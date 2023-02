Radiografía de los dos bandos de los nuevos episodios de 'The Last of Us' según sus actores

Lamar Johnson (Henry) y Jeffrey Pierce (Perry) en The Last of Us.

"Resistir y sobrevivir". La frase que da nombre al quinto capítulo de The Last of Us la llevan tatuada miles de personas en todo el mundo. Esas tres palabras, sacadas de un cómic ficticio tanto en el juego como en la serie, sirven de aliento para aquellas personas que las portan sobre su piel.

Es un buen lema que define la saga y las vidas de sus personajes. Entre ellos, a Perry y Henry, cuyos actores, Lamar Johnson y Jeffrey Pierce, han tenido un papel importante en los dos últimos episodios. Ambos se sientan a hablar con EL ESPAÑOL sobre los dos supervivientes a los que han dado vida y su experiencia durante el rodaje. Uno es un exmilitar que forma parte del grupo rebelde que ahora domina Kansas City. El otro colaboró, para ayudar a su hermano, con el grupo que antes estaba en el poder, FEDRA.

Johnson, cuyo trabajo más popular había sido la serie 'The Next Step' debuta en este universo demostrando haberlo estudiado y entenderlo a la perfección. Con una camiseta del grupo 'The Clash' y un cuadro de 'El Quixote' a sus espaldas, responde Pierce, que en el videojuego original hizo de Tommy, el hermano de Joel.

Preparación e historial

El actor de Henry logró el trabajo tras una audición que logró su agente. Mandó una grabación un lunes, recibió la llamada ese miércoles diciendo que el papel era suyo, y el sábado estaba en un avión de camino al rodaje. Al llegar, habló con Craig Mazin, cocreador de la serie, que le infundió confianza.

Explica que lo más importante "fue establecer una relación con Sam", su hermano en la serie al que interpreta Keivonn Woodard, porque "esa es la historia". Woodard, como su personaje, es sordo, así que Johnson tuvo que aprender el lenguaje de señas para comunicarse con él y para su actuación.

Quiso asegurarse de tener una relación "sólida" con él en el set de rodaje y "fuera de escena" y de que se desarrollara "desde el primer día" que llegó a Calgary (Canadá) a grabar. Su primer día allí fue a conocer al joven y acabaron "jugando" a perseguirse: "Creo que en el momento en que empezamos a grabar, todo fluyó de manera muy orgánica".

Pierce, por su parte, relata cómo hace un par de años cuando iban anunciando el reparto, veía como sus posibilidades de repetir como el hermano de Joel se esfumaban. Cuando sonó que Mahershala Ali, actor negro, podría lograr el papel del contrabandista pensó para sí mismo: "Bueno, entonces no hay forma de que interprete a Tommy". Y cuando eligieron a Pedro Pascal, dijo: "Sí, definitivamente no hay forma de que interprete a Tommy".

[El creador de 'The Last of Us': "Si el género zombi se trata adecuadamente puede abordar problemas sociales"]

Considera "genial" que esta historia se expanda y no tenga un "tipo blanco como protagonista". Pero tan pronto como pudo, le pidió a Neil Druckmann, el otro cocreador de la serie y responsable máximo de la saga, un trozo de ese apetitoso pastel. No le importaba la relevancia, quería "ayudar a que esto cobrara vida".

Valora el reto que tuvo ante sí de diferenciarse de su anterior personaje, agradeciendo el trabajo en la escritura de Mazin y Druckmann para dar vida a un personaje que "estuvo en el ejército durante toda su vida hasta el brote": "Y esa es la razón por la que sobrevivió. No es por suerte ni por ser despiadado, sino por ser un profesional".

Y dejó otra respuesta que bien podía entenderse como otra solicitud para Druckmann, imaginando un juego que cuente la historia de su personaje junto a Kathleen, la líder de los rebeldes en Kansas City: "Me gustaría reproducir la historia de Perry y Kathleen. Creo que me gustaría saber qué sucedió en Kansas City, lo que condujo al derrocamiento del gobierno federal. Esa sería una historia increíble. Serían 12 o 15 horas de juego que realmente disfrutaría".

