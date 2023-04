Todo sobre Max, la nueva plataforma que sustituye a HBO Max: precios, fechas y cómo afectará a España.

Ya informábamos ayer la bomba que Warner Bros. Discovery tenía preparada. Su plan para poder competir con Netflix y Disney+ -los dos gigantes del streaming actuales- y convertirse en "una de las principales empresas de transmisión del mundo", era lanzar un nuevo servicio que sustituyera a HBO Max, quitándole el HBO y combinando los contenidos de HBO Max y Discovery+. El día, ha llegado.

"Este es nuestro momento. Esta es nuestra oportunidad", declaró ayer el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, en la presentación de Max, su renombrado servicio de streaming. Esta nueva estrategia es antes y un después en la compañía. Un momento crucial para una empresa que tiene actualmente una deuda que ronda los 50.000 millones de dólares y para la que esta apuesta es un all in en la que se juega mucho.

Recordemos que David Zaslav impulsó hace un año la fusión entre WarnerMedia y Discovery para poder dar el puñetazo sobre la mesa que dio ayer. Una fusión que les daría una aplicación "increíble" y que los sitúa a la cabeza del streaming. "Esta es nuestra cita con el destino", sentenció el CEO durante el evento.

David Zaslav en la presentación de Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Discovery

Zaslav se refirió a Warner Bros. Discovery como "la mejor compañía contando historias en la Tierra" y "el hogar de series que tienen un gran efecto en las personas y la cultura", destacando Succession, The Last of Us, The White Lotus y Euphoria.

JB Perrette, presidente y director ejecutivo de WBD de Global Streaming & Games dio las claves del porqué de la unión de HBO Max y Discovery+, el nuevo rumbo de la compañía y lo que esperan conseguir con esta estrategia: "Esta nueva marca supone un cambio importante de dos productos más limitados, HBO Max y Discovery+, a nuestra oferta de contenido y propuesta para el consumidor más amplia". "Si bien cada producto ofreció algo para algunas personas, Max tendrá una amplia gama de opciones de calidad para todos".

Warner Bros. Discovery comunicó que terminó 2022 con 96,1 millones de clientes de transmisión en todo el mundo, incluidos HBO Max, Discovery+ y otros servicios, ya que la compañía no desglosa la cantidad de suscriptores de HBO o HBO Max por separado. El objetivo que se marcan es 130 millones en 2025.

El anuncio de Max se ha producido a pocos días de que Warner haya celebrado el 100 aniversario de la compañía.

Repasemos todas las novedades que se presentaron sobre Max, cómo afectará todo esto a España, y la lista de nuevas series y programas.

Logo de Max, el nuevo servicio que sustituye a HBO Max. Warner Bros. Discovery

Cuándo se lanzará Max

El servicio de streaming Max se lanzará en Estados Unidos el 23 de mayo de 2023, en poco más de un mes.

El lanzamiento en Europa se producirá en 2024. De momento no se ha especificado nada más concreto.

Los planes de precio de Max

Max pasará a tener tres planes, uno de ellos con publicidad, otro estándar igual que el de HBO Max actualmente y otro premium, al igual que tiene Netflix actualmente.

La compañía quería mantener el precio de Max en consonancia con HBO Max. Según declaró JB Perrette durante el evento "creemos que es un valor increíble por todo lo que obtienes a ese precio".

"No hay servicio de transmisión en el mundo que tenga más consumidores de alto nivel que HBO Max". "Entonces nuestra opinión fue, no tratemos de sacar más dinero de las carteras de las personas que quizás no puedan pagarlo. Mejor haz que lo prueben a un precio excelente. Y si hay personas que quieren de mayor calidad, que quieren más cuentas y extras, y pueden pagarlo, tenemos un precio para ti y es 4 dólares más que los 15,99 dólares", declaró.

En cuanto a España, según ha comunicado HBO Max en nuestro país, esta información únicamente aplica a Estados Unidos y los detalles sobre el servicio en nuestro país se comunicarán cuando se acerque la fecha.

Los planes de precio de Max. Warner Bros. Discovery

Max Ad Lite : 9,99 dólares al mes / 99 dólares al año. Con publicidad. 2 conexiones simultáneas. Sin descargas. Resolución Full HD 1080p con sonido envolvente 5.1.

: 9,99 dólares al mes / 99 dólares al año. Con publicidad. 2 conexiones simultáneas. Sin descargas. Resolución Full HD 1080p con sonido envolvente 5.1. Max Ad Free : 15,99 dólares al mes / 149,99 dólares al año. Sin publicidad. 2 conexiones simultáneas. 30 descargas sin conexión. Resolución Full HD 1080p con sonido envolvente 5.1.

: 15,99 dólares al mes / 149,99 dólares al año. Sin publicidad. 2 conexiones simultáneas. 30 descargas sin conexión. Resolución Full HD 1080p con sonido envolvente 5.1. Max Ultimate Ad Free: 19,99 dólares al mes / 199 dólares al año. Sin publicidad. 4 conexiones simultáneas. 30 descargas sin conexión. Resolución hasta 4K UHD con Dolby Atmos .

Las características de Max

Max saldará algunas de las deudas pendientes de HBO Max en cuanto a características y funcionalidades de la plataforma. Entre ellas, por fin tendrá disponible contenido en 4K UHD, prometen mejorar la estabilización de la reproducción y una nueva interfaz más funcional.

