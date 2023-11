El presidente de HBO admite haber usado cuentas falsas de Twitter para atacar a críticos: "Fue una idea muy tonta"

En la presentación de la nueva programación a los medios en Nueva York de este jueves, Casey Bloys, consejero delegado de HBO y Max, se vio obligado a empezar con una disculpa pública por haber orquestado el uso de cuentas falsas de Twitter para atacar a periodistas de televisión que escribieron críticas desfavorables de las series de su cadena.

Rolling Stone publicó esta semana un reportaje en el que destapó que Bloys había ordenado a sus empleados que crearan cuentas falsas en redes sociales para responder a los críticos que no alababan sus producciones.

En el reportaje, Bloys y Kathleen McCaffrey, vicepresidenta senior de programación dramática de HBO, son acusados de "trollear a los críticos de televisión con respuestas sarcásticas desde una cuenta falsa de Twitter, y de escribir comentarios a favor de HBO en artículos de publicaciones especializadas".

[HBO confirma la fecha de regreso de 'La casa del dragón' con su temporada 2]

Según Rolling Stone, entre 2020 y 2021 Bloys discrepó con críticos como Kathryn VanArendonk, de Vulture, que no era fan de los flashbacks en Perry Mason, así como de una crítica de The Nevers realizada por Alan Sepinwall, de Rolling Stone, que estaba sentado en una de las primeras filas de la presentación de hoy.

El ejecutivo culpó de su instinto a haber pasado "cantidad insana de tiempo en Twitter" durante la pandemia. "Fue una idea muy muy tonta", dijo.

[Los estrenos de HBO Max en noviembre (2023): Todas las series, películas y documentales]

"Sabéis que soy un ejecutivo de programación, muy, muy apasionado por los programas que decidimos hacer", dijo Bloys. "Quiero que los programas sean geniales. Quiero que a la gente le gusten. Quiero que os encanten a todos".

"Para mí es muy importante lo que todos penséis de las series", continuó. "Cuando pienso en eso, y luego pienso en 2020 y 2021, estoy trabajando desde casa y pasando una cantidad insana de tiempo en Twitter. Y se me ocurre una idea muy, muy tonta para descargar mi frustración".

Casey Bloys en la presentación de Max

Bloys prosiguió: "Obviamente, seis tuits a lo largo de un año y medio no son muy efectivos. Pero pido disculpas a las personas mencionadas en los correos electrónicos filtrados, los textos. Obviamente, nadie quiere formar parte de una historia con la que no tiene nada que ver. Pero también, como muchos de ustedes saben, he progresado en los últimos dos años usando mensajes directos".

"Así que ahora, cuando no estoy de acuerdo con algo en una crítica o con algo que veo, os envío un mensaje de texto a muchos de vosotros, y muchos de vosotros sois lo suficientemente amables como para entablar un diálogo conmigo. Y creo que esa es probablemente una forma mucho más sana de proceder", afirmó. "Sólo quería dejarlo claro".

La estrategia de HBO se reveló como parte de una demanda por despido improcedente de Sully Temori, antiguo empleado de HBO, que alega haber sido maltratado mientras trabajaba en The Idol. Según la demanda, las peticiones de crear cuentas falsas llegaron a Temori a través de la vicepresidenta senior de programación dramática de HBO, Kathleen McCaffrey, quien le dijo en un mensaje de texto que Bloys estaba "obsesionado con Twitter" y "siempre quiere buscar pelea en Twitter".

Según Rolling Stone, los abogados que representan a HBO han solicitado a un juez que desestime la demanda de Temori, y HBO niega "todas y cada una de las acusaciones". Aunque hoy ha reconocido haber creado un ejército de trolls en Twitter para atacar a la prensa especializada.

Sigue los temas que te interesan