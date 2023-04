Todas las nuevas series que ha anunciado Max: de ‘Harry Potter’ a ‘Juego de tronos’ y 'Expediente Warren'

Durante la presentación de Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery que reemplazará a HBO Max en España, la compañía aprovechó para presentar los tráilers de sus series más esperadas de lo que queda de este año y el siguiente, y también para confirmar oficialmente algunos de los ambiciosos proyectos que tiene en desarrollo.

Entre lo que está por venir en los próximos meses (que se estrenará en España de forma simultánea a través de HBO Max hasta que se haga efectivo el cambio en 2024) se vieron las primeras imágenes de la nueva serie de Park Chan-Wook, protagonizada por Robert Downey Jr.; una sátira política con Kate Winslet y Martha Plimpton; el spin-off de The Batman con Colin Farrell; y la nueva temporada de True Detective protagonizada por Jodie Foster.

Max también aprovechó para anunciar los proyectos más llamativos que tiene en desarrollo, todos basados en marcas establecidas, entre los que destacan otra precuela de Juego de tronos, la serie basada en las novelas de Harry Potter y otra basada en el universo de Expediente Warren. Empezamos el recuento por las series que se estrenarán próximamente.

'Gremlins: Los secretos de los Mogwai'

Estreno el 23 de mayo

Esta precuela de la película de 1984 está ambientada en 1920 y sigue a Sam Wing, un niño de 10 años, cuando conoce al joven Mogwai llamado Gizmo. Junto con una ladrona callejera adolescente llamada Elle, Sam y Gizmo emprenden un peligroso viaje por la campiña china, encontrándose, y a veces luchando, con coloridos monstruos y espíritus del folclore chino. En su búsqueda para devolver a Gizmo a su familia y descubrir un tesoro legendario, son perseguidos por un empresario sediento de poder y su creciente ejército de malvados Gremlins.

En la versión original Izaac Wang (Raya y el último dragón) le da voz a Sam. James Hong, Ming-Na Wen, BD Wong, Sandra Oh, Randall Park, Bowen Yang and George Takei completan el reparto de voces.

'Smartless. On The Road'

Estreno el 23 de mayo

Esta serie documental sigue a los actores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, amigos en la vida real, durante la gira que hicieron en varias ciudades de Estados Unidos con su exitoso podcast Smartless, proyecto que comenzaron durante la pandemia.

En cada episodio del podcast, uno de los tres trae a un invitado misterioso para una conversación improvisada sobre experiencias compartidas y la vida que llevan. El objetivo es ilustrar tanto al público como a Bateman, Hayes y Arnett sobre las experiencias de personas únicas de todos los ámbitos de la vida, desde deportistas a políticos o actores.

Algunos de los entrevistados durante la gira que veremos en la serie, fueron David Letterman, Conan O'Brien, Matt Damon, Jimmy Kimmel, Kevin Hart y Alexandria Ocasio-Cortez.

'True Detective: Night Country'

Estreno en 2023

En la cuarta entrega de esta antología, ocho hombres que trabajan en un centro de investigación ubicado en Alaska desaparecen repentinamente. Las detectives Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Keli Reis) son las encargadas del caso, en el que tendrán que desentrañar la oscura historia del pueblo y enfrentarse a su propio pasado para resolver el misterio. Según la sinopsis oficial: "se enfrentarán a la oscuridad que llevan dentro y escarbarán en los secretos que yacen enterrados bajo el hielo eterno".

La showrunner es Issa López (Vuelven), con Barry Jenkins (Moonlight) como productor ejecutivo. Junto a las detectives titulares, estarán actores como Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambe, Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc, and Joel D. Montgrand.

'Rick and Morty: The Anime'

Primera imagen de 'Rick y Morty: The Anime'

Estreno en otoño de 2023

Takashi Sano (Tower of God) es el director de esta serie anime de 10 episodios del estudio Telecom Animation Film (Tower of God, Nagatoro-san). No se han revelado detalles sobre su sinopsis, solo que beberá de la serie original, pero se trata de un trabajo enteramente original.

'Tiny Toons Looniversity'

'Tiny Toons Looniversity'

Estreno en otoño de 2023

Este reboot de la popular serie Tiny Toons seguirá a los personajes en sus años universitarios en Acme Looniversity. Se situará en una continuidad distinta de la de los Tiny Toons originales y contará con un reparto de voces diferente.

'Peter & The Wolf'

'Pedro y el lobo', ilustración original de Bono.

Estreno a finales de 2023

Max y Cartoon Network han dado luz verde a una versión animada del cuento clásico Pedro y el lobo, con música y narración de Gavin Friday e ilustraciones originales de Bono.

El proyecto es un cortometraje, cuyo estreno está previsto para finales de este año, que transforma la sinfonía de Sergei Prokofiev en una pieza contemporánea que aborda temas como el crecimiento, la pérdida, el valor, la transformación y nuestra relación con la naturaleza.

