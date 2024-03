El increíble cambio físico de Jess Smith, la icónica 'bebé sol' de los 'Teletubbies'

Uno de los personajes más icónicos de las series infantiles siempre ha sido el sol de los Teletubbies. El programa británico mostraba la figura del sol con la cara de un bebé y desde que apareció por primera vez en los créditos iniciales, se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de la producción, incluso aunque Jess Smith, la pequeña de nueve meses que aparecía en pantalla, no pronunciase palabra.

Los años han pasado desde que Teletubbies se estrenó en 1997 y la que fuera una niña hace mucho que dejó de serlo. Sin embargo, aunque Jess Smith preferió no seguir trabajando delante de las cámaras, recientemente ha vuelto a ser noticia.

Smith publicó hace unas semanas una foto en redes sociales para anunciar la llegada al mundo del bebé que ha tenido junto a su pareja Ricky Latham. El pasado mes de enero, Smith mostraba la mano de su hija en Instagram, con un pie de foto que dice: "Una semana entera contigo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jess & Ricky & Poppy 🌻🩷 (@j.smith_1995)

Ese mismo mes de enero, Smith publicó una foto de Latham junto a su pequeña en el pasillo del hospital. "12 días en nuestras vidas, 7 días en casa, 2 padres muy afortunados", escribió en la publicación. "Por favor, dadle la bienvenida a Poppy Rae Latham", añadió, haciendo referencia a Teletubbies con el segundo nombre de su hija.

Un gran anuncio

El pasado mes de octubre, Jess Smith anunció que estaba esperando su primer bebé a través de Instagram. "Cuando dos se convierten en tres", expresó en otro post de Instagram que contenía imágenes de la ecografía. "El bebé sol de los Teletubbies va a tener su propio bebé sol", escribió un usuario en los comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jess & Ricky & Poppy 🌻🩷 (@j.smith_1995)

"Me siento abrumada por la cantidad de amor que he recibido de personas de todo el mundo", expresó Smith en una entrevista con Entertainment Tonight. "He recibido innumerables mensajes felicitándome y deseándonos lo mejor para el futuro".

"Todavía estoy abrumada por la cantidad de gente que ha visto y está viendo Teletubbies, la cantidad de mensajes que recibo y las historias que me cuentan", continuó. "Ella verá mi versión de Teletubbies", adelantó al medio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jess & Ricky & Poppy 🌻🩷 (@j.smith_1995)

La serie infantil Teletubbies tiene un total de 365 episodios, que se emitieron entre 1997 y 2001. Después de muchos años manteniendo su vida personal en privado, Smith reveló su conexión con la serie a través de Facebook en 2014.

"Ha habido bastantes personas que fingen ser 'el sol', pero solo yo podía contarles la verdadera historia", escribió. "Cuando tenía unos 9 meses, mi madre me llevó a un chequeo rutinario al hospital. Una productora local se había puesto en contacto con la partera, buscando un bebé sonriente y preguntó si me podían presentar".

Smith contó cómo fue el largo proceso de audición hasta que la producción finalmente la eligió para interpretar al sol. Su padre fue una parte fundamental de su actuación. "Mientras rodaba, mi padre sostenía un osito de peluche detrás de la cámara para hacerme reír y hacía rodar un coche de carreras de juguete para que mirara a la cámara. Obviamente, funcionó".