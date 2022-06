Creando los orígenes de 'Lightyear': sus responsables cuentan cómo expandieron el universo de 'Toy Story'

Pixar no está preparada para despedirse de Toy Story, la marca que puso al estudio en el mapa y revolucionó el cine de animación hace casi treinta años. Después de cuatro aventuras al lado del vaquero Woody, Buzz se independiza en un spin-off que cambia las reglas del juego: Lightyear no es una secuela o una precuela al uso, sino una reinvención del mito del popular astronauta en forma de una aventura espacial a la vieja usanza. La película llega a los cines el 17 de junio con un aliciente adicional: es el primer título de Pixar que no se estrena directamente en Disney+ desde la pandemia.

27 años después de conocerle, el guardián espacial que nos llevó hasta el infinito y más allá vuelve con su propia aventura, una historia con aura de ciencia ficción clásica que funciona como ejercicio metanarrativo: la película que se van a encontrar los espectadores en las salas en 2022 es la misma que acabó inspirando la línea de juguetes que aparecía en el clásico de John Lasseter en 1995. Tras colgar el escudo del Capitán América, Chris Evans vuelve a meterse en la piel (y, concretamente, en las cuerdas vocales) de un héroe con un personaje que durante cuatro películas interpretó el humorista Tim Allen.

El cambio de voz de Buzz, el ambicioso concepto temporal que explora la película, los mayores retos de una producción que tuvo que salir adelante desde las casas de los trabajadores de Pixar y la decisión de mostrar por primera vez un beso entre dos personas del mismo sexo en una película de Disney son algunos de los temas que SERIES & MÁS abordó con el director y coguionista Angus MacLane, la productora Galyn Susman y el astronauta Thomas Mashburn.

Lightyear no es un spin-off al uso. ¿Cómo vendisteis internamente la premisa?

(Angus) Hicimos una presentación que decía que en 1995 un niño llamado Andy había recibido un juguete inspirado por su película favorita. Esta es esa película. Así es como vendimos la película y es cómo decidimos explicarlo a la audiencia a través de unos carteles que aparecen al principio de Lightyear. Cuando le conocimos en Toy Story, Buzz avanzaba muchos detalles de una historia mucho mayor que imaginamos que venía de una película que también había inspirado una serie de televisión y una línea de juguetes. La idea es que esta fuera la primera aventura de todas.

Hace diez años hiciste el cortometraje Pequeño gran Buzz. Lightyear es tu primera película como director en solitario. ¿Sientes una conexión personal con el personaje?

(Angus) Desde luego. Entré en Pixar hace 25 años y el primer proyecto en el que participé fue Toy Story 2. Buzz era el personaje que más me atraía, porque es una especie de combinación entre un hombre del espacio y un robot. De una forma u otra he estado vinculado a Buzz durante todo mi paso por Pixar y siempre me intrigó mucho el mundo del que venía, como personaje de ciencia ficción que es. Estoy emocionado de poder haber contado una historia ambientada en su propio mundo.

Buzz no es exactamente el personaje que conocemos de las otras películas. ¿Hubo muchos debates en el equipo sobre hasta qué punto podíais alejaros del personaje?

(Galyn) Aquí lo interesante era poder retratar finalmente el trabajo de Buzz como guardián espacial. Es algo que en realidad solo habíamos visto en la primera parte de la primera película de Toy Story. A partir de ahí se da cuenta de que en realidad es un juguete, y no un astronauta. Eso nos dio una serie de ideas con las que jugar y que debían estar en la película. Por ejemplo, tenía que parecer Zurg [el villano recurrente de Buzz], pero en general teníamos mucha libertad para llevar la historia por dónde quisiéramos. Fue muy divertido no estar limitados por una mitología demasiado grande.

Angus MacLane, Galyn Sisman y Thomas Mashburn durante su entrevista con SERIES & MÁS.

La dilatación del tiempo juega un papel importante en la película. ¿Manejasteis muchos temas y conceptos para la película antes de decidiros por esa?

(Angus) Cuando empezamos a trabajar en una película siempre nos gusta encontrar una conexión personal con la historia. Llevo tanto tiempo trabajando en Pixar que sin darme cuenta he ido envejeciendo en cada una de las películas en las que trabajaba. Entrábamos en bucles temporales en los que pasábamos cuatro años en cada proyecto. Así es como se nos ocurrió implementar el concepto de la dilación temporal en la historia. Era casi como un chiste privado para la gente que hacemos estas películas que requieren tanto tiempo. Cuando terminas una, sientes que ha pasado mucho tiempo y te has perdido muchas cosas mientras hacías estas misiones. Para nosotros, la misión es hacer una película.

Thomas, fuiste consultor en la película. ¿Qué tipo de preguntas tenían Angus y Galyn para ti?

(Thomas) Me hacían preguntas muy abiertas sobre cómo es el espacio. Me dieron libertad de enrollarme durante dos horas. ¿Cómo es el espacio? ¿Qué implica vivir ahí? A lo largo de mi carrera he hecho tres viajes espaciales y he vivido un año en el espacio. Les llamaba mucho la atención los paseos espaciales y cómo te preparabas para ellos. Tenían curiosidad por saber si existe un prototipo más generalizado de cómo son los astronautas, que yo creo que no. Fue una conversación muy divertida y abierta entre todos.

