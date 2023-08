100 días de la huelga de guionistas: en qué punto están las negociaciones y cuándo se espera que termine

La huelga de guionistas de 2023 ya ha superado en número de días al histórico paro laboral de 2007. El pasado 9 de agosto se cumplieron 100 días desde que se convocó y, a pesar de que las negociaciones se han retomado, aún no hay garantías de cuándo podrá llegarse a un acuerdo con los estudios para renovar el nuevo contrato entre ambas partes.

Aquella huelga de hace 16 años se prolongó durante 99 días (entre noviembre de 2007 y febrero de 2008), la actual ya va camino de cumplir cuatro meses en los que Hollywood ha estado con las persianas bajadas. Un parón al que se ha sumado el sindicato de actores desde el 14 de julio, en un movimiento que fue descrito como "guerra civil", en palabras de un veterano productor, ya que constituye primera acción sindical simultánea de ambos gremios desde 1960.

EL sindicato WGA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) reanudaron las conversaciones el 4 de agosto, su primera toma de contacto en tres meses. Durante ese tiempo las relaciones se tensaron aún por declaraciones como la de un alto ejecutivo que dijo a Deadline que "El objetivo final es permitir que las cosas se alarguen hasta que los miembros del sindicato empiecen a perder sus pisos y sus casas".

Más firmes que en la huelga de 2007

Aunque no todos los guionistas disponen de un colchón que les permita alargar esta situación indefinidamente, y de que algunos se hayan visto obligados a vender su casa, desde el WGA afirman que están "más unidos que nunca y decididos a mantenerse firmes en sus demandas sin concesiones".

Según un reportaje de Variety, cuando los guionistas ratificaron el nuevo contrato tras la huelga de 2007, sentían más presión, sencillamente, porque estaban acostumbrados a trabajar casi todo el año en la misma serie (porque las temporadas tenían más del doble de episodios) y las escalas salariales eran más elevadas.

"Ahora 100 días no suena tan desalentador como en 2007. Entonces todos estaban acostumbrados a trabajar 10 de los 12 meses del año", dijo Emma Soren, guionista del WGA en un piquete frente a Sony Pictures Entertainment, a Variety. "Ahora la gente está acostumbrada a trabajar quizá no más de 20 semanas al año".

En los últimos años (precisamente por lo que están en huelga), los salarios de los guionistas son más bajos y la estabilidad laboral más precaria, ya que las temporadas a veces no llegan ni a los 10 episodios y muchas series no tienen continuidad. Las condiciones de trabajo son más duras, salvo para los guionistas de primera fila.

"Todo es tan precario que ir a la huelga no es un gran paso atrás para ellos", dijo a Variety el guionista Billy Ray. "Están acostumbrados a que pase un año entre un trabajo y otro, así que estar en huelga parece normal".

En la misma línea se expresó Ian Deitchman, guionista de series como Suits, que últimamente se ha convertido en una de las más vistas en streaming en Estados Unidos tras su entrada en el catálogo de Netflix. "Estuve en la huelga de 2007, y esto es definitivamente diferente. Estoy impresionado por la solidaridad... Espero que los estudios empiecen a darse cuenta de que cuanto más tiempo nos hagan caminar bajo el calor, más nos enfadaremos y más fuertes nos haremos, no más débiles".

Actualización sobre las negociaciones

El 11 de agosto el WGA y la AMPTP volvieron a reunirse. Según fuentes internas, los resultados de la reunión fueron "dispares", peroel sindicato de guionistas recibió una contrapropuesta por parte de los estudios cuyos detalles no han sido revelados. "Evaluaremos su oferta y, tras deliberar, volveremos a ellos con la respuesta del WGA la próxima semana", dijeron los responsables de las negociaciones del gremio de guionistas en un comunicado.

En la misma declaración explicaron que "a veces se puede avanzar más en las negociaciones" cuando no hay "una descripción paso por paso de los movimientos de cada parte. Ese será nuestro enfoque", continuó el WGA, "al menos por el momento, hasta que haya algo de importancia que informar, o a menos que la dirección utilice a los medios de comunicación o a sustitutos de la industria para tratar de influir en la narrativa".

La oferta de la AMPTP, que representa a ocho grandes estudios, aborda los principales puntos conflictivos, incluido el uso por parte de los estudios de inteligencia artificial para sustituir a los guionistas, la divulgación de datos de audiencia en streaming y la conservación de las salas de guionistas en las series de televisión.

Según informó Bloomberg, esta contrapropuesta garantizaría que los humanos no sean sustituidos por la inteligencia artificial en la producción de guiones. También habría acordado compartir datos de audiencia de streaming, incluyendo el número de horas que los espectadores pasan viendo un programa en particular, para que los guionistas conozcan la audiencia de sus programas.

En cuanto a los pagos residuales, se habría ofrecido a los miembros de la WGA un aumento de más del 20% en los pagos residuales cuando sus programas se vuelvan a emitir en otros servicios de streaming distintos al original.

La propuesta también incluiría un aumento del 5% en el salario base durante el primer año (lo que supone un incremento con respecto a su anterior oferta del 4%) y una duración mínima de trabajo en las salas de guionistas. Todo esto según información extraoficial a la que afirma haber tenido acceso Bloomberg.

Zendaya con el premio a la mejor actriz de drama por 'Euphoria'

Los efectos inmediatos de la huelga

La ceremonia de los premios Emmy, la cita más importante de la industria televisiva que debía celebrarse el 18 de septiembre, se ha pospuesto hasta enero de 2024. Esta será la primera vez que se retrasan desde el 11-S de 2001, año en el que la ceremonia se pospuso hasta noviembre.

Durante el verano la huelga aún no ha tenido un impacto claro en los índices de audiencia en la televisión. Las cadenas han continuado su larga tendencia a la baja y los programas más vistos, como de costumbre en esta época del año, son la mayoría de los no guionizados y los concursos de telerrealidad, como America's Got Talent, Gran Hermano, MasterChef y The Bachelorette, que no están vinculados con el sindicato de guionistas.

Sin embargo, la temporada de otoño está a la vuelta de la esquina. Será entonces cuando la falta de nuevas series empiece a hacer mella en las audiencias y los ingresos publicitarios, porque las parrillas de las cadenas llegarán sin novedades y con una mezcla de deportes, realities, concursos, series de Canadá o el Reino Unido y títulos ya emitidos en plataformas de streaming.

A largo plazo también se verá afectada la programación, no solo de las cadenas generalistas y de cable, también de las plataformas de streaming, porque no se han desarrollado nuevas series o nuevas temporadas en Estados Unidos desde el 2 de mayo. Por el momento, los estudios han elegido ver el vaso medio lleno, y en sus resultados trimestrales han vendido esta situación como un "ahorro de dinero" porque no están pagando por nuevos guiones.

¿Cuándo terminará la huelga de guionistas?

La mayoría de los expertos de la industria creen que la huelga está lejos de terminar. Según han declarado a Vanity Fair esperan que termine en octubre, como pronto, aunque otros afirman que es posible que se extienda hasta finales de año.

"En gran medida se reduce a cómo funciona el calendario de Hollywood", explicó un showrunner. "El Día del Trabajo y las fiestas judías hacen que septiembre sea un mes difícil para hacer las cosas. En noviembre y diciembre nadie hace nada. Si no puedes vender un guion en determinadas épocas del año, probablemente tampoco puedas resolver una huelga".

