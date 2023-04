El director de ‘Chernobyl’ prepara una película sobre los últimos meses de vida de Sadam Husein

La crónica de los últimos meses de vida de Sadam Husein será llevada a la gran pantalla. Johan Reck, director de Chernobyl, la premiada serie de HBO, es el encargado de liderar este ambicioso proyecto, basado en un libro que recoge los testimonios de los soldados estadounidenses encargados de la custodia del exdictador iraquí.

The Prisoner in His Palace: Saddam Hussein, His American Guards, and What History Leaves Unsaid de Will Bardenwerper fue publicado en 2018, y se tejió a partir de múltiples relatos de primera mano proporcionados por muchos de los guardias estadounidenses, funcionarios del gobierno, interrogadores, estudiosos, espías, abogados, familiares y víctimas.

El libro, según explica su sinopsis oficial, explora los dos Husseins que coexisten en una sola persona: "el tirano desafiante que usa la tortura y el asesinato como herramientas, y un prisionero astuto pero contemplativo que exhibe un afecto, dignidad y coraje sorprendentes ante la muerte que se avecina".

La estatua derribada de Saddam Hussein en Bagdad en 2003. Reuters

The Prisoner in His Palace emprende su viaje con doce jóvenes soldados estadounidenses encargados de custodiar a Sadam Husein en los meses previos a su ejecución. "Aunque las conversaciones cada vez más íntimas de los jóvenes soldados con el otrora temido dictador nunca les llevan a dudar de su responsabilidad en crímenes atroces, los hombres descubren nuevos y sorprendentes aspectos de su psique que contradicen la imagen que de él ofrecen los medios de comunicación", añade la sinopsis.

Renck, ganador del Emmy por Chernobyl, que también ha estado tras las cámaras de Halt and Catch Fire o Breaking Bad, será el director mientras Darby Kealey, guionista de la serie de Amazon Prime Video Patriot, se encargará de la adaptación.

"Will Bardenwerper (el autor del libro) nos sorprendió con su intrépido examen de la paradoja que era Sadam Husein", dijo Michael Parets, uno de los productores. "Aunque no se aleja de la profunda crueldad del reinado de Sadam, Will hace un retrato íntimo e inquietante del ser humano real detrás del cetro".

Will Bardenwerper ha colaborado en medios estadounidenses como The New York Times y The Washington Post. Sirvió como oficial de infantería calificado como Ranger aerotransportado en Irak y fue condecorado con la Insignia de Infantería de Combate y La Estrella de Bronce.

En 2010, se incorporó al Pentágono como Presidential Management Fellow, donde pasó los cuatro años siguientes. Tiene un máster en política pública internacional por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Princeton. The Prisoner in His Palace es su primer libro. Aún no ha sido publicado en España.

