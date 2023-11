Millie Bobby Brown escapa de un dragón gigante en el tráiler de 'Damisela', la nueva película de Netflix

Netflix ha presentado el tráiler de Damisela, la nueva película que protagonizará Millie Bobby Brown tras la saga Enola Holmes. Está dirigida por Juan Carlos Fresnadillo (28 semanas después) y escrita por Dan Mazeau (Fast & Furious X) y se estrenará en 2024.

En este largometraje, Brown interpreta a la joven princesa Elodie, que tendrá que casarse en un matrimonio pactado previamente con el que parece ser el hombre de sus sueños. Sin embargo, cuando viaja hasta el que será su nuevo hogar, descubre que su Príncipe Azul es todo lo contrario, y que tanto él como su familia la han llevado allí con un siniestro propósito.

Debido a una gran deuda que tienen con un dragón legendario, los nuevos parientes de Elodie planean ofrecerla como sacrificio a la bestia. Por eso la arrojan al pozo, donde tendrá que armarse de valor si quiere sobrevivir.

En el clip, la reina Isabelle (Wright) le explica a Elodie que su deber es proteger un reino del que, hasta hace unos días, ni siquiera formaba parte. Y que para ello deberá cumplir con su sacrificio.

Después de mostrar el póster, la plataforma desveló las primeras imágenes de la producción, que también cuenta en el reparto con Angela Bassett (Black Panther), Robin Wright (House of Cards), Nick Robinson (Jurassic World), Brooke Carter (The Peripheral), Ray Winstone (The Departed) y Shohreh Aghdashloo (The Expanse). La producción corre a cargo de Joe Roth, Mark Bomback, Robert Brown, Sue Baden-Powell, Chris Castaldi, Emily Wolfe, la propia Millie Bobby Brown, Zack Roth.

El fenómeno Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown en el rodaje de 'The Electric State'.

Conocida por su papel protagonista en la serie de ciencia ficción Stranger Things, la interpretación de Brown en Damisela llegará antes del estreno de la quinta y última temporada de la serie de Netflix.

Además, Brown aparecerá también en The Electric State, la próxima colaboración de Anthony y Joe Russo, y se ha confirmado que Enola Holmes 3 también está en desarrollo en la misma plataforma.

Según reveló en una entrevista con la revista Glamour, la actriz británica no teme decir adiós a la serie de Netflix por la que dio el salto a la fama. En sus declaraciones, Millie Bobby Brown reflexionó sobre la trayectoria de la serie, reconociendo que, aunque echará de menos trabajar con sus compañeros de reparto, también es momento de pasar página a nivel profesional.

"Cuando estás listo, dices: 'Está bien, hagamos esto. Hagamos este último año de instituto y salgamos de aquí'", dijo Brown. "Stranger Things requiere mucho tiempo de rodaje y me impide crear otras historias que me apasionan. Así que estoy lista para decir: 'Adiós y gracias'".

Según la actriz, el éxito de la serie y su destacada interpretación le han regalado más oportunidades y las herramientas necesarias para ser mejor actriz. De hecho, fue a partir, de ahí que fundó su propia productora, protagonizó las películas de Enola Holmes para Netflix y también trabajó en otros largometrajes como Godzilla: Rey de los monstruos.

