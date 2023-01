'The Last of Us' tendrá segunda temporada, HBO renueva la serie en su segunda semana en emisión

The Last of Us ha sido renovada por HBO por una segunda temporada. La serie de los cocreadores Craig Mazin (ganador del Emmy por Chernobyl) y Neil Druckmann (creador y escritor de la franquicia The Last of Us y copresidente de Naughty Dog) ha supuesto el segundo debut más grande en la historia del canal, solo por detrás de La casa del dragón, después de una semana completa de disponibilidad en el servicio.

El episodio 1 suma a día de hoy casi 21 millones de espectadores en Estados Unidos, 4.5 veces más que su audiencia de la noche de estreno. El episodio 2 registró 5,7 millones de espectadores en HBO Max y transmisiones lineales en los EE. UU. el domingo por la noche, según Nielsen y datos propios, añadiendo más de 1 millón de nuevos espectadores frente al estreno de la serie.

Este salto del 22% marca el mayor crecimiento de audiencia en la segunda semana para cualquier serie dramática original de HBO en la historia de la cadena.

Uno de los chasqueadores de 'The Last of Us'.

"Craig y Neil, junto a la productora ejecutiva Carolyn Strauss, y el resto de nuestro fantástico elenco y equipo, han definido un género con su magistral primera temporada de 'The Last of Us'", dijo Francesca Orsi, Head of HBO Drama Series and Films. "Después de lograr esta inolvidable primera temporada, no puedo esperar para ver a este equipo nuevamente con la temporada 2".

['The Last of Us': la teoría de la harina que vuelve locos a los fans y la mente colmena de los infectados]

"Me siento agradecido, honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya de por sí altas expectativas", ha dicho Neil Druckmann, productor ejecutivo. "¡Ahora tenemos el placer absoluto de poder hacerlo de nuevo en la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!", añadió.

"Estoy muy agradecido a Neil Druckmann y HBO por nuestra asociación, y estoy aún más agradecido con las millones de personas que se han unido a nosotros en este viaje”, ha dicho Craig Mazin, productor ejecutivo.

The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Protagonizada por Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen y Storm Reid como Riley. Ashley Johnson y Troy Baker también forman parte del reparto.

'The Last of Us' está disponible en HBO Max.

