'Rebel Moon' tendrá un montaje del director de Zack Snyder con una hora de contenido extra en Netflix

Los fans de Zack Snyder no tendrán que pedirle a Netflix el montaje del director de Rebel Moon. La plataforma lanzará un "director's cut" con "una hora de contenido extra" para dejar satisfechos a sus seguidores, que ya hicieron una intensa campaña en redes tras el estreno de La liga de la justicia en HBO Max.

"La versión del director tiene casi una hora de contenido extra, así que creo que es una versión legítima del universo extendido. Se ven muchas cosas. Está todo más detallado", dijo Snyder en una entrevista con Tudum.

"La versión del director es una inmersión profunda, algo que he hecho notoriamente a lo largo de mi carrera. No sé cómo me metí en esto de los cortes del director, pero lo que sí diré al respecto es que, para mí, los cortes del director siempre han sido algo por lo que he tenido que luchar en el pasado y nadie lo quería. Era ese hijo bastardo que siempre intentaba montar porque sentía que había una versión más completa".

"Con Netflix rodamos escenas sólo para el montaje del director", continúo. "Así que, en ese sentido, es realmente una revelación porque da esa segunda oportunidad para los grandes fans, como un verdadero descubrimiento que [de otro modo] no obtendrían. Estoy entusiasmado".

Rebel Moon es una epopeya de ciencia ficción que lleva décadas fraguándose y que estuvo en la mesa de Warner Bros. antes de que la propuesta fuera aprobada inmediatamente por Netflix. Narra la historia de una pacífica colonia ubicada en los confines de la galaxia cuando es amenazada por un poder tiránico. Su mejor baza para sobrevivir es la misteriosa Kora (Sofia Boutella).

Kora reúne a un grupo dispuesto a luchar, formado por forasteros, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra de varios mundos unidos por una necesidad común: la redención y la venganza. Mientras la sombra de todo un reino se cierne sobre la más improbable de las lunas, se libra una batalla por el destino de una galaxia y se forja un nuevo ejército de héroes.

A Boutella (Kingsman: Servicio Secreto) la acompañan en el reparto Charlie Hunnam (Hijos de la anarquía, Pacific Rim), Djimon Hounsou (Gladiator 2), Ed Skrein (Deadpool), Michiel Huisman (Juego de tronos), Ray Fisher (La Liga de la Justicia) y el oscarizado Anthony Hopkins, entre otros.

Snyder, que además de dirigir también cofirma el guion junto a Shay Hatten (John Wick 4) y Kurt Johnstad (Atómica), ha confesado que el proyecto se inspira en su amor por Star Wars y las películas de Akira Kurosawa. Desarrolló por primera vez este concepto como una propuesta para una historia en el universo de Star Wars anterior a la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney en 2012. Su intención es convertir Rebel Moon en una franquicia para el streamer.

El 22 de diciembre se estrena en Netflix la primera parte, titulada La niña de fuego. La segunda parte, La guerrera que deja marcas, llegará a la plataforma el 19 de abril de 2024.

