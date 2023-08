'El Conde', la sátira de Pablo Larraín sobre un Pinochet vampiro, ya tiene tráiler y fecha de estreno en Netflix

Netflix ha presentado el primer tráiler de El Conde, la sátira de Pablo Larraín basada en la vida del dictador Pinochet. En esta película, Jaime Vadell da vida a una versión del político que también es un vampiro que se alimenta de la sangre de víctimas invisibles para mantenerse con vida.

Sin embargo, después de 250 años al mando, esta criatura decidirá que ya ha tenido suficiente y se dedicará a buscar la manera de acercarse a la muerte. Algo que no será fácil, porque el mundo que le rodea no termina de comprender su propósito. Ni siquiera la sociedad del país, que aunque no le quiera como gobernador, sí que sienten interés por lo que causó el cambio repentino.

Se estrenará en Netflix tras proyectarse en algunos cines seleccionados el próximo 15 de septiembre y está protagonizada por Vadell, junto a Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro y Paula Luchsinger.

Una sátira de Pinochet

En El Conde, Larraín presenta en escena un país en blanco y negro, cuyo futuro está en manos de un vampiro caprichoso al que le importan muy poco las vidas de las personas que dependen de él.

El hecho de plantear a Pinochet como vampiro se utilizará para explorar la humanidad a través de una situación exagerada donde los elementos cómicos de la historia quedarán separados de los comentarios sociales más serios.

En un comunicado de prensa, el cineasta dijo: "Llevo años imaginando a Pinochet como un vampiro, como un ser que no para de circular por la historia, por nuestro imaginario y por nuestras pesadillas. Los vampiros no mueren ni desaparecen, como tampoco lo hacen los crímenes ni los robos de un dictador que no conoció la justicia".

"La impunidad brutal que representa Pinochet debía ser encarada directamente, mostrándolo por primera vez de frente. Para eso, hemos utilizado el lenguaje de la sátira y farsa política", cerró.

Estreno en algunos cines

Fotograma de 'El Conde'. Netflix

En el primer tráiler que se ha publicado, se puede echar un primer vistazo al largometraje, que se ha rodado en blanco y negro, dejando de lado el color para centrarse casi de manera exclusiva en el diálogo y el lenguaje visual del director.

También se revela que la película se estrenará en septiembre algunos cines seleccionados, aún por anunciar, y que se podrá ver en Netflix a partir del 15 de septiembre.

La trayectoria de Pablo Larraín

La última vez que Pablo Larraín estrenó una película en cines fue Spencer, una mirada a los últimos años de vida de la princesa Diana (a la que interpreta Kristen Stewart). Tiene lugar durante tres días, en una de sus últimas vacaciones de Navidad en la Casa de Windsor en su finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra.

Próximamente estrenará en cines The True American, que narra la historia de un inmigrante musulmán en Texas en los días posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Se trata de una adaptación del libro de no ficción del 2014 The True American: Murder and Mercy in Texas, de Anand Giridharadas.

Entre sus próximos proyectos como productor también destacan títulos como Say Her Name, Nemesis, Rich Flu y La Ruta Seca, y series como Baby Bandito, Midnight Family.