'The Sympathizer'

Estreno en 2024

Esta producción de A24 dirigida por Park Chan Wook, híbrido entre ficción histórica y espionaje, está basada en la novela homónima ganadora del Pulitzer, de Tahn Nguyen. Sigue la vida de un espía (Hoa Xuande, Cowboy Bebop) de Vietnam del Norte que se infiltra en el sur en 1975 y acaba exiliado en Estados Unidos. Mientras sigue informando al Viet Cong, se debatirá entre sus lealtades originales y su nueva vida

Robert Downey Jr. interpreta varios personajes y cada uno de ellos representa una rama diferente de los poderes establecidos en Estados Unidos, incluido un congresista, un agente de la CIA y un director de cine. Sandra Oh también está en el reparto, interpretando a un personaje llamado Sofia Mori.

'The Regime'

Estreno en 2024

Aún no se ha revelado mucho sobre la trama de esta miniserie de los productores de Succession. Por lo que deja ver el tráiler, es una sátira política que sigue el enfrentamiento entre una dictadura europea y Estados Unidos a través de dos mujeres, la canciller europea de un territorio indeterminado que empieza a desmoronarse y la Secretaria de Estado americana que busca proteger los intereses estadounidenses en la zona.

Kate Winslet y Martha Plimpton interpretan a los personajes principales, acompañadas de un reparto encabezado por actores como Andrea Riseborough, Hugh Grant y Danny Webb. Will Tracy (El menú) es el showrunner y Stephen Frears se encarga de la dirección.

'El Pingüino'

Estreno en 2024

"El mundo no está hecho para tipos como nosotros. Por eso tenemos que tomar lo que decidamos que es nuestro", dice El Pingüino en un momento del tráiler de este spin-off de The Batman, en el que Colin Farrell vuelve para expandir el universo de este villano tras los hechos ocurridos en la película de DC. No se han revelado por el momento más detalles sobre la trama.

Series confirmadas en desarrollo

'Harry Potter'

"Esta nueva serie de Max Original se sumergirá de lleno en cada uno de los icónicos libros que los fans han seguido disfrutando durante todos estos años", dijo Casey Bloys, presidente y consejero delegado de HBO y Max Content sobre el proyecto, del que también ha asegurado que será "una adaptación fiel y tendrá nuevo actores"

Los primeros rumores sobre el proyecto sugerían que se adaptaría un libro de los siete que tiene la saga por temporada, pero Bloys dijo en la presentación de Max, que el proyecto se desarrollaría durante "10 años consecutivos", y aclaró que Fantastic Beasts no forma parte del proyecto.

[La serie de ‘Harry Potter’ en Max que volverá a adaptar las novelas ya es oficial: esto es todo lo que sabemos]

Quien sí está vinculada como productora ejecutiva es J.K. Rowling, que en los últimos años ha estado en el centro de polémicas por su posicionamiento en contra de la comunidad trans, que ha hecho que muchos de los actores originales de las películas se desmarquen públicamente de la autora de la novela.

A la pregunta de hasta qué punto podría ser conflictiva la presencia de Rowling, Casey declaró: "No creo que este sea el foro para discutir eso. Obviamente, la historia de Harry Potter es increíblemente positiva y trata sobre el amor y la autoaceptación. Esa es nuestra prioridad: lo que sale en pantalla".

[HBO está desarrollando otra precuela de 'Juego de tronos' centrada en Aegon el Conquistador]

'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante'

Imagen de los 'Cuentos de Dunk y Egg'.

Precuela del Universo Juego de tronos basada en los Cuentos de Dunk y Egg, una serie de novelas cortas escritas por George R. R. Martin protagonizadas por Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, y el joven Aegon V Targaryen, también conocido como Egg, que transcurren casi cien años antes de los eventos narrados en Canción de Hielo y Fuego.

George R.R. Martin ejercerá como guionista y productor ejecutivo junto a Ira Parker. Ryan Condal y Vince Gerardis, de La casa del dragón, serán los productores ejecutivos.

[Todo sobre la precuela de ‘Juego de tronos’: ‘El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante’]

'The Big Bang Theory'

Tras Young Sheldon, el universo de la serie creada por Chuck Lorre continuará expandiéndose con una nueva serie de la que no se ha revelado ningún detalle sobre la trama ni su reparto. Por ahora, solo se ha confirmado que Lorre estará a cargo de su desarrollo.

[Vuelve ‘The Big Bang Theory’: la exitosa sitcom tendrá un nuevo spin-off en Max]

'Expediente Warren'

Continuando con la expansión de marcas establecidas, Max también ha encargado una serie de televisión basada en la franquicia de terror Conjuring, que ya cuenta con ocho películas hasta la fecha.

Peter Safran será el productor ejecutivo y James Wan, que dirigió las dos primeras películas de Conjuring y produjo siete de las ocho películas de la franquicia, ejercerá como productor ejecutivo.

Aún no se han confirmado quien se encargará de los guiones ni hay información sobre la trama. De momento, Max solo ha dicho que la serie "continuará la historia establecida en las películas".

