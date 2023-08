'Star Trek: Strange New Worlds' es la serie de ciencia ficción que no sabías que necesitabas

'Star Trek: Strange New Worlds' convence a los fans y conquista a los novatos, una serie para unirnos a todos

Star Trek es una de las franquicias audiovisuales más prolíficas, longevas y exitosas de la historia. Desde que se estrenó la serie original en 1966, se han producido 11 spin-offs televisivos y 13 películas, por lo que entrar en este basto universo casi seis décadas después puede resultar intimidante.

Aunque conozca por qué Star Trek es culturalmente relevante y se tenga curiosidad genuina, al espectador formado con la tecnología y los niveles de producción más modernos se le puede hacer cuesta arriba enfrentarse a los presupuestos ínfimos y los decorados de cartón piedra de la serie clásica.

Ni qué decir tiene que tras sentir en las propias carnes el agobio que produce cada anuncio de una nueva producción de Marvel o Star Wars, en la que todo parece estar interconectado, puede sentirse desorientado entre tanta secuela, precuela y spin-offs de las mismas, por lo que la mejor de las intenciones puede quedarse ahí, en el mero intento, antes de renunciar y pasar a otra cosa. Porque cierto es que hay mucho que ver.

Sin embargo, si alguna vez has tenido curiosidad por darle una oportunidad a este universo y descubrir de primera mano el calado y legado de la franquicia, entre las varias series que se han estrenado en los últimos años hay una que es la entrada perfecta al mundo trekkie y es, además, una de las mejores series en emisión: Star Trek: Mundos extraños.

Este spin-off ha convencido a los fans más exigentes y ha conquistado a toda una nueva generación porque es la que mejor abraza el tono, los valores y el espíritu de la serie creada por Gene Roddenberry y su optimista visión de un futuro en el que la humanidad ha superado sus divisiones y trabaja unida para explorar el cosmos.

No hace falta haber visto nada de 'Star Trek'

Como en todas las sagas, franquicias y adaptaciones, una serie como esta es un patio de recreo para quienes conocen las obras previas, porque para ellos hay un sinfín de guiños y referencias que para el espectador novato o casual (entre los que me encuentro) pasarán desapercibidas, pero para ver y disfrutar Strange New Worlds no es necesario haber visto ni un solo episodio de las series anteriores ni las películas.

De todas formas, como introducción os diré que es un spin-off de Star Trek: Discovery que sigue a los viajeros de la Enterprise, el equipo comandado por el capitán Christopher Pike, predecesor del capitán Kirk que interpretó William Shatner en la serie de 1966, que recupera personajes y escenarios de la serie clásica (como Spock) "mientras exploran nuevos mundos, buscan nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, y llegar adonde nadie ha ido antes".

Star Trek: Strange New Worlds

El encanto del "episodio de la semana"

Hubo un momento en el que espectadores, crítica y a la propia industria decidieron despreciar las series procedimentales porque consideraron que estaban a un nivel menor que los dramas serializados. Una serie como esta recupera todo su encanto, el de un formato estimulante que hace que la cita semanal sea siempre una nueva aventura.

E impredecible, porque antes de empezar a ver cada episodio no sabes a qué mundo te llevará, en qué personaje se centrará y ni siquiera en qué género se moverá, porque podrás encontrarte con un drama, una comedia, una historia de terror o hasta un musical.

Además, al no estar estructurada de forma que la trama es lo que manda y todo depende de los giros de guion, con cada episodio se va conociendo de forma más íntima a los personajes y profundizando en sus relaciones, porque cada experiencia les afecta y el espectador que ya les conoce puede anticipar de qué forma lo hará. Eso no quiere decir que no haya progresión dramática: todo es acumulativo.

La tripulación de la Enterprise

Personajes carismáticos

En una serie en la que los personajes son el centro es vital que estos sean interesantes y estén interpretados con solvencia. Strange New Worlds sobresale en ambos apartados con un elenco formado por un reparto carismático que encarna a la perfección a unos personajes de quienes llegamos a encariñarnos y a entender por qué son como son hoy en día, mientras los vemos crecer, cambiar y evolucionar en sus relaciones con los demás y con ellos mismos.

La tripulación de la Enterprise es un equipo formado por personas valientes y entrañables al que es fácil animar y en el que nadie te cae mal. Visitan nuevos planetas, viven aventuras, ayudan a los seres que se encuentran, se enfrentan a enigmas y desafían a la Flota Estelar cuando es necesario.

'Strange New Worlds': Episodio 2x04.

Aprovecha lo mejor del género

Como las mejores historias de ciencia ficción, Star Trek se ambienta en un futuro lejano para hablar de nuestro pasado y presente a través de alegorías que resultan al mismo tiempo familiares e innovadoras.

Sus tramas se adentran con frecuencia en complejos dilemas éticos y cuestiones filosóficas y políticas. Escenarios que animan a considerar las implicaciones morales de las acciones y decisiones que toman los personajes, mientas hace uso de estimulantes narrativas que van desde universos paralelos hasta viajes en el tiempo.

Visualmente es espectacular

A diferencia de las limitaciones de las series clásicas, esta serie tiene grandes hallazgos visuales, de composición y aprovecha lo mejor de la tecnología y los efectos digitales para recrear impresionantes Mundos extraños con su diversidad de entornos razas alienígenas y otras especies.

También destaca el diseño de producción, especialmente la Enterprise con cada una de sus habitaciones y espacios combinando un aspecto retro con un brillo futurista.

En el que Spock es humano

Su tono hace que siempre quieras volver

En una realidad que cada vez se parece más a una distopía, Star Trek destaca como fuente de historias optimistas en la que todos intentan ser la mejor versión de sí mismos, que actúan de forma altruista mientras luchan por el futuro armonioso de todas las especies. Nos hace creer durante 40 minutos que un mundo mejor es posible, al menos en la pantalla.

Además de optimista, la serie tiene un sentido del humor que hace que el espectador se sienta cómplice y a gusto como para querer abrirle cada semana las puertas de su salón a los personajes sin faltar ni una sola vez a la cita. Solo hará falta darle una oportunidad para que se convierta en vuestro nuevo lugar feliz.

El episodio musical

La segunda temporada es aun mejor

La primera temporada está bien, pero la segunda es excelente e infinitamente más disfrutable. Se atreve a jugar más con los personajes y la narrativa dejando episodios tan memorables como el de un romance imposible en una línea temporal alternativa, un homenaje al episodio clásico La medida del hombre, un divertido episodio de Spock, un musical o una carta de amor al sentimiento fan en el crossover con Star Trek: Lower Decks, en el que los personajes de la serie animada viajan al pasado y se comportan como lo haría cualquier fan ante sus ídolos.

Dónde verla

Las dos temporadas de Star Trek: Strange New Worlds están disponibles en SkyShowtime y justifican la suscripción para verla.

¡Larga vida y prosperidad!