Warner Bros. Discovery dijo que espera que Max esté disponible en los mismos dispositivos que HBO Max.

Los suscriptores de HBO Max seguirán teniendo acceso a las funciones de su plan actual durante un mínimo de seis meses después del lanzamiento de Max. Los perfiles, la configuración, el historial de visualización, los elementos "Continuar viendo" y "Mi lista" de los suscriptores de HBO Max también se migrarán a Max para que puedan continuar por donde la dejaron.

Todas estas mejoras también llegarán mediante el lanzamiento del servicio en España en algún momento de 2024.

Reproducción de vídeo premium : prometen una nueva experiencia de reproducción de contenidos más fluida, sea cuales sean las condiciones. Una de las mayores críticas a HBO Max hasta el momento ha sido lo problemática que puede llegar a ser a veces el visionado de contenidos.

: prometen una nueva experiencia de reproducción de contenidos más fluida, sea cuales sean las condiciones. Una de las mayores críticas a HBO Max hasta el momento ha sido lo problemática que puede llegar a ser a veces el visionado de contenidos. 4K UHD : El nivel Ultimate sin publicidad de Max tendrá un catálogo ampliado con contenido disponible en 4K UHD como Juego de tronos, Harry Potter o El Señor de los Anillos. Todas las películas de Warner Bros. lanzadas a partir de este año también estarán disponibles en 4K UHD cuando lleguen a Max después de sus ventanas de cine. Una de las mayores demandas de los usuarios a HBO Max, por fin se verá cumplida.

: El nivel Ultimate sin publicidad de Max tendrá un catálogo ampliado con contenido disponible en 4K UHD como Juego de tronos, Harry Potter o El Señor de los Anillos. Todas las películas de Warner Bros. lanzadas a partir de este año también estarán disponibles en 4K UHD cuando lleguen a Max después de sus ventanas de cine. Una de las mayores demandas de los usuarios a HBO Max, por fin se verá cumplida. Navegación simplificada : desde Max se han propuesto trabajar más duro para que los espectadores no tengan que hacerlo. Han actualizado el diseño y mejorado el motor de personalización para ayudar a los espectadores a encontrar mejor lo que estén buscando. Prometen facilitar la navegación por la aplicación y descubrir nuevos contenidos, mejorando las categorías, las páginas, los rieles de contenido y los accesos directos.

: desde Max se han propuesto trabajar más duro para que los espectadores no tengan que hacerlo. Han actualizado el diseño y mejorado el motor de personalización para ayudar a los espectadores a encontrar mejor lo que estén buscando. Prometen facilitar la navegación por la aplicación y descubrir nuevos contenidos, mejorando las categorías, las páginas, los rieles de contenido y los accesos directos. Más personalización : Max ampliará la personalización del servicio, más allá de la página de inicio. Ofrecerá una experiencia diferenciada para cada usuario en cada rincón de la plataforma. Han aumentado la inversión en mejorar el algoritmo, pero manteniendo la selección editorial. Así, esperan ofrecer un enfoque humano, pero con una automatización única, que ayude a mostrar los mejores contenidos para cada usuario.

: Max ampliará la personalización del servicio, más allá de la página de inicio. Ofrecerá una experiencia diferenciada para cada usuario en cada rincón de la plataforma. Han aumentado la inversión en mejorar el algoritmo, pero manteniendo la selección editorial. Así, esperan ofrecer un enfoque humano, pero con una automatización única, que ayude a mostrar los mejores contenidos para cada usuario. Configuración avanzada de perfiles infantiles: los padres podrán personalizar los perfiles infantiles para limitar el contenido según las diferentes clasificaciones, como niños pequeños (tv-y), niños grandes (tv-y7, tvy7-fv), niños grandes plus (tv-g, g), preadolescentes (tv-pg/pg), o adolescentes (tv-14, pg-13). Los padres también podrán establecer un PIN para bloquear el acceso a sus perfiles de adultos, así como un código de adulto para bloquear a sus hijos dentro de la experiencia Max kids.

Nuevos contenidos

La serie de 'Harry Potter' ya es oficial. Warner Bros. Discovery

El lanzamiento de Max por parte de Warner Bros. Discovery supone la unión de dos plataformas de streaming de la compañía, HBO Max y Discovery+. Esto quiere decir que este nuevo servicio combinará la oferta de ambos.

Por la parte de HBO, aglutinará los originales de Max Originals, las series de HBO, las películas de Warner Bros., los contenidos de DC, y los infantiles de Cartoon Network, Looney Tunes, Scooby-Doo & Friends y Cartoonito.

Por la de Discovery+ encontraremos el contenido sobre comida, hogar, reality, estilo de vida y documentales de marcas como Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, ID y más.

Todas las series que estrenará Max a partir del 26 de mayo de 2023 en Estados Unidos también se estrenarán en España de forma simultánea a través de HBO Max hasta que se haga efectivo el cambio de plataforma en Europa en 2024.

Las nuevas series anunciadas

Los nuevos programas anunciados:

'The Hotel', un spin-off del programa 'Fixer Upper'.

'Survive The Raft', una serie sobre experimentos sociales.

'Lost Women Of Highway 20', un true crime con Octavia Spencer sobre una serie de asesinatos en un tramo desolado de la carretera de Oregón.

'Love & Translation', un dating show que pondrá a prueba los límites del amor con hombres y mujeres de todo el mundo que no hablan el mismo idioma.

