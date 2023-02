Por qué razón no se infectan los animales en 'The Last of Us'

¿Por qué los animales no se infectan en 'The Last of Us'?

The Last of Us está repleta de detalles y poco a poco, el universo del videojuego se está abriendo ante la atenta mirada de los espectadores, que después de especular de forma acertada sobre el verdadero origen del Cordyceps, se preguntan qué ocurrió con los animales tras la llegada del virus.

En el segundo capítulo se confirmó la teoría de la harina, que explicaba cómo surgió el brote del virus que dio lugar al "fin del mundo" en la serie. La enfermedad se propagó a través de la harina y los suministros de alimentos básicos enviados desde Yakarta, y muy pronto el se convirtió en una pandemia mundial. Dos décadas después de aquello, la comida enlatada se populariza, aunque siguen quedando joyas ocultas como el sándwich de Ellie.

Sin embargo, a medida que se estrenan más episodios, surgen más preguntas sobre el mundo postapocalíptico. La última de ellas ha venido a raíz del cuarto episodio de la serie, cuando Joel y Ellie emprenden un viaje en furgoneta.

Durante el trayecto inicial -y poco antes de que se vea interrumpido-, Ellie puede ver a través de la ventanilla del vehículo a una manada de búfalos, que parecen vivir ajenos y en paz tras el apocalipsis. Esto puede llevar a pensar cómo es posible que los animales hayan sobrevivido a la catastrófica realidad y, en especial, si pueden ser inmunes al Cordyceps.

La explicación del videojuego

Fotograma del cuarto episodio de 'The Last of Us'

Según lo que se narra en el videojuego, en la universidad se llevó a cabo una investigación sobre los inicios de la infección. Al parecer, los monos podían infectarse con la cepa Cordyceps e incluso ser portadores, pero sin llegar a corromper su cerebro o sistema nervioso. Tendría, por tanto, un comportamiento similar al de un parásito, que vive a costa de un organismo durante un periodo de tiempo.

Sin embargo, el Cordyceps es una infección por hongos y no un parásito como tal, por lo que puede propagarse a través de la saliva, al igual que ocurre con el virus de la rabia. Es cierto que The Last of Us es una ficción, pero no deja de aferrarse a una base real que puede ayudar a explicar lo que ocurre en pantalla.

En un momento dado del videojuego, los protagonistas encuentran unos monos en un laboratorio que, aparentemente, fueron utilizados para experimentar con el virus y están infectados, aunque esto no parece afectarles, porque siguen teniendo un comportamiento común.

Esto aún no se ha explicado en la serie, pero parece que la respuesta más viable a esta cuestión es que también pueden infectarse y que puede afectarles de distinta forma, dependiendo de la especie.

Una respuesta mucho más simple

Lo más probable es que los animales no sean inmunes al Cordyceps y que no llegaran a infectarse por encontrarse en zonas demasiado alejadas para el alcance de los infectados o zombis.

Las zonas urbanas y donde la población vivía en masa tenían una concentración mayor de personas y esto facilió la propagación del hongo, que lo tiene mucho más difícil para llegar a las áreas despobladas.

Sabiendo esto y teniendo en cuenta lo que ocurre en el videojuego, existen muchas posibilidades de que no sean la única especie con la que se encuentren a lo largo de la serie.

