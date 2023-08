Muere Ron Cephas Jones, actor de 'This is Us', a los 66 años

Muere Ron Cephas Jones Dies, actor de 'This is Us', a los 66 años

Ron Cephas Jones, actor ganador de dos premios Emmy por su papel de William Hill en la serie This Is Us, ha fallecido a la edad de 66 años debido a una enfermedad pulmonar crónica.

Su agencia de representantes confirmó la noticia a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación: "El querido y galardonado actor Ron Cephas Jones ha fallecido a los 66 años. A lo largo de su carrera, su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón fueron sentidos por cualquiera que tuviera la suerte de conocerle".

"Comenzó su carrera en el Nuyorican Poets Cafe", continuaba el comunicado. "Y su amor por el escenario estuvo presente a lo largo de toda su carrera, incluyendo su reciente nominación al Tony y premio Drama Desk por su papel en Clyde's en Broadway".

Jones interpretó el papel del padre biológico del Randall Pearson (Sterling K. Brown) en l serie de Fox, por el que consiguió en 2018 y 2020 dos premios Emmy en la categoría de actor invitado en una serie dramática.

Entre sus otros créditos televisivos destacan sus participaciones en series como Ley y Orden, The Blacklist, Mr. Robot, Banshee, The Get Down, Luke Cage, Better Things, Truth Be Told o Policías de Nueva York. También hizo carrera en la gran pantalla en películas como Murder Magic, He Got Game, Across the Universe, Titus, Dog Days, Venom y Dolemite Is My Name.

Sus compañeros de reparto en This is Us y el creador de la serie le han recordado en sus perfiles de redes sociales con cariñosas publicaciones. "La vida imitó al arte hoy, y una de las personas más maravillosas que el mundo ha visto ya no está con nosotros", compartió Sterling K. Brown en Instagram.

"[Jones] ha fallecido, y el mundo es un poco menos brillante", añadió. "Hermano, se te quiere. Y se te echará de menos. Que sigas riendo en la próxima fase de la existencia. Te te veré cuando llegue allí".

Mandy Moore también quiso dedicar unas palabras cariñosas a su amigo: "Conocer y trabajar con Ron en This Is Us fue el mejor regalo, era pura magia como ser humano y como artista... Atesoraré todos esos momentos para siempre", publicó Moore. "Aunque no estaba en el plató tanto como todos deseábamos, era una parte tan intrínseca del tejido de la serie, es como si siempre hubiera estado ahí".

Moore continuó recordando del penúltimo episodio de la serie, uno de los más queridos por los fans: "Nunca olvidaré lo especial que fue rodar este episodio en particular y darle la bienvenida para despedirse como es debido de nuestra familia. Estoy muy triste. Mis pensamientos y mi amor están con Jasmine y su familia y amigos. Os quiero".

A massive loss. Ron was the best of the best - on screen, on stage, and in real life. The coolest. The easiest hang and laugh. And my God: what an actor. I don’t think I ever changed a single take of his in a cut… because everything he did was perfect… https://t.co/l5Ko9L1HZy — Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) August 20, 2023

Dan Fogelman, el creador de This Is Us, también lamentó públicamente la pérdida de Jones: "Es una pérdida masiva. Ron fue lo mejor de lo mejor - en pantalla, en el escenario y en la vida real. El más guay. Con el que era más fácil pasar el rato y reírse. Y Dios mío: qué actor. Creo que nunca cambié ni una sola toma suya en un montaje... porque todo lo que hacía era perfecto...".

Fogelman continuó: "Conocí a Ron al principio de This Is Us, una época mágica en la que parecía que todos estábamos siendo disparados por un cañón. Siempre estaba firme, siempre agradecido, incluso cuando la locura se arremolinaba a nuestro alrededor. Amaba a los actores. Amaba a su hija. Y nosotros le queríamos a él. Todos nosotros".

