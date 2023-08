Molly Gordon, la actriz que conquista la temporada 2 de 'The Bear': quién es y dónde la has visto antes

Quién es Molly Gordon, la actriz que enamora en la temporada 2 de 'The Bear', y dónde la has visto antes

En el primer instante en el que aparece Claire en pantalla en la segunda temporada de The Bear el espectador entiende inmediatamente la atracción que ejerce sobre Carmy y siente la chispa y la conexión entre ambos personajes, algo que es posible gracias a la química entre ambos actores y al talento y encanto natural de Molly Gordon, la actriz que la interpreta en los nuevos episodios de la serie.

Claire se introduce en el segundo episodio de esta entrega cuando se cruza con Carmy en el pasillo de congelados de un supermercado. Es un breve pero intenso intercambio que deja claro que se conocen desde hace tiempo y que este reencuentro romperá la armadura con la que se protege el personaje de Jeremy Allen White, aunque en un principio intente evitarlo dándole un número de teléfono falso.

Antes de entrar en el mundo de The Bear, que ha hecho crecer la popularidad de la actriz, Gordon ha formado parte del elenco de otras series, entre ellas, Tiempo de Victoria: La dinastía de los Lakers, pero también varias películas independientes en las que siempre ha conseguido brillar con luz propia a pesar de que no le ha llegado la oportunidad de ser la protagonista de la historia, cosa que cambiará cuando se estrene Theater Camp, película en la que está delante y detrás de cámaras.

Claire y Carmy en 'The Bear'

Dónde la hemos visto

La actriz de 27 años creció en Los Ángeles y estuvo en contacto con los platós desde muy pequeña porque sus padres, los guionistas y directores Jessie Nelson y Bryan Gordon, la llevaban a los rodajes cuando estaban trabajando en Nueva York y Londres y la animaban a hacer pequeños trabajos.

Entre sus primeros papeles se encuentran Yo soy Sam, dirigida por Sean Penn; Embrujada, junto Nicole Kidman y Will Ferrell en 2005; o su participación como actriz invitada en un episodio de Orange is The New Black en el que aparece en un flashback de Aleida y Dayanara. Su reconocimiento ha llegado en los últimos años en películas independientes y series en las que siempre consigue brillar aunque no sea el personaje principal.

'El alma de la fiesta'

'El alma de la fiesta'

Es Maddie Miles, la hija del personaje que interpreta Melissa McCarthy, que decide volver a la universidad después de su divorcio y se matricula en la misma en la que estudia su hija.

'Animal Kingdom'

'Animal Kingdom'

Formó parte del reparto principal de la versión televisiva de TNT de la película australiana homónima, en la que interpretó a Nicky Belmont durante tres temporadas.

'Booksmart'

'Superempollonas'

En el debut como directora de Oliva Wilde, Gordon interpretó a Annabelle, apodada Triple A. Annabelle es la chica guay por excelencia, con actitud displicente, abierta sexualmente y excelente en los estudios.

'Good Boys'

'Good Boys'

Comedia producida por Seth Rogen en el que le toca el papel de la "antagonista" que junto a su amiga adolescente enfrenta a unos niños de 12 años, entre los que se encuentra el actor Jacob Trembley.

'Shiva Baby'

'Shiva Baby'

En esta película interpreta a Maya, exnovia de Danielle, la protagonista, con la que lleva tiempo sin hablar hasta que se reencuentran en un funeral judío.

'Ramy'

'Ramy'

Molly Gordon apareció en la primera temporada de Ramy, donde conoció a Christopher Storer, el creador de The Bear, que ha dirigido varios episodios de la serie de Hulu.

'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers'

Interpreta a Linda Zafrani, personaje regular de la serie de HBO Max, al que la llegada de los nuevos propietarios le obliga a navegar por una complicada red de relaciones personales y profesionales.

Próximo trabajo

Próximamente se la verá en Theater Camp, película que también coescribió y codirigió. Gordon, Ben Platt y NoahGalvin protagonizan la película, junto con Ayo Edebiri, que interpreta a Sydney en The Bear.