Según cuenta, cuando imaginó a su personaje quiso "honrar lo que sería en un juego": "Así que cuando hablamos de su forma de hablar, de su arma, de lo que llevaría con él... quería que fuera parecido a un personaje jugable. Así que por eso actúa como lo hace".

Protegiendo lo que da sentido

Pese a lo diferentes que puedan parecer Henry y Perry, estando enfrentados entre ellos, sus personajes tienen mucho en común. El primero ha de cuidar de su hermano pequeño, Sam. El segundo hace lo propio con Kathleen, que es la que manda entre su facción.

Henry busca "ser fuerte" y evitar que su hermano sufra las consecuencias de un mundo "brutal". Su personaje "está preocupado por algo antes de que Sam se dé cuenta de que está sucediendo".

[Crítica: 'The Last of Us', una adaptación a la altura que muestra los contrastes y las dos caras del ser humano]

La relación de los dos hermanos funciona como espejo con la de Joel y Ellie, con uno siendo el protector y ella, la protegida. Johnson cree que eso se aprecia de manera "dinámica" en la relación de Henry y Sam, aunque hay ciertas diferencias.

Señala el hecho de que su personaje busque "darle confianza" a su hermano, pintándole un antifaz de superhéroe. Buscaba decirle "que puede hacerlo y que puede salir adelante, puede resistir y puede sobrevivir". Eso no significa que, por dentro, no Henry no estuviera "preocupado".

En el otro lado está Perry. No se dice explícitamente, pero el actor deja claro que su personaje "está absolutamente enamorado de Kathleen": "Y nunca hablamos sobre si esa relación está consumada de alguna manera o no. Pero en términos de cuáles son sus sentimientos por ella, son tan profundos como pueden llegar a ser por otra persona".

"Ella está al cargo", deja claro Pierce. Pero en cuanto a capacidad para la violencia, Perry le es útil porque la lleva "dentro" y cuenta con "mucha más experiencia": "Así que él es físicamente y en muchos sentidos su protector".

[Así nació 'de improviso' la serie de 'The Last of Us': "Cruzamos la calle y se la presentamos a HBO"]

Asegura que la relación de ambos también es paralela a la de Joel y Ellie. Juegan con "la idea" de aquello que "hacemos por amor que no es necesariamente positivo" y de que las peores cosas que podemos hacer como seres humanos a menudo también se hacen por ese mismo sentimiento. Ella es "su propósito" y eso le lleva incluso a "sacrificarse voluntariamente por ella".

El personaje de Kathleen es obra de la actriz Melanie Lynskey y Pierce se deshace en elogios hacia ella: "Cada momento con ella fue increíble porque hay vida y singularidad en cada toma que hace". Disfrutó de ser parte de esa "ola" que genera la intérprete, además de charlar sobre sus vidas, sus hijos y conocerla como persona.

Ni bueno ni malo

Sus funciones de protectores les llevan a estar en lados opuestos del conflicto. Cada uno tiene su perspectiva y ambos se sienten en la posición moral de matar a gente para salvar a quien quieren. En el caso de Perry, la muerte es algo más o menos habitual para él. En el de Perry, el haber participado en la muerte de una sóla persona, el líder de la resistencia, ya le genera remordimientos.

Sus elecciones son, en cualquier caso, cuestionables éticamente. "En un mundo como el de The Last of Us tienes que tomar decisiones difíciles", defiende Johnson. Su personaje, durante una conversación, se autodefine como "malo" porque hizo algo propio de alguien así: "Mi decisión finalmente hirió a alguien", argumenta el actor, que se explica: "Eso fue algo malo porque no necesariamente necesitas lastimar a alguien para obtener lo que necesitas. Así que creo que ese es el sentimiento de Henry". Él es "un alma pura" al que su pasado "le pesa mucho".

Al otro lado está Perry. Su actor, cuenta cómo Kathleen y él sienten que están actuando correctamente. Por eso, asegura que si su personaje se encontrase con Joel, el protagonista "tendría problemas".

