'The Last of Us': la teoría de la harina que vuelve locos a los fans y la mente colmena de los infectados

Uno de los chasqueadores de 'The Last of Us'.

'The Last of Us'

The Last of Us es todo un éxito para HBO Max y sigue demostrando semana a semana que es la mejor adaptación posible que podría haber tenido el videojuego. En los dos capítulos que se han estrenado, la serie no solo ha logrado captar la esencia de la historia original, sino que además, ha incluso calcado milimétricamente los encuadres que con tanto cariño recuerdan los jugadores.

Desde las expresiones de los personajes a la tensión de la trama y los movimientos de la cámara, todo se ha replicado en pantalla a la perfección, sacándole partido a un material original de gran calidad para ganarse el corazón de los amantes del juego y también del público que llegue de nuevas.

En solo dos episodios, la serie creada por Craig Mazin junto a Neil Druckmann ya se considera como toda una experiencia sensorial, y es incluso capaz de adaptarse a un nuevo medio audiovisual, incorporando algunos cambios y detalles que hacen del distópico mundo un lugar mucho más aterrador.

Estas son algunas de las principales diferencias que integra la serie y una de las teorías que ha surgido entre el público tras la emisión de Infectados, el segundo capítulo.

[Crítica: ‘The Last of Us’ 1x02, la tensión sigue aumentando entre chasquidos y un museo que quita el habla]

Menos esporas y más tensión

'The Last of Us'. HBO Max

Aunque los cambios que incluye The Last of Us sean imperceptibles y no lleguen a condicionar exageradamente la historia, los fans del juego han notado ciertos cambios con el salto a la pantalla. Uno de ellos es la manera en la que el hongo Cordyceps se expande y el hecho de que las esporas no tengan tanta presencia como en el juego original -donde se puede ver a los protagonistas llevando máscaras de gas para evitar infectarse-.

De hecho, esto formó parte de las decisiones creativas que tomaron Craig Mazin y Neil Druckmann. "Todo comienza con Craig y su odio a los zombis", explicaba Druckmann en una entrevista. "Habíamos hablado sobre el hecho de estar frente a un género muy popular y sobre la gran cantidad de versiones e historias diferentes sobre el brote de una enfermedad", continuaba.

"Hicimos un esfuerzo por encontrar lo que hace única a nuestra historia y nuestro mundo. A los chasqueadores los sacamos del juego y los mantuvimos así. Pero hablamos mucho en relación a los infectados, sobre qué más podíamos hacer además de introducir las picaduras. Analizamos el arte conceptual, donde se explica cómo el hongo crece debajo de la piel. Porque no se trata tanto de la picadura en sí, ya que los zarcillos también contribuyen en la propagación", dijo el creador del juego.

Por su parte, Craig Mazin dejó claro que la serie no renuncia a la influencia de las esporas. "No sé si vamos a ver esporas o no, pero decir que nuestro mundo está desprovisto de ellas no sería exacto. Todavía no lo sabemos y eso es parte de la diversión que aporta la adaptación, además de dejar los límites del mapa difuminados, para que nuestros personajes los descubran a medida que continúa la aventura", expresó.

['The Last of Us' supera oficialmente a 'Breaking Bad' y 'Juego de tronos' con el piloto mejor valorado]

Una mente colmena

Científica 'The Last of Us'.

El segundo episodio arranca con otro flashback, situado justo antes de la catástrofe, en Indonesia. Una científica reconoce que el hongo Cordyceps ha evolucionado para infectar a los humanos, y sugiere a los militares que se limiten a bombardear la capital y reduzcan la ciudad hasta los cimientos. No hay manera de contener la infección y no hay escapatoria. El apocalipsis ya está aquí y es inevitable.

Al igual que en el primer capítulo, la serie insiste en que no es una historia más sobre zombis, mostrando el antes y el después de fin del mundo para los humanos. Después, deja ver lo que ha quedado de las ciudades tras el desastre y sitúa a Joel, Tess y Ellie al inicio de un viaje que estará lleno de peligros.

Aquí es donde aparecen los infectados de nuevo, que prácticamente inmóviles forman un gran grupo y esperan a cualquier humano que pueda aparecer y del que puedan alimentarse. En uno de los pocos momentos de calma que guarda Infectados, Tess le cuenta a Ellie que los infectados comparten algún tipo de conexión, una especie de mente colmena que les une.

Tal y como ocurre con el propio hongo, la manera que tiene este de propagarse también tiene base científica. Las raíces de los hongos se conocen como micelios y, al igual que ocurre con las plantas, forman una red comparable a la neuronal del cerebro humano y que podría expandirse por cientos de kilómetros bajo el suelo.

Esto explica el hecho de que toda la ciudad esté sumida en la vegetación y que haya sido dominada por el Cordyceps. El hongo ha adoptado la forma de una enredadera, recorriendo las calles y envolviendo a los edificios y como explica Tess, parece unir a todos los infectados, permitiendo que se comuniquen.

Por esta razón, los protagonistas deberán evitar el contacto con las raíces o micelios a toda costa, para evitar que los infectados les "escuchen" y comiencen a perseguirles.

La teoría de la harina

'The Last of Us'.

Además de explicar una de las principales características del hongo Cordyeps, The Last of Us también genera conversación entre los espectadores, que ya han empezado a especular sobre la posible conexión que puede tener la harina con la propagación.

En el primer episodio, Joel y Sarah evitaban comer alimentos con harina, tales como el pastel de cumpleaños, las tortitas o incluso las galletas de los vecinos, y esto parece estar relacionado con el papel de Yakarta en la historia, donde está situado uno de los molinos de harina más grandes del mundo, que podría ser el lugar donde se originó el hongo.

Los propios creadores de la serie llegaron a pronunciarse sobre el asunto y dijeron que aunque parezca una locura, los fans no van mal encaminados al respecto. "Cuando la científica habla sobre dónde trabajaban estas personas y qué estaba pasando en esa fábrica, está bastante claro que algo horrible está pasando allí. Nos gustó la idea y tratamos de hacerlo lo mejor posible para que todo esté conectado", opinaba Craig Mazin.

"Cuando preguntan dónde se origina todo, el experto dice que en una fábrica de harina en el lado oeste de la ciudad. Estamos hablando del molino de harina más grande del mundo, que está en Yakarta. Es una buena teoría y creo que la gente debería seguir trabajando en ella", instó Mazin a los espectadores.

'The Last of Us' está disponible en HBO Max.

Sigue los temas que te interesan