¿Viste muchas películas espaciales mientras te preparabas para Lightyear? ¿Tuvisteis alguna referencia en particular?

(Angus) Creo que no vimos demasiadas películas del espacio mientras hacíamos la película, porque en realidad ya lo habíamos hecho durante toda la vida. Nos encanta el género de la ciencia ficción. Lo que quizás sí vimos más para prepararnos para Lightyear fueron thrillers. Creo que el espacio en sí mismo es más una ambientación que un género en sí mismo. En la preproducción repasamos muchos thrillers para identificar los elementos que hacen que una película de suspense funcione.

'Lightyear' cuenta los orígenes del popular personaje de Pixar.

Estamos acostumbrados a escuchar a Tim Allen como la voz de Buzz Lightyear. ¿Qué te hizo pensar en Chris Evans para esta película?

(Galyn) Cuando presentamos la idea de la película hubo cierta confusión, la gente no entendía automáticamente la relación con Toy Story. Nos dimos cuenta de que teníamos que separar el mundo del juguete y el universo que queríamos desarrollar: un personaje de una película de ciencia ficción que había inspirado aquel juguete. Nos dimos cuenta de que una de las cosas que podíamos hacer para separar ambos conceptos era contar con otro actor para poner la voz de Buzz.

Una vez decidimos eso, surgió rápidamente la idea de contar con Chris. Es perfecto para el personaje. Sabíamos que necesitábamos a alguien que pudiera ser un héroe, pero que también una vis cómica y que supiera moverse también en el drama. El actor que escogiéramos tenía que cumplir una serie muy larga de requisitos y Chris fue nuestra primera y única opción. ¡Menos mal que dijo que sí!

Lightyear es la primera película de Pixar con un protagonista gay y un beso entre dos personas del mismo sexo.

(Galyn) Nuestra esperanza con Lightyear es representar a todos los tipos de personas que hay en este mundo. Cuanto mayor sea la representación, más ventanas hay para que la gente pueda conectar con la historia e identificarse con lo que ven en la pantalla. Es algo muy emocionante. Queríamos tener un reparto diverso para apelar a tanta gente como fuera posible.

Esto podría significar que la película no se estrena en algunos mercados [después de la entrevista, varios países confirmaron que no estrenarían Lightyear]. ¿Fue una venta difícil con el estudio?

(Galyn) No fue difícil venderles la idea. También es algo importante para el estudio. Representación, diversidad e inclusión son conceptos a los que estamos prestando mucha atención y son muy importantes para todos nosotros. Nos apoyaron mucho en ese sentido.

El beso entre dos mujeres en 'Lightyear' ha llevado al veto a la película en varios países.

¿Cuál fue la parte más difícil de la película desde un punto de vista técnico?

(Galyn) Siendo sinceros, la parte más complicada de Lightyear fue el COVID. Cuando pasó, no estábamos listos para hacer una película desde las habitaciones de 500 personas. No era el plan, en absoluto. Ese fue el mayor desafío.

(Angus) También fue muy importante crear el marco de credibilidad de la película. Es una película realista, pero no fotorrealista. La estilización de los personajes y del mundo tenía que ser muy precisa, y eso no fue fácil de animar. El peso, el peligro y la acción pueden parecer fácilmente que en realidad no son peligrosos. Uno de los retos que tuvimos fue hacer una película en la que sintieras la preocupación por la seguridad de los personajes. Con la animación corres el peligro de recordarle a la gente que ese peligro no existe. Queríamos evitar eso. Tenías que creer que los personajes existían de verdad en ese mundo.

Uno de los elementos más poderosos de la película es su banda sonora. ¿Cómo fue la colaboración con Michael Giacchino?

(Angus) Michael llegó al proyecto muy pronto. Él y yo empezamos a trabajar juntos en 2005 y somos amigos desde entonces. Siempre nos han interesado el mismo tipo de películas y hablando sobre cine nos dimos cuenta de que en la infancia nuestros gustos también eran similares. Michael empezó a crear temas muy al principio de la película. Nos pasábamos ideas mutuamente y creo que él entendió la escala de la historia y la clase de sabor que le queríamos dar.

Tuvo claro qué películas le podían servir de inspiración y, al mismo tiempo, tenía una idea muy clara de cómo hacer algo único para la película. Creo que eso es lo verdaderamente emocionante: su partitura funciona a la vez como una revisitación de esas películas de finales de los años 70 y los años 80 y como una composición que va totalmente en la línea del estilo de Michael Giacchino.

Esta es una primera aventura para Buzz. ¿Podrían verse haciendo otra película espacial ahora que tiene su propio equipo?

(Angus) Ya veremos. Veremos cómo funciona. Ahora estamos a punto de estrenar la primera película y hacer otra parece un compromiso muy grande, pero no nos oponemos a la idea.

(Galyn) Primero voy a dormir durante una semana seguida.

