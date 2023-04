Robert De Niro ficha como protagonista de una serie policiaca del ganador del Oscar por 'Capitán Phillips'

Robert De Niro ha añadido otro proyecto televisivo a su agenda. El oscarizado actor ha firmado como protagonista y productor de Bobby Meritourious, serie policiaca creada por Billy Ray, guionista ganador del Oscar por Capitán Phillips.

La serie está ambientada en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que es un reino soberano con un poder y un alcance aparentemente ilimitados. Ahora, un informante en el caso más importante del distrito sur de Nueva York, el personaje interpretado por De Niro, está a punto de destrozar esta institución de renombre. Sólo un hombre puede detenerlo, un legendario ex policía convertido en fiscal, conocido cariñosamente como Bobby Meritourious.

La serie se desarrollará en Paramount Television Studios para Paramount+, después de que la productora se impusiera en una competitiva guerra de pujas por hacerse con el proyecto. Preet Bharara, que fue fiscal federal del distrito sur de Nueva York entre 2009 y 2017, y autor del libro Doing Justice: A Prosecutor's Thoughts on Crime, Punishment, and the Rule of Law, es uno de los productores ejecutivos.

'La ley de Comey'

Ray, que también firmó el guion de Los juegos del hambre, es conocido en televisión por haber escrito la miniserie de Showtime La ley de Comey, protagonizada por Jeff Daniels y basada en el libro A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, de James Comey. También fue el creador de El último magnate de Amazon Prime Video.

Esta es la segunda serie para la que ficha De Niro en un papel recurrente. A principios de Marzo Netflix le dio luz verde a Zero Day, un thriller dirigido por Leslie Linka Glatter (Homeland), que plantea el problema de cómo encontrar la verdad en un mundo en crisis, aparentemente desgarrado por fuerzas que escapan a nuestro control.

En el terreno cinematográfico, entre sus últimos trabajos están Wise Guys, del director Barry Levinson, y Killers of the Flower Moon, su décima colaboración con Martin Scorsese. De Niro también ha rodado recientemente Inappropriate Behavior, de Tony Goldwyn, junto a Bobby Cannavale, Rose Byrne, Vera Farmiga, Rainn Wilson y Whoopi Goldberg.

Nominado a siete premios de la Academia, De Niro ha ganado dos estatuillas: Mejor Actor por Toro Salvaje y Mejor Actor Secundario por El Padrino Parte II. También ha recibido varias nominaciones a los Emmy, como mejor actor protagonista de TV Movie por su papel de Bernie Madoff en The Wizard of Lies y como mejor actor invitado por Así nos ven de Netflix.

