'The Last of Us': así es Cordyceps, el hongo con base científica real que da lugar al apocalipsis zombi

'The Last of Us': así es el hongo que convierte en zombis y que tiene base científica real

'The Last of Us'

Tras un año repleto de grandes cosechas televisivas, HBO Max ha comenzado el 2023 de la mejor forma posible con The Last of Us, la serie que adapta el aclamado videojuego de Naughty Dog de la mano de su propio creador Neil Druckmann y Craig Mazin, autor de la magnífica Chernobyl.

La materia prima con la que cuenta el juego ya era excelente y ellos han logrado un calco en pantalla, contando la historia de la destrucción de la civilización moderna y cómo veinte años después, el superviviente Joel (Pedro Pascal) debe sacar a la joven Ellie (Bella Ramsay) de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzarán Estados Unidos ayudándose mutuamente para sobrevivir.

Los protagonistas se las tendrán que ingeniar para esquivar a los zombis, también llamados "infectados" por ser la consecuencia de la infección de un hongo que aunque no exista, sí que tiene una base científica real.

[Crítica: ‘The Last of Us’ 1x01, un reloj roto en medio de un apocalipsis tan impactante como creíble]

El origen de todo

Fotograma del videojuego 'The Last of Us'.

El primer episodio de la serie nos sitúa poco antes de que tenga lugar la expansión de una pandemia mundial y que está inspirada en un segmento de Planeta Tierra (2006), un documental narrado por David Attenbborough. En uno de los segmentos se explica cómo el parásito fúngico Ophiocordyceps unilateralis se apodera del cuerpo de una hormiga y cómo crece después la cabeza de la hormiga para propagarse aún más.

El narrador explica que hay miles de tipos diferentes de hongos parásitos, que cada uno se enfoca en una especie específica, y este hecho fue el que inspiró al Cordyceps de The Last of Us, aunque comparte las características de dos tipos de hongos diferentes.

Tanto en el juego como en la serie, se muestra a dos científicos discutiendo sobre pandemias en un programa de televisión de los años 60 y uno de ellos se muestra preocupado por la propagación de un virus similar a la gripe. Sin embargo, pronto se dirige la conversación hacia la infección por hongos, que después desatará el apocalipsis que acabará con una gran parte de la población humana.

"Los virus pueden enfermarnos, pero los hongos pueden infectar y controlar nuestras mentes", advierte uno de los científicos, refiriéndose a un hongo con el que las hormigas pueden infectarse y que las controla, convirtiéndolas en títeres. Según él, los hongos no pueden prosperar a temperaturas muy altas (como en los humanos), pero advierte de que el calentamiento global podría hacer que cualquier hongo, incluido el Cordyceps, evolucione, creando "miles de millones de marionetas".

Las fases de la infección

Fotograma del tráiler de 'The Last of Us'. HBO Max

Una vez que se acomoda en un ser vivo, conocido como huésped, el hongo tiene cuatro etapas de infección. La primera comienza durante los dos primeros días de la infección, que es cuando la persona pierde su función cerebral superior, volviéndose extremadamente agresiva y perdiendo el uso de la razón por completo, convirtiéndose en zombi o "corredor".

La siguiente etapa tiene lugar en las siguientes dos semanas, que es cuando a los infectados les empiezan a crecer hongos en la cabeza y comienzan a perder la vista, pasando a ser conocidos como "acechadores"-. Tras un año, se inicia la tercera fase, que es cuando pierden completamente la vista y desarrollan la ecolocalización, pronunciando clics que les ayudan a situarse -una cualidad que les otorga el nombre de "chasqueadores"-.

En el caso extremo de que un infectado logre sobrevivir durante más de una década, se inicia la cuarta etapa, en la que se les conoce como "gordinflones". Están completamente cubiertos de hongos, lo que hace que sus cuerpos sean mucho más grandes y son capaces de expulsar esporas.

[Pedro Pascal encara de forma optimista el paso de 'The Last of Us' del videojuego a la televisión]

Prohibido dejarse morder

El método más común de infección es que uno de los monstruos o infectados te muerda, aunque en el videojuego también hay que tener cuidado con el aire que se respira, porque también puede contener esporas de ese hongo. De hecho, es por eso por lo que la mayoría de los supervivientes llevan máscaras de gas.

Sin embargo, según declararon los creadores del programa Neil Druckmann y Craig Mazin antes del estreno de la serie, la intención era no hacer tanto uso de las máscaras en la serie, por lo que tuvieron que crear otras características para definir el hongo, y que se verán a lo largo de la serie.

Tráiler del episodio 2

Sigue los temas que te interesan