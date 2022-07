Así se hizo el final de 'This is Us', un adiós inolvidable que marca el fin de una era

Así se hizo el final de 'This is Us', un adiós inolvidable que marca el final de una era

Durante sus cinco temporadas anteriores, This is Us recibió 39 nominaciones a los Emmy, cuatro de ellas a mejor drama. En la edición de su despedida, sin embargo, los premios han decidido darle la espalda. La serie de NBC se marcha con solo una nominación: la de mejor canción original, interpretada por Mandy Moore, la gran ignorada de este año.

Dejando el disgusto con los premios aparte, es inevitable pensar que con el adiós de This is Us está llegando a su fin una forma de ver televisión porque el vínculo emocional continuado y acumulativo que establecimos con los Pearson es poco frecuente en la era del streaming. Ahora, las series tienen menos temporadas, estas son cada vez más cortas y su calendario más arbitrario, con parones de dos años o más entre entregas.

Si echamos la vista atrás nos damos cuenta de que hemos pasado largos períodos de nuestros últimos años con sus personajes, lo que hizo que los sintiéramos más cercanos que muchos miembros de nuestras familias biológicas y políticas. Será imposible no echar de menos a una serie con la que contábamos cada otoño para que nos hiciera compañía hasta la primavera siguiente, pero nos quedamos con que se despidió con un gran final.

Un final rodado con tres años de antelación

Fotograma del episodio final de 'This is Us'.

Tal como podíamos esperar, el final de This is Us fue profundamente emotivo. No solo porque estábamos acompañando a Rebecca en su último adiós, sino por el potente efecto nostalgia de uno de los elementos que hacían especial a la serie: el diálogo del presente de la serie con momentos del pasado.

Si en la cuarta temporada de Stranger Things tuvimos que poner de nuestra parte y suspender la incredulidad para ignorar el paso del tiempo en los actores (los dejamos siendo niños y ahora deberían estar en la universidad o su primer trabajo), con su previsión, Dan Fogelman, el creador de This is Us, nos hizo un regalo inolvidable: rodó las escenas de los flashbacks hace tres años.

Mientras los hermanos adultos esperan la llegada de Kate, la serie nos lleva a un día en la vida de los Pearson de esos en los que parece que no pasa nada. Esos días que dejan una huella eterna, porque lo compartieron en familia. Y lo que lo hace especialmente mágico, es el sentimiento de nostalgia que nos produce ver a los más pequeños como los conocimos a esa edad.

Con excepción de la escena en la que Rebecca y Jack están comprando el juguete, todos los momentos correspondientes al pasado se rodaron cuando los actores originales que interpretaron a Randall (Lonnie Chavis), Kate (Mackenzie Hancsicsak) y Kevin Kevin (Parker Bates) eran los niños que recordamos de esa época de la serie.

"Teníamos niños pequeños que crecían muy rápido. Quería capturar algo cuando eran más pequeños, así que lo rodamos y guardamos el material, aunque tuviéramos cien mil millones de episodio de por medio".

Tal como explicó Fogelman en la mesa redonda de guionistas de drama de The Hollywood Reporter, este nivel de planificación fue posible gracias a dos cosas. Principalmente, porque ya tenía claro cómo quería acabar la historia, pero, e igualmente importante, al finalizar la tercera temporada NBC confirmó que la serie tendría tres entregas más. Esto es impensable cuando estás a espera de una renovación año tras año.

Jack y Rebecca en el 6x18 de 'This is Us'.

El mensaje final de 'This is Us'

En una entrevista con Deadline, el showrunner explicó que lo que quería conseguir con el final, el mensaje que quería trasmitir. Apuntó que de lo que realmente ha tratado toda la serie es que "los que mueren viven a través de la gente que dejan atrás. Todos vamos a experimentar inevitablemente una gran pérdida y un gran dolor en nuestras vidas, pero hay algo de consuelo en saber que si los recuerdas seguirán viviendo contigo".

Produce tristeza decirle adiós a los Pearson, pero celebremos que hemos tenido la oportunidad de ser testigos de su historia intergeneracional durante todo este tiempo, y de que hemos podido ver un final que llevaba tanto tiempo preparándose para nosotros. Como le dijo William a Rebecca en el penúltimo episodio: "Si algo te entristece cuando se acaba, debe haber sido realmente precioso cuando estaba ocurriendo".

'This is Us' está disponible en Disney+ y Amazon Prime Video.

