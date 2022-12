Clip en exclusiva de 'Operación Fortune: El gran engaño', el thriller de acción y espías de Guy Ritchie

Uno de los primeros estrenos que llegan a la gran pantalla en 2023 es Operación Fortune: El gran engaño, un largometraje que combina la acción, la comedia y los elementos de un thriller de espías y que está dirigida por Guy Ritchie. El director británico vuelve a colaborar con Jason Statham tras el éxito de Despierta la furia en una película que se estrena en cines el viernes 4 de enero. SERIES & MÁS adelanta un clip en exclusiva de la misma unos días antes de su estreno.

En Operación Fortune: El gran engaño, Jason Statham interpreta al agente del MI6 Orson Fortune, al que le encargan reclutar a una importante estrella de cine. El objetivo es que los ayude en una misión encubierta para rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías de armas mortales, a manos del multimillonario Greg Simmonds.

Prevista para estrenarse en marzo de 2022, la película ha retrasado su lanzamiento casi un año y será la nueva colaboración de Ritchie con Statham después de Despierta la furia. Ambos se unen en un thriller de espías con tintes de comedia y acción, en el que parece que los más ricos son capaces de dominar el mundo. Junto a Statham, el reparto lo completan Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elves y Hugh Grant.

El cineasta británico Guy Ritchie es conocido por sus películas de gángsters, entre las que destaca especialmente Lock & Stock (1998). Saltó a la fama con la icónica Snatch. Cerdos y diamantes (2000) y desde entonces ha estrenado películas como la versión de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr y Jude Law. También dirigió Rey Arturo: La leyenda de Excalibur (2017) y Aladdin (2019), dos títulos que pasaron más desapercibidos.

[Cristian Mungiu ('R.M.N.'): "La corrección política de Europa no cambia lo que la gente piensa de verdad"]

Recientemente, el director alcanzó el éxito con The Gentlemen: Los señores de la mafia (2019) y Despierta la furia (2021), siendo esta última film la cuarta colaboración con Jason Statham. Ahora regresa al género de acción con Operación Fortune: El gran engaño, una producción de Miramax, STXfilms, AZ Celtic Films y Tencent Pictures.

En el futuro próximo, Ritchie tiene pendiente el estreno de la película The Covenant y la serie The Gentlemen -basada en la comedia de 2010-, ambas previstas para 2023; y The Ministry of Ungentlemanly Warfare, un drama ambientado en la II Guerra Mundial que se estrenará presumiblemente en 2024.

Sigue los temas que te interesan