A falta de amor, más porno: ‘Supersex’, la serie de Netflix que 'desnuda' el corazón de Rocco Siffredi

Rocco Siffredi vuelve a la pequeña pantalla, pero esta vez en forma de serie de televisión. Netflix ha estrenado Supersex, la historia del conocido actor porno protagonizada por el polifacético actor italiano Alessandro Borghi, quien ya demostró sus cualidades cinematográficas en series como Suburra y Devils.

En siete episodios, la serie narra la vida de uno de los principales actores eróticos del mundo: su infancia, sus primeras experiencias sexuales y su consolidación artística.

Para la plataforma, la serie supone un auténtico desafío en términos de contenido. La vicepresidenta de contenidos de la plataforma en Italia, Elisabetta Adreatta, ha declarado que "Netflix es capaz de romper los tabúes y los estereotipos para contar personajes memorables, como un antihéroe como Rocco Siffredi".

El contenido erótico será el gancho temático de esta serie, pero donde el auténtico trasfondo será la condición sentimental de un niño –Saul Nanni es quien lo interpreta en su infancia– destinado a convertirse en la referencia del cine porno internacional.

En la previa cinematográfica de Supersex, que ha tenido lugar recientemente en la Berlinale, el propio Rocco Siffredi se ha conmocionado reviviendo los principales pasajes de su vida: "Todo lo que se cuenta [en la serie] es fidedigno casi al cien por cien, donde faltan sólo algunos detalles que son necesarios para proteger a las personas de mi familia", declaró Siffredi en la presentación de la producción audiovisual en la capital alemana.

'Supersex'

"Estoy muy contento de ser el protagonista de una serie que se inspira en mi vida. Entre otras cosas, porque este tipo de proyectos se centran en personas que ya no están, mientras que yo sigo aquí", continúa. "He sido un hombre objeto, con orgullo, pero he pagado un precio muy caro", dijo el actor pornográfico transalpino, quien en toda su carrera ha rodado cerca de 1.500 películas para adultos.

El tono melodramático es el hilo conductor del relato, tal como ha explicado a los medios italianos Francesca Manieri, reconocida feminista y autora del guion de Supersex, ya que "lo melodramático es una herramienta narrativa explosiva respecto al porno, en un contexto en el que queríamos llevar al máximo la tensión sentimental en la serie", ha detallado la guionista.

Tal como ha escrito recientemente el diario transalpino La Repubblica, "no se trata de una serie para los apasionados del género pornográfico, ni de una exaltación de Rocco Siffredi entendido como personaje público. Pero, no obstante, las cuarenta escenas de sexo en la serie, será una historia que nos llevará a reflexionar y a debatir".

Manieri, ha confesado que al principio "no me tomé en serio el proyecto" y ha explicado que se debe "a la dificultad de que una mujer pueda contar la masculinidad, dado que nunca la hemos podido narrar durante siglos". Y donde la clave es "contar el poder de la sexualidad, la de un hombre que pone el sexo en el centro de su mundo pero que no es capaz de decir te quiero".

'Supersex'

Para la guionista, Supersex es un relato "emotivo" acerca de la difícil conexión entre el sexo y el amor. La serie, explica su creadora, trata de preguntarse "qué significa ser hombre" y "si estamos preparados para conciliar sexualidad y afectividad".

Todo empezó con un cómic para adultos que un Siffredi niño vio por primera vez en su infancia, titulado precisamente Supersex. A partir de ahí Rocco desarrolló su relación con el sexo, exitosa desde el punto de vista profesional, pero controvertida desde el lado emotivo, sobre todo en lo referido al amor. En los medios de comunicación italianos, en los últimos días, han escrito que la serie consigue su propósito; aun con la dificultad de apostar por un público generalista.

Rocco Siffredi nació en un pueblo de la región de Abruzzo, en Italia. Quería muchísimo a su madre, quien sin embargo dedicaba su atención a su hermano. Tras el descubrimiento de una copia de Supersex, Rocco encontrará en el sexo una vía de escape. La relación con su hermano Tommaso será muy controvertida, marcada también por la presencia de su pareja, la chica más atractiva de su pueblo, que estuvo obligada a ejercer la prostitución por culpa del hermano de Rocco Siffredi en París.

Fue precisamente la capital francesa la que despertó definitivamente la curiosidad del futuro actor porno, desvelando definitivamente su atracción por el sexo, que se convertirá para él en una auténtica industria cinematográfica.

Siendo su cuerpo conocido a nivel internacional a través de su trayectoria pornográfica, los creadores de la nueva serie de Netflix quieren desvelar su personalidad, su carácter, sus sentimientos y su difícil relación con el amor, en cuanto marcada por un sexo profesional. A partir de hoy miércoles Supersex tratará, así pues, de lograr algo inédito. Desnudar el alma de un actor pornográfico.