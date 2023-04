Jamie Foxx es hospitalizado de urgencia por "una complicación médica".

Jamie Foxx ha sido hospitalizado en Atlanta después de sufrir una "complicación médica". El actor y productor, ganador del Oscar por Ray (2004), y conocido por Collateral (2004) y Django desencadenado (2012) tuvo que recibir atención médica de urgencia el pasado martes y fue trasladado rápidamente a un hospital, donde "ya está en camino de recuperarse".

Así lo ha revelado su hija en Instagram, contando que "afortunadamente, y debido a que se actuó rápido y con gran cuidado, ya está en camino de recuperarse". "Sabemos lo mucho que le apreciáis y agradecemos vuestras oraciones. La familia pide privacidad durante este periodo de tiempo", decía Corinne Fox en una publicación.

El origen de esta complicación médica no se ha revelado, pero TMZ fue el medio que informó de lo que sucedió el martes por la mañana, que fue cuando Foxx fue "llevado al hospital por primera vez".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Corinne Foxx (@corinnefoxx)

Foxx estaba en Atlanta rodando la nueva comedia de Netflix con Cameron Diaz, Back in Action. Aún se desconocen más detalles de la trama, pero se sabe que está dirigida por Seth Gordon, director de Horrible Bosses, y que también está protagonizada por Glenn Close, Andrew Scott (Fleabag) y el cómico Jamie Demetriou. Este será el primer proyecto de Díaz en casi diez años.

Aunque Gordon se ha mostrado reacio a revelar cuál es la trama de la película, las imágenes filtradas desde el set de Atlanta a principios de esta semana mostraban a Foxx, Diaz y Close en un campo animando a un equipo de fútbol femenino.

[El Sindicato de Guionistas de EEUU a las puertas de una huelga]

Foxx llevaba puesta lo que parecía ser una chaqueta de entrenador donde se puede leer Dragons y un silbato colgado alrededor del cuello. El mes pasado, la película terminó su fase de rodaje en Reino Unido, donde también se pudo ver cómo se rodaba una explosión en el río Támesis.

Próximos proyectos

Además de protagonizar Back in Action, Jamie Foxx tiene pendiente de estrenar hasta 11 producciones. La primera de ellas es Strays, una película sobre un perro abandonado se une a otros para vengarse de su antiguo dueño. También se incluye en la lista God Is a Bullet, un largometraje dirigido por Nick Cassavetes (Cara a cara).

[El director de ‘Chernobyl’ prepara una película sobre los últimos meses de vida de Sadam Husein]

Otros títulos son Clonaron a Tyrone, Tin Soldier, el rumoreado remake The Wild Bunch con Michael Fassbinder, All-Star Weekend, una película que dirige el propio Foxx, Groove Tails, Signal Hill y The Burial.

Sin embargo, uno de sus próximos proyectos más llamativos es Tyson, una miniserie producida por Martin Scorsese y dirigida por Antoine Fuqua. Se trata de un biopic que recorrerá toda la vida del púgil nacido en Brooklyn, Nueva York, hace 54 años.

El protagonista de Django desencadenado cumplirá su sueño de dar vida a Mike Tyson, un reto para el que se lleva formando físicamente a destajo desde el año pasado. La idea inicial era hacer un biopic al uso en el cine, pero las nuevas tendencias en Hollywood lo han transformado en una serie limitada. Tyson será el primer guion producido del guionista Colin Preston.

Sigue los temas que te interesan