Se muestra agradecido parcialmente de no estar en el bando de Joel y Ellie, por esta vez, debido a la presión que supone: "Sólo puedo imaginar el tipo de tensión subyacente de expectativas que Pedro (Pascal) y Bella (Ramsey) tenían que tener al acercarse a dos personajes tan icónicos".

Del videojuego a HBO

Ambos actores jugaron al título original. Si bien el personaje de Johnson es muy parecido en la obra de 2013, su historia de origen es algo diferente. En cualquier caso, el actor no quiso copiar la actuación que realizó Brandon Scott. Su manera de trabajar fue responder a lo que hacían otros actores. Algunos como Kathleen, de hecho, ni siquiera están en el videojuego, así que su interpretación respecto a ella nació, lógicamente, de cero.

El que en su día hiciera de Tommy, sí pensó por aquel entonces, hace una década, que la historia de The Last of Us, podía llegar a la popularidad que ostenta hoy en día. Sentía "esa vibración" en la habitación cuando rodaban y el guion, para él, era muy bueno. Matiza que materializar eso sólo fue posible gracias al trabajo de cientos de personas durante multitud de horas.

['The Last of Us' tendrá segunda temporada, HBO renueva la serie en su segunda semana en emisión]

Su personaje es totalmente nuevo, así que haber jugado a "cada una de las tres versiones" existentes del primer juego, sólo le sirvió para conocer en profundidad el contexto. Preguntado por sus preferencias entre Tommy y Perry, se muestra dubitativo. Para él, no hay nada "en la escala del escenario de HBO, no hay nada que pueda ser mejor que eso": "Mis héroes mientras crecía eran los clásicos: De Niro y Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Montgomery Clift...", detalla. Ser capaz de aspirar, con esta serie, a su nivel es a lo que siempre ha "aspirado". "Debería retirarme ahora", bromea.

Por el contrario, pone en valor lo que para él han significado los videojuegos, donde "el foco está directamente en la calidad del trabajo" porque nunca deben preocuparse por "la iluminación o las cámaras". Fue, asevera, una labor que le ayudó a "recuperar el amor por el oficio".

Dos maneras de morir

Dos de los momentos más impactantes del quinto episodio, dirigido por Jeremy Webb, los protagonizan ellos. Y hay un factor en común: ambos mueren. Perry, en medio del caos que nace del ataque de una horda de infectados en una secuencia de acción espectacular. Henry, en una secuencia mucho más dramática.

Para Pierce rodar esa escena en la que un 'hinchado' le despieza la cabeza fue cumplir "todo lo que sueñas como un niño pequeño": "Había cerca de 80 especialistas con el equipamiento completo. Y habían pasado un mes haciendo entrenamiento físico para esa escena y coreografiándolo. Estuvimos grabando de noche durante cuatro semanas en ese escenario, obteniendo todos los detalles". Su muerte fue también simbólica para su personaje, dando su vida por la persona a la que protegía. En ese momento su "corazón" pesó más que "su experiencia profesional".

Grabar el suicidio de su personaje tras tener que matar a Sam, su hermano que había sido infectado, hizo que Johnson tuviera un "día difícil". Fue "muy agotador emocionalmente y "realmente duro", además de la culminación de lo que Woodard y él habían construido. Cuando vieron el resultado tanto él como el director tenían "lágrimas en los ojos".

Define la reacción de su personaje en ese instante con "una palabra, conmoción": "En última instancia solo está sorprendido. Y a través de la conmoción, muchas emociones le inundan", alega, dejando una pregunta: "¿Realmente entendió o soportó lo que hizo o incluso lo que estaba sucediendo? Fue un momento en el que se queda planteándose qué diablos acaba de pasar y qué acaba de hacer, cómo podría haber evitado esto o si tuvo la posibilidad de no haberlo hecho e incluso si era culpa de Joel".

Por su cabeza pasan centenares de ideas en cuestión de segundos mientras ve a su hermano muerto y "la sangre saliendo de su cabeza". Pero un sentimiento se apodera del resto: "Culpabilidad". Finalmente, toma una decisión basada en que no puede "vivir en este mundo sin Sam", que era su "propósito".

