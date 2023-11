Muere Robert Butler, director de 'Star Trek', 'Batman', 'Canción triste de Hill Street' y 'Luz de luna', a los 95 años

Robert Butler, director de los episodios piloto de series tan emblemáticas como Star Trek, Batman, Canción triste de Hill Street y Luz de luna, ha fallecido a los 95 años. Su familia fue la que comunicó su deceso, que tuvo lugar el pasado 3 de noviembre en Los Ángeles.

Butler se graduó en la Universidad de California, especializándose en inglés y comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como acomodador en la cadena CBS. No sería hasta el año 1959 cuando debutaría como director de un episodio de la comedia Hennesey, que estaba protagonizada por Jackie Cooper y Abby Dalton.

A lo largo de los años, Butler fue uno de los directores que más episodios piloto dirigió, con series como Hogan's Heroes (1965), la original Star Trek (1966), Batman (1966), la primera miniserie de televisión El caballero de azul (1973), Canción triste de Hill Street (1978), Luz de luna (1985), Hermanas (1991) y Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman (1993).

Butler ganó dos premios Emmy, el primero por el piloto de El caballero de azul en 1973 y el segundo en 1981 por Canción triste de Hill Street. En 2015, el Sindicato de Directores de Estados Unidos le otorgó el galardón Lifetime Achievement por sus distinguidos logros como director en televisión.

En sus créditos se incluyen otras series como La dimensión desconocida (1964), El fugitivo (1964), Mister Roberts (1965), El mágico mundo de Disney (1965), Yo, espía (1966), Judd, por la Defensa (1967), N.Y.P.D. (1967), Gunsmoke (1967), Insight (1967), Cimarron Strip (1968), Lancer (1969), The Waltons (1972), Colombo (1973) y The Division (2001).

'Canción triste de Hill Street'.

Butler también dirigió películas y TV movies como El secreto del castillo (1969) de Disney, Mi cerebro es electrónico (1969) y Un ejecutivo muy mono (1971). Otros créditos incluyen la película de El caballero de azul (1973), Strange New World (1975), James Dean (1976), Out of Time (1988), White Mile (1994) y Turbulence (1997), entre muchas otras.

"Pocos directores han cambiado tanto la televisión como lo hizo Bob; su impacto en el medio es verdaderamente inconmensurable y sentimos profundamente esta pérdida para nuestro gremio", dijo la presidenta de la DGA, Lesli Linka Glatter, en un comunicado.

"Navegando con facilidad por todo tipo de géneros, los pilotos de Bob marcaron el estilo de varias series esenciales, incluidas Hogan's Heroes, Batman y Star Trek. Su innovador trabajo en Canción triste de Hill Street dio vida a la valentía y retrató la realidad de un ámbito urbano, combinando su estilo visual único con interpretaciones evocadoras que salieron de un elenco incomparable, cambiando para siempre la trayectoria y el estilo de los episodios".

"Fue por su incomparable influencia en la televisión que el Gremio seleccionó a Bob para nuestro premio inaugural Lifetime Achievement Award, por sus logros distinguidos en dirección televisiva, que se otorgó en 2015", añadió.

La declaración continúa: "A pesar de su exigente carrera, Bob sirvió apasionadamente en los niveles más altos de liderazgo del Gremio durante más de 30 años, defendiendo los derechos de los miembros del Consejo de Directores Occidentales y como miembro de la Junta Nacional, incluyendo dos mandatos como quinto Vicepresidente y como fideicomisario de la Directors Guild Foundation durante más de 35 años".

"Bob se aseguró de que los miembros del sindicato tuvieran un apoyo financiero de emergencia en los momentos críticos de sus carreras. Por todo su extraordinario servicio al Gremio y a sus miembros, en 2001 Bob fue honrado con el Premio Robert B. Aldrich Achievement Award".

"Su legado vivirá en los recuerdos de los muchos directores a los que influyó y asesoró, y de los innumerables espectadores que rieron y aplaudieron su excepcional trabajo. Nuestro más sentido pésame a su familia y a los numerosos directores y miembros del equipo de dirección que lo conocieron y amaron", concluyó el comunicado.

