Cómo se hizo el episodio de 'The Bear' en Dinamarca: una joya meditativa e íntima sobre la búsqueda de la creatividad

Los episodios más elogiados de The Bear suelen ser los que retratan el caos y capturan la ansiedad de los personajes, como el séptimo de la primera entrega, rodado en plano secuencia, o la cena familiar de esta segunda, un episodio tenso e intenso. Ambos funcionan como una olla de presión y destacan en el apartado técnico. Son, sin duda, memorables, pero esta temporada esconde una joya meditativa que demuestra que en la vida siempre hay otra forma de hacer las cosas.

Honeydew, el cuarto episodio de esta segunda entrega, se desarrolla en Copenhague, combinando exteriores de la ciudad danesa, con el ambiente tranquilo e íntimo de la cocina de un restaurante de alto nivel y los momentos de soledad de Marcus (Lionel Boyce) en el barco en el que vive durante este privilegiado período de aprendizaje.

En Dinamarca, Marcus es entrenado por Luca (Will Poulter), un chef británico que comparte pasado con Carmy, pero ninguna de sus ansiedades, y eso define el tono del episodio. Allí, Marcus, crece profesionalmente, prueba postres espectaculares, experimenta y aprende en medio de un entorno de camaradería, respeto y tranquilidad.

Un episodio diferente

El director de este episodio es Ramy Youseff, que ya había colaborado en su serie, Ramy, con Christopher Storer, el creador de The Bear. Antes de rodar, Boyce y Youseff tuvieron la oportunidad de viajar a Copenhague para investigar y preparar el episodio. Visitaron el Noma, uno de los mejores restaurantes del mundo, y tuvieron acceso durante un día a la cocina para ver cómo funcionaba desde primera ahora hasta el servicio de cenas.

Boyce volvió a Chicago para rodar otros episodios de la temporada, mientras Youssef se quedó dos semanas más en las que, como Sydney en su paseo por Chicago, se dedicó a probar la comida, a descubrir platos que podrían inspirar a Marcus durante su viaje y a hacer fotos de las localizaciones.

"The Bear tiene un ritmo muy rápido y hay mucha intensidad en Chicago", explica Youssef. Él y Storer se plantearon un reto: "¿Cómo podemos hacer que esto sea un respiro en el cuarto episodio de la temporada... [y] cómo mezclamos lo colorida que es la ciudad y lo coloridos que son estos postres?", explica en GQ.

Rodado en tonos azules y grises y a un ritmo más pausado, que coincide con la personalidad sosegada de Marcus, desde un principio Storer supo que este episodio tenía que ser diferente al resto de la serie. Es el único de la temporada que no ha sido dirigido por Storer o Joanna Calo, productora ejecutiva.

La escena del ciclista

Fuera de la cocina, una de las escenas importantes del episodio es el encuentro de Marcus con un ciclista herido en una calle solitaria durante la noche. Un momento que sin verbalizarlo aborda "la sutil tensión de un hombre negro alto en Copenhague", explica Youseff en GQ.

Boyce sintió esa tensión cuando leyó el guion. "Personalmente, es mi mayor pesadilla", reconoce el actor. "Que alguien resulte herido sin que nadie esté cerca y que alguien piense: '¿Has sido tú? Y que eso ocurra en un país extranjero, piensas en el peor de los escenarios".

Marcus deja a un lado su (justificado) miedo y decide ayudar al hombre (interpretado por Martin Kongstad), que se lo agradece con un abrazo. El contacto humano que extraña de su madre.

Creando al chef Luca

Cuando Poulter consiguió el papel sólo tenía unas semanas para prepararse antes de viajar a Chicago (donde se rodaron sus escenas), así que habló con Courtney Storer, la asesora culinaria de la serie, y estuvo en la cocina de tres restaurantes de Londres: St. John, Black Axe Mangal y Trullo.

"Nunca he sentido más apoyo ni me he sentido más alentado por la producción en ningún trabajo, en cuanto a que me dieran las herramientas y las oportunidades para dar lo mejor de mí y hacer el mejor trabajo posible", revela Poulter en Teen Vogue.

Aunque Luca se muestra inicialmente distante, actores y director decidieron que la dinámica entre Luca y Marcus no sería la del mentor estricto y el alumno nervioso o humillado.

"Tal y como está escrito en el guion podría interpretarse de cualquier manera", dice Youssef en una entrevista en Variety. "Pero fue genial darle forma para que la relación entre ellos no fuera tensa sino una conexión sincera".

Luca y Marcus se abren el uno al otro hasta llegar a la bonita escena en la que el chef comparte una perla de sabiduría que es también muestra de humildad y una gran lección para el aprendiz. Ambos comparten con el otro cosas de las que nunca hablan con nadie.

Poulter trabajó estrechamente con Storer para crear el comportamiento de Luca, especialmente sus interacciones con Marcus. También se inspiró en los chefs con los que había trabajado, señalando que no podría haberlo hecho sin ver "el equilibrio entre ser amable, seguro de sí mismo o autoritario, pero también no ser un gilipollas y ser amable, comprensivo y compasivo".

Los tatuajes

Poulter también trabajó en su aspecto, concretamente en sus tatuajes. Colaboró con el diseñador de tatuajes Benny Shields y la jefa de maquillaje Ignacia Soto-Aguilar para diseñar el arte corporal de Luca.

'The Bear' 2x04 Chuck Hoades (FX)

"Hice unos dibujos rudimentarios, y escribí descripciones de lo que significaban para el personaje y para mí, y por qué los quería. Luego Benny hizo versiones increíbles de los dibujos y me propuso otras mejores", dice Poulter.

El tatuaje de la "A" en la mano de Luca es por el Arsenal F.C., del que Poulter es un gran aficionado. El tatuaje de la enfermera es en honor de las muchas mujeres de su familia que son enfermeras. Su padre y él solían comer juntos pescado y patatas fritas cuando era más joven, que es lo que representa ese tatuaje. Además, su hermano es un gran fan del Tabasco y tiene casi exactamente el mismo tatuaje, así que de ahí viene la botella.

