De ‘Nowhere’ a la princesa guerrera de ‘Damsel’: Netflix apuesta por éxitos de supervivencia feminista

Las historias de supervivencia protagonizadas por mujeres que aterrizan en Netflix huelen a éxito. Especialmente si están dirigidas por un cineasta español. El pasado 2023, Nowhere, la película protagonizada por Anna Castillo, encabezó las listas de los largometrajes más vistos en la historia de la plataforma, y el siguiente título que apunta maneras para entrar en a misma tabla es Damsel. La producción está protagonizada por Millie Bobby Brown y dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, y tiene todos los ingredientes para ser un fenómeno.

El director de 28 semanas después e Intacto se lanza de lleno a contar la historia de Elodie (Millie Bobby Brown), que parece ser la típica princesa de cuento. Hasta que ella misma se encarga de demostrar lo contrario.

Esta damisela acepta casarse con un apuesto príncipe por presión familiar. Sin embargo, lo que parecía ser su 'vivieron felices y comieron perdices' particular, pronto acaba transformándose en la peor de sus pesadillas.

La protagonista descubre que lo que en realidad quiere de ella la familia del novio es sacrificarla para saldar una antigua deuda. Cuando es arrojada a una cueva con un dragón que escupe fuego, tendrá que armarse de valor, ingenio y voluntad para poder sobrevivir.

Aunque en un principio comparte todos los elementos de cualquier otro cuento de hadas, Damsel tiene características que la diferencian. Sobre esto mismo habló también Juan Carlos Fresnadillo con SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL, declarando su amor por los clásicos cuentos de siempre y destacando los valores que tiene esta princesa guerrera de la película.

"El elemento de supervivencia es lo que marca la diferencia en este cuento de hadas", aclaró el director al principio. "En este cuento asistimos de una forma visceral y muy física a las diferentes fases de transformación. El crecimiento de nuestra historia tiene que ver con la decisión de sobrevivir de Elodie y por eso había que contarla de forma extrema y directa, con la cámara muy cerca de ella para ver en sus ojos el sufrimiento, el padecimiento, la lucha, la batalla que establece con ella misma y contra el dragón".

"Tener la cámara tan cerca implica que, en determinadas secuencias de acción, pues la actriz tiene que estar ahí con nosotros, saltando, peleando, corriendo... Cuando yo le explique esto a Millie lo entendió y se vino arriba, dijo '¡venga, yo estoy aquí, vamos a hacerlo!'. Y la verdad es que le estoy profundamente agradecido porque se dejó la vida en esta historia y eso está ahí, en la pantalla", añadió.

El amor por los clásicos

Fotograma de 'Damsel' Netflix

Afortunadamente, cada vez las historias y los cuentos de hadas incluyen más y más tipos de narrativas diferentes. Damsel podría incluirse entre los más reivindicativos de todos ellos, por su manera de decir 'basta' a los tópicos más clásicos mientras mantiene el equilibrio entre la fantasía y el realismo.

"Damsel es una declaración de amor hacia los cuentos de fantasía medieval y hacia los cuentos en general", declaró Fresnadillo. "De pequeño me cautivaban y fascinaban. Y tenía la sensación de que tenía una cuenta pendiente con eso y pasé por varios proyectos cercanos a este estilo hasta que finalmente acabó cuajando y saliendo adelante este".

"Y siempre hay algo oscuro y terrible en la historia, y hay un aprendizaje en el personaje principal. Casi siempre bascula en la pérdida de la inocencia. Yo creo que en los grandes cuentos, lo que nos emociona es cómo los y las protagonistas pierden su inocencia y se convierten en adultos", continuó.

"Me viene a la memoria un cuento que de pequeño leí y que me dejó completamente en shock: Hansel y Gretel. Ahí, los personajes pierden su inocencia, se convierten en adultos y logran luchar por su vida. Entonces, era necesario contar esto y hacerlo de una forma que llegara a las nuevas generaciones. Y eso significaba contarlo con realismo, con la intensidad y la violencia necesaria para entender y sentir en tu cuerpo el viaje de transformación y crecimiento. No había otra forma".

"En nuestra historia es muy importante la parte de supervivencia, porque es como el esfuerzo que tienes que hacer realmente para convertirte en adulto y dejar atrás un poco la infancia, la adolescencia y la seguridad. En definitiva, dejar atrás un mundo que ya no existe", agregó.

Revisión del mensaje

"Este es un relato clásico de fantasía, con una revisión y una idea central que lo que lo moderniza y lo acerca a un mundo más actual", señaló el cineasta, aclarando que "había que generar una estructura que fuera parecida a la de los cuentos clásicos. El planteamiento de esta historia fue concebido prácticamente igual".

Angela Bassett en 'Damsel'

"Evidentemente, ha habido cambios y matices, pero teníamos claro que había que generar una historia de lucha y también de alianza. Configurarla de tal manera en la que la dragona participara de alguna manera en el nacimiento de esta nueva heroína".

Después, el director de Damsel habló de la manera en la que la película derriba todos los tópicos de los cuentos, incluyendo el de la madrastra malvada o el de la damisela en apuros que espera a que el príncipe la rescate.

"La película trabaja una premisa todo el rato: que las cosas no son lo que parecen. La madrastra no es lo que parece. No es la madrastra pesada, quisquillosa, insoportable que hemos visto otras veces. El padre no es el hombre bueno por excelencia. La reina tampoco es tan magnánima y bondadosa como podría imaginarse. El dragón no es tan monstruoso como parece. El príncipe no es el hombre que va a venir a salvar a Elodie como supuestamente debería", describió.

"Trabajamos todas las capas de la historia en la película, esta idea recurrente de que las cosas no son como parecen, que es en lo que consiste también convertirte en un adulto, crecer y sobrevivir en un mundo tan difícil como el de esta historia, donde descubrir la verdad a veces no es tan cómodo".

Historias inspiradoras

Elodie y su hermana Floria en 'Damsel' Netflix

Buscando puntos en común con otras películas similares, es posible que el público encuentre cierto parecido entre Damsel y Nowhere, ya que ambas son películas dirigidas por un cineasta español y son historias de supervivencia protagonizadas por mujeres.

"Estamos viviendo un momento clave en la lucha por los derechos sociales y los derechos de la mujer y creo que dentro de esa reconfiguración que estamos atravesando, pues evidentemente se ha generado un interés hacia este tipo de historias porque reflejan de alguna manera el movimiento social", identificó Fresnadillo.

"De alguna manera, este tipo de ideas en las películas resulta muy atrayente. Pero tengo la sensación de que, incluso dentro de esa supervivencia feminista que se puede representar en Damsel, creo que los valores que esta princesa guerrera lleva a cabo o que desarrolla en la historia van a conectar a todo el mundo. Esa búsqueda de la libertad y de independencia es algo afín a cualquier género y puede resonar en el corazón de cualquier espectador", concluyó.

'Damsel' está disponible en Netflix.