Todo lo que sabemos de la serie de Harry Potter que volverá a adaptar los libros: ¿Error fatal o genialidad?

Según ha adelantado Bloomberg, Warner Bros. Discovery Inc. está ultimando un acuerdo con JK Rowling para desarrollar una serie de televisión para HBO Max que se volverá a basar en la saga de Harry Potter que ya vimos en cines.

La serie constaría de siete temporadas, adaptando un libro diferente en cada una, según han adelantado las fuentes, que pidieron no ser identificadas ya que el acuerdo aún no ha sido anunciado de manera oficial. Esto permitiría ahondar más en el universo de los libros, que contienen mucho material aún por explotar y trasladar a la pantalla, ya que cuentan con más de 500 páginas cada uno.

David Zaslav, presidente de la compañía, y Casey Bloys, director de HBO, están trabajando para convencer a JK Rowling de producir una nueva serie, ya que la autora posee el control creativo sobre cualquier explotación de su obra, pero el acuerdo aún no se ha terminado de completar. La oferta incluye la participación de la propia escritora en un rol por definir, aunque se descarta que sea como creadora o showunner. Warner Bros. y HBO Max no han querido hacer declaraciones por el momento.

['Harry Potter': las historias del universo de J. K. Rowling que nos gustaría ver en una serie de HBO Max]

David Zaslav, JK Rowling y Casey Bloys. S&M

Una nueva estrategia

Warner Bros. se está preparando para anunciar la próxima semana una nueva estrategia para su plataforma de streaming HBO Max, que se combinará con Discovery+ y tendrá un nuevo nombre.

El objetivo será tener contenido nuevo, especialmente series de televisión y películas, basadas en historias y personajes que los espectadores ya conocen (léase: franquicias). Esperan que esta serie de Harry Potter sea una pieza clave en esta nueva estrategia para su servicio de streaming.

La compañía cuenta con uno de los mayores y más valiosos catálogos de propiedades intelectuales. Además del mundo mágico de JK Rowling, posee la franquicia de superhéroes de DC, que está experimentando un gran cambio de rumbo, o el renacimiento de la franquicia de El Señor de los Anillos, de la que veremos "múltiples" películas. Y está dispuesto más que dispuesto a explotarlo.

Zaslav habría decidido que Warner Bros. tiene que apostar por invertir en menos cantidad películas y series de televisión, pero hacer proyectos más ambiciosos y de mayor envergadura.

[Así es el nuevo universo cinematográfico de DC: todas las series y películas de la etapa de James Gunn]

Warner Bros. prepara "múltiples" películas de 'El Señor de los Anillos'. Warner Bros.

Warner Bros. a la caza de Harry Potter

Warner Bros. lleva tiempo detrás de hacer más producciones con una de las sagas de libros más vendidas de toda la historia, que cuenta con 600 millones de copias vendidas en 85 idiomas durante 25 años. De hecho, los rumores se vienen acumulando desde enero de 2021 y en los últimos meses la situación se ha ido caldeando con diferentes declaracines y noticias.

A principios del pasado mes de noviembre, el presidente de la compañía se pronunció a favor de seguir adelante con algunas franquicias, incluyendo la del universo Harry Potter, con la que podrían desarrollar nuevas películas y adaptaciones.

La única condición sería que la autora de las novelas, JK Rowling, estuviera implicada. "Nos vamos a centrar en las franquicias. No hemos tenido una película de Superman en 13 años. No hemos hecho una de Harry Potter en 15 años. Las películas de DC y las películas de Harry Potter generaron muchas ganancias para Warner Bros... durante los últimos 25 años", expresó Zaslav.

Y en marzo, Gunnar Wiedenfels, director financiero y ejecutivo de Warner Bros. Discovery, ya adelató que "Tomemos Harry Potter y el Mundo Mágico como ejemplos. El hecho de que estemos disfrutando de este éxito masivo con el lanzamiento de Hogwarts Legacy, 12 años después de que saliera la última película, demuestra que sigue habiendo muchas oportunidades, y nosotros acabamos de comenzar a expandirlas".

[Warner Bros. sobre el futuro de ‘Harry Potter’: “Hay muchas oportunidades y estamos expandiéndolas”]

La mayor franquicia de Warner Bros.

La compañía ya adaptó anteriormente cada uno de los siete libros de la saga de Harry Potter en ocho películas, en la que es la franquicia más taquillera de su historia por encima del Universo Extendido de DC (6.220 millones de dólares) o la Saga de la Tierra Media: El señor de los anillos y El hobbit (5.930 millones de dólares).

Con Wizarding World o el Universo cinematográfico del mundo mágico (que incluye las sagas de Harry Potter y Animales fantásticos), la productora y distribuidora norteamericana ha conseguido una recaudación mundial de 9.666 millones de dólares, con un promedio de 878 millones dólares por película.

Un fotograma de las películas de Harry Potter con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Warner Bros.

La polémica

Desde que se anunció la noticia, las reacciones no se han hecho esperar en los medios y las redes sociales. Tanto por que parece que por fin se va a materializar la rumoreada serie sobre el universo de Harry Potter, como por que esa serie vuelva a adaptar los libros que ya vimos en el cine entre 2001 y 2011.

El enfoque, desde luego, ha descolocado a la mayoría de los fans, que aman la adaptación de la saga de novela escrita por JK Rowling y a sus personajes interpretados por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Además, esperaban que esta serie sirviera para ampliar el universo contando nuevas historias, y no volviendo a lo ya visto anteriormente. Por mucho que sea de una forma ampliada, y tomando como cierto que se quedó fuera mucho material de los libros, no parece que el camino vaya a compensar.

Ya se ha dado el pistoletazo de salida al debate de si la decisión tomada por Waner Bros., que parece obsesionada con las franquicias, es un error fatal o una genialidad. Un debate que tiene pinta de que durará hasta que se estrene la serie y podamos verla para acallar o acrecentar las críticas.

Lo que parece seguro es que Warner Bros. ha pecado de conservadora después de que la saga de Animales fantásticos no funcionara como preveían y estén valorando en que se quede en una trilogía y no hacer las 5 pelícuals que tenían previsto. También es un movimiento que no casa con la historia y trayectoria de HBO.

Han preferido apostar por lo seguro haciendo una opus magna con las novelas de Harry Potter que ya triunfaron en el cine y no arriesgar con nuevas historias que podrían funcionar, o no. El problema, es que eso ya lo hicieron hace una década y dejó plenamente satisfechos a los fans. Y que las comparaciones, que siempre son odiosas, aquí parece que van a ser directamente insoportables y podrían dinamitar le proyecto antes de ni siquiera ver un fotograma.

La pregunta de si de verdad hacía falta esta serie parece insostenible y el camino se le va a hacer muy largo al proyecto.

Sigue los temas que te interesan