2011, cuando venció a otros 90.000 participantes y se convirtió en el tercer jugador más joven en ganar la competición. Esta victoria le dio la oportunidad de conducir para Nissan en la carrera de Dubái, incluso sin tener experiencia previa alguna en el mundo de las carreras.

La historia real tras la GT Academy

El gran logro de Mardenborough no habría sido posible sin la iniciativa de la GT Academy, una academia que fue fundada por el empresario británico y ejecutivo de marketing de automovilismo Darren Cox, que en la película aparece con el nombre de Danny Moore, el personaje al que interpreta Orlando Bloom.

Orlando Bloom es Danny Moore en 'Gran Turismo'.

Cox inició su carrera en Renault y, después de 10 años, se cambió a Nissan, trasladándose después a la sucursal europea. La idea de fundar esta academia se le ocurrió en 2005, cuando era gerente de Nissan Europa, pero no llegó a ejecutarse hasta que Sony y Nissan se asociaron para formar Nissan GT Academy en 2008.

Entre los 23 graduados de la academia de Cox, tanto Jann Mardenborough como Lucas Ordóñez lograron estar en el podio del circuito de Le Mans de 24 horas -donde gana el coche que recorra la mayor distancia en 24 horas-.

Mardenborough, un piloto prolífico

'Gran Turismo'

Después de graduarse en la GT Academy e iniciarse en el mundo de los deportes de motor con el equipo de Nissan, Jann Mardenborough tuvo una carrera prolífica en el mundo automovilístico. Llegó a competir en el Campeonato Europeo de Fórmula 3, la Serie GP3 y la Serie GP2, e incluso compitió en la mencionada y legendaria carrera de 24 Horas de Le Mans, donde debutó en 2013. Un año antes, en 2012, ganó una carrera, tres podios y una pole position conduciendo para RJN Motorsport en el campeonato británico de Avon Tires de GT. ['Scream 7' es una realidad: en desarrollo con uno de los mejores directores de terror de los últimos años] En 2014, Mardenborough ganó tres carreras, siete podios, una pole position y dos vueltas rápidas conduciendo para Giles Motorsport en el Toyota Racing Series de Nueva Zelanda, y también ganó una carrera, dos podios y dos vueltas rápidas conduciendo para Arden International en el Serie GP3. En 2016, ganó una carrera, dos podios y dos vueltas rápidas en carreras para NDDP Racing en el Super GT de Japón, y también ganó cuatro carreras, 12 podios, seis poles y seis vueltas más rápidas en carreras para B-MAX Racing Team en el Campeonato Japonés de Fórmula 3. Se trata de un récord histórico y realmente impresionante para un jugador de Gran Turismo. 'Gran Turismo' se estrena el 11 de agosto en cines.

