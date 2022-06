Guy Ritchie dirigirá 'Hércules', el remake en acción real del clásico animado de Disney

Guy Ritchie dirigirá Hércules, el remake en "live action" de la cinta de animación de 1997 de Disney. El director británico, que estuvo tras las cámaras del remake de Aladdin (2019) protagonizado por Mena Massoud y Will Smith en 2019, se encargará de esta nueva adaptación del catálogo animado de Walt Disney Pictures, que cuenta con la producción de Joe y Anthony Russo (Vengadores: Endgame).

Dave Callaham, responsable de los guiones de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Wonder Woman: 1984 y Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), ha sido elegido para escribir la adaptación.

Ritchie tiene pendientes de estreno The Interpreter, un trhirller de acción protagonizado por Jake Gyllenhaal y Operacion Fortune: El gran engaño, con Jason Statham y Aubrey Plaza como cabezas de cartel. Su último estreno en carteleras fue Despierta la furia, también protagonizado por Statham, que llegó a salas en verano de 2021.

Los hermanos Anthony y Joe Russo, por su parte, tienen pendiente de estreno El agente invisible, el thriller de acción de Netflix protagonizado por Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans. Es el proyecto más caro de la plataforma hasta la fecha, con un presupuesto de 250 millones de dólares, y se estrenará en cines el próximo 15 de julio y una semana después se podrá ver en la plataforma.

La versión animada de Hércules de 1997 fue dirigida por Ron Clements y John Musker, un musical sobre la leyenda del héroe, con composiciones de Alan Menken, en el que Tate Donovan le dio voz al protagonista y contó con actores como James Woods y Danny DeVito en el reparto. La nueva versión se une a los remakes de La bella y la bestia, Aladdin, Mulan y Cruella, como películas animadas de Disney que han dado el paso a la acción real con diferentes resultados.

