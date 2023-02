5 curiosidades del capítulo 6 de 'The Last of Us' que te perdiste y no deberías

Joel y Ellie en 'The Last of Us'

'The Last of Us'

The Last of Us sigue causando furor entre sus fans, que cada semana se unen para debatir sobre posibles teorías y comentar todos los guiños al videojuego -y al universo del que parten- que Craig Mazin y Neil Druckmann han querido introducir en cada uno de los capítulos.

Después de haber presenciado otra historia desgarradora en el episodio 5 con una nueva pareja de personajes entrañables como Henry y Sam -que se unen a una lista inmejorable de roles secundarios-, el capítulo de esta semana nos ofrece algo de esperanza.

Hasta ahora, la serie ha establecido un diálogo inmejorable con el material original y prueba de ello son los easter eggs que deja por el camino y que tanto los fans de los videojuegos como los que lleguen de nuevas querrán descubrir. Estos son los cinco detalles y curiosidades de Familia, el capítulo de esta semana.

[El creador de 'The Last of Us': "Si el género zombi se trata adecuadamente puede abordar problemas sociales"]

1. Depeche Mode

My cover of Never Let Me Down Again will be included on the original soundtrack for HBO’s The Last Of Us! More info to come! #TheLastOfUs — jessica mazin (@thejessicamazin) February 20, 2023

La música pop siempre ha sido una parte importante en los videojuegos de The Last of Us, porque lograba establecer una conexión muy poderosa entre los jugadores y los protagonistas de la historia. Ahora, la serie ha logrado una conexión similar con los espectadores, sacándole partido a este rasgo y utilizando la música como parte de un código muy original.

Al final del primer episodio, Ellie (Bella Ramsey) descifra el código de comunicación de Joel (Pedro Pascal) con otras personas que se encuentran lejos de la zona de cuarentena de Boston. Pronto se descubre que el número 60 implica que no hay suministros disponibles y que el 70 significa que ya los hay. Pero también se deja ver el número 8, que está marcado con una gran "X" de color rojo y que según el código significa que algo malo va a ocurrir.

El desenlace de ese primer capítulo enlaza con la canción Never Let Me Down Again de Depeche Mode, uno de los grandes éxitos de los años 80 y cuya letra podría relacionarse con el propio viaje que emprende Ellie y Joel.

En el sexto episodio vuelve a sonar la canción de Depeche Mode, que aunque en esta ocasión es una versión de Jessica Mazin -la hija de Craig Mazin-, sigue significando lo mismo: problemas.

2. ¿Dina?

Otra de las sorpresas que reconocerán especialmente los que hayan jugado al segundo videojuego llega cuando los protagonistas están almorzando en el comedor. En un momento dado, Ellie se dirige a una chica que se esconde tras una columna y que rápidamente desaparece del plano.

Los fans comenzaron a especular sobre esta intervención y aunque no esté confirmado, todo parece apuntar a que podría tratarse de Dina, la futura pareja de Ellie. Es cierto que aparece en el juego The Last of Us II y que la serie ha optado por adelantar algunas cosas de la trama, pero hay algunos hechos que podrían respaldar esta teoría.

Recientemente se confirmó que Paolina van Kleef será la actriz que interpretará a Dina en el futuro de la serie, pero parece que lo hará antess de lo previsto. Si nos fijamos en los títulos de crédito del episodio 6, nos daremos cuenta de que aparece en ellos como "Chica curiosa".

Además, el propio Neil Druckmann ha alimentado estos rumores en redes sociales y no ha llegado a negarlo del todo. El creador llegó a decir que el encuentro entre Dina y Ellie no será igual que en el juego y Craig Mazin dejó en el aire un posible cameo de van Kleef antes de tiempo. "Eso no significa que sea Dina, pero tampoco que no lo sea", opinó.

3. El corazón de Joel

Joel en el capítulo 6 de 'The Last of Us'

Entre los detalles más importantes que notarán los espectadores, uno de ellos tendrá que ver con el personaje de Joel, que aunque pareciese una roca terminará mostrando su lado más humano.

Los años pasan para él y no solo está medio sordo de un oído y se cansa de subir escaleras, sino que además parece tener problemas de corazón. Este detalle servirá para mostrar la faceta más humana del personaje, que hasta ahora parecía moverse por el más puro interés personal.

[Radiografía de los dos bandos de los nuevos episodios de 'The Last of Us' según sus actores]

Sin embargo, estos problemas de salud no tendrán mucho peso en la trama y solo serán útiles como referencia a una de las ideas originales que acabarían convirtiéndose en el aclamado videojuego.

Antes de que la idea fuese aprobada como tal, The Last of Us comenzó siendo un proyecto universitario y su historia se narró en una novela gráfica que después acabaría siendo el famoso juego.

El relato original se centraba en un policía que tenía problemas de corazón y cuyo deber era cuidar de una chica joven. Aunque en el juego no se menciona, este problema de salud se incluye en la serie, donde los protagonistas también tendrán que cambiar los roles y cuidarse el uno al otro.

4. Viajar al espacio

Ellie frente al fuego en 'The Last of Us'

The Last of Us puede presumir de muchas cosas y una de ellas es su capacidad de encontrar el equilibrio adecuado entre la acción y la emoción. Y esto también ocurre en la serie.

En un momento dado, Ellie confiesa que le gustaría ser astronauta, dando pie al que será uno de los momentos más emocionantes de la historia -y que se verá en un futuro próximo en la serie-. El creador Neil Druckmann sabía que Ashley Johnson -la actriz que interpreta a Ellie en el juego- soñaba con ser astronauta y lo reflejó en su personaje.

[Por qué razón no se infectan los animales en 'The Last of Us']

Sin embargo, ella no fue la única con la que se hizo una referencia así. En otra escena del capítulo 6, Joel dice que le gustaría tener un rancho y ser cantante. Esto se debe a que Troy Baker -el actor que interpreta a Joel en el juego- es también músico y cantante, y decidieron hacer algo parecido a lo que pasó con Ellie.

5. El arte gráfico

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Neil Druckmann (@druckmann)

Completando la lista de detalles que aparecen en el capítulo 6, también debe tenerse en cuenta dos cosas: que aparece por primera vez en pantalla Shimmer, el caballo de Ellie y Joel en el juego y la escena donde los protagonistas conversan frente al fuego.

En uno de los artes gráficos se representa esta secuencia, aunque no aparece en los juegos. Este fragmento forma parte del arte conceptual de la historia y Troy Baker lo llevaba a menudo al set durante el rodaje.

Sigue los temas que te interesan