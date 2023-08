De 'The Bear' a 'El elegido': los mejores estrenos en 'streaming' si no sabes qué ver este fin de semana

De 'The Bear' a 'El elegido': los mejores estrenos en streaming para ver este fin de semana. S&M

Un fin de semana más, el algoritmo humano formado por la redacción de SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL os trae las recomendaciones de los mejores estrenos series y películas que han llegado a las plataformas de streaming en la semana del 14 al 20 de agosto. Una semana con una gran cantidad de contenidos en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max a los que deberíais darle una oportunidad.

La serie de la semana es la segunda temporada de The Bear, la ficción revelación del canal FX ambientada en el mundo de la cocina -y mucho más- que podemos ver en España a través de Disney+. Por su parte, Netflix nos ha dejado El elegido, la adaptación del cómic American Jesus de Mark Millar que se pregunta qué ocurriría si nacier aun Jesucristo en América, y El rey mono, un largometraje de animación basado en la leyenda mitológica asiática Viaje al Oeste, que es el estreno más destacado de una película en streaming esta semana.

HBO Max también ha lanzado esta semana dos porpuestas interesantes. Por un lado encontramos Telemarketers, una serie documental que destapa la gran estafa del telemarketing en Estados Unidos, y A través del armario, un K-drama original que combina con fantasía el K-pop y el romance en Brasil. Prime Video cierra nuestra lista de los estrenos más destacados y perfectos para ver este fin de semana con Refugio, una serie de misterio juvenil que adapta la saga de novelas de Harlan Coben.

'Telemarketers' (serie documental)

De qué va: Esta serie documental narra el inesperado e inesperadamente cómico viaje de 20 años de dos improbables compañeros de oficina, que descubren la turbia verdad que se esconde tras el trabajo que han estado haciendo en un sórdido centro de llamadas de Nueva Jersey, persuadir a la gente para que donen dinero a organizaciones benéficas. Ambos se comprometen a desenmascarar la corrupta industria del telemarketing estadounidense desde dentro. Como detectives aficionados que tratan de sacar a la luz esta estafa multimillonaria, con acceso a información privilegiada, crudas imágenes de testigos presenciales y un cómico reparto de personajes del centro de llamadas, la serie es una alocada historia de un ambiente convulso y mal pagado y de dos compañeros de oficina de toda la vida que se encuentran tras la pista de una aleccionadora mirada al lado oscuro del capitalismo americano y al abuso de la confianza del consumidor.

Por qué tienes que verla: Si eres aficionado a los true crime, Telemarketers puede ser tu nueva obsesión. Esta serie documental de tres partes explora el viaje de 20 años de dos empleados que descubrieron la turbia verdad que se escondía tras un sórdido centro de teleoperadores, pionero en muchas de las prácticas asociadas al telemarketing moderno, en el que sus dueños se quedaban con el 90% de los donativos.

Estreno: 14 de agosto en HBO Max

'The Bear' (temporada 2)

De qué va: Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss Bachrach) trabajan para transformar su mugriento local de sándwiches en un establecimiento de más nivel. Mientras reforman el restaurante de arriba a abajo, el equipo también emprenderá sus propios viajes internos en los que cada uno de ellos se verá obligado a enfrentarse a su pasado y decidir quiénes quieren ser en el futuro.

Por qué tienes que verla: Si aún no has visto The Bear, es tu momento. Una de las mayores revelaciones y mejores series de los últimos años acaba de estrenar su segunda temporada al completo. Una auténtica delicia gourmet para todo seriéfilo que se precie.

Estreno: 16 de agosto en Disney+

'El elegido' (temporada 1)

De qué va: Tras sobrevivir a un extraño accidente, Jodie, un niño de 12 años de Santa Rosalía (Baja California Sur), descubre que tiene los mismos poderes que Jesucristo: convierte el agua en vino, hace que anden los lisiados y puede que hasta resucite a los muertos. ¿Cómo afrontará su destino? ¿Conseguirá liderar a un mundo sumido en un conflicto que lleva miles de años gestándose?

Por qué tienes que verla: Se basa en American Jesus, el cómic más polémico y arriesgado del autor multiadaptado a la pantalla Mark Millar (Kingsman, Kick-Ass, Jupiter's Legacy).

Estreno: 16 de agosto en Netflix

'El rey mono' (película)

De qué va: El Rey Mono es una comedia familiar de acción protagonizada por un mono y su bastón de lucha mágico. En esta épica aventura, tiene que enfrentarse a dioses, demonios, dragones... y al enemigo más temible de todos: ¡el ego de Mono! Y en medio de todo esto, una chica de un pueblo le planta cara a su actitud egoísta para enseñarle que hasta la piedrecita más insignificante puede tener un gran efecto en el mundo.

Por qué tienes que verla: La cinta de animación basada en la leyenda mitológica asiática Viaje al Oeste es esta semana el estreno más destacado de una película en las plataformas. Ideal para ver en familia.

Estreno: 18 de agosto en Netflix

'A través del armario' (temporada 1)

De qué va: Carol es una joven estudiante de 17 años radicada en Brasil de padre coreano y madre brasileña. Debido a su ascendencia asiática, sus compañeros de clase piensan que es fan del k-pop, pero es todo lo contrario. Ella es una aficionada del baile que busca triunfar en el ballet y, por el contrario, la música coreana no es de su agrado. La vida de Carol se pondrá de cabeza cuando repentinamente su armario se convierte en un portal mágico que lleva a la habitación de Kyung, un famoso cantante de la agrupación k-pop ACT, situada en Corea del Sur. Ambos se conocerán y protagonizarán un triángulo amoroso que deberán resolver mientras lidian con el misterio de su armario.

Por qué tienes que verla: La opción perfecta para los aficionados a los k-drama y las series juveniles. Además, cuenta con el sello HBO.

Estreno: 18 de agosto en HBO Max

'Refugio' (temporada 1)

De qué va: Sigue la historia de Mickey Bolitar después de que la repentina muerte de su padre le lleve a empezar una nueva vida en Kasselton, Nueva Jersey. Mickey se ve rápidamente envuelto en la misteriosa desaparición de una nueva alumna de su escuela, Ashley Kent, lo que le lleva a descubrir secretos inimaginables de su, aparentemente, tranquila comunidad. Con la ayuda de sus amigos (el ingenioso Spoon y la sigilosa Ema), Mickey destapa la cara oculta de Kasselton, revelando un oscuro secreto que podría dar respuesta a décadas de desapariciones, muertes y leyendas... y quizá incluso a su propia y compleja historia familiar.



Por qué tienes que verla: Tras Safe o El inocente, llega a la pequeña pantalla esta nueva adaptación de Harlan Coben. Basada en la colección de novelas juveniles de Mickey Bolitar, será el nuevo placer de los aficionados a las series de adolescentes cargadas de misterio.

Estreno: 18 de agosto en Amazon Prime Video

Sigue los temas que te interesan