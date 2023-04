Vuelve ‘The Big Bang Theory’: la exitosa sitcom tendrá un nuevo spin-off en Max

El universo de la emblemática serie The Big Bang Theory (también conocida en España como Big Bang) seguirá expandiéndose. La recién anunciada Max, que combinará el contenido de HBO Max y Discovery+, ha anunciado un nuevo spin-off de la sitcom, donde volverá a implicarse como creador Chuck Lorre.

El proyecto fue anunciado durante la presentación de Max el pasado miércoles y aunque no se han revelado más detalles sobre la trama o los personajes principales, sí que se ha determinado que el showrunner de la serie original también se hará cargo de desarrollar este nuevo proyecto para Warner Bros Television junto a su compañía Chuck Lorre Prods.

Sacarle partido al mundo de The Big Bang Theory es una estrategia que tiene sentido para Max, ya que la serie de principios de los 2000 se encuentra entre las producciones más atractivas de su catálogo.

El otro spin-off

Esta nueva serie marcaría la segunda colaboración entre Max, Lorre y Warner Bros Television. Actualmente, Lorre y Nick Bakay se encuentran actualmente en la producción de la nueva serie de comedia Original de Max How to Be a Bookie, que estará protagonizada por Sebastian Maniscalco (Green Book).

En ella se sigue de cerca a un corredor de apuestas veterano que lucha por sobrevivir a la inminente legalización de las apuestas deportivas, los clientes, sus familiares y unos compañeros de trabajo cada vez más inestables.

'El joven Sheldon'.

El recién anunciado spin-off aún sin título sería el segundo título de la franquicia después de la precuela El joven Sheldon, que ya cuenta con seis temporadas y que en España está disponible en Movistar Plus+.

Se centra en el personaje de Sheldon Cooper (al que interpretaba Jim Parsons en la serie original), concretamente cuando Sheldon (Iain Armitage) es un niño prodigio de 9 años que vive con su familia en Texas.

La trayectoria de la serie

The Big Bang Theory debutó en la cadena CBS en 2007 y fue la comedia número uno en televisión cuando emitió su último episodio en 2019, siendo además la serie multicámara de mayor duración en la historia de la televisión, con 279 episodios y 12 temporadas.

La serie ganó diez premios Emmy y recibió 55 nominaciones a los mismos durante sus años de emisión y también ganó un premio Critics Choice TV a la mejor serie de comedia. En 2015, la Fundación de la Familia Chuck Lorre creó The Big Bang Theory Scholarship Endowment en UCLA, una asociación que ayuda a los estudiantes universitarios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Y en 2019, se creó The Big Bang Theory Graduate School Fund, otra asociación que proporciona becas a los académicos de la universidad de Los Ángeles que continúan su educación en los mismos campos universitarios en la escuela de posgrado dentro de la Universidad de California.

