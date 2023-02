Quiénes son la FEDRA, los Luciérnagas y los Cazadores, los grupos armados de 'The Last of Us'

Qué son los Luciérnagas, la FEDRA y los Cazadores, las facciones de 'The Last of Us'

En el mundo postapocalíptico de The Last of Us, la vida no solo se reduce a infectados y supervivientes. Los zombis están por todas partes y adquieren formas aterradoras, pero cuando los espectadores -que no hayan jugado al videojuego- ya pensaban que estos serían el mayor peligro para los protagonistas, otros personajes aparecen para demostrar que los humanos pueden dar incluso más miedo.

Además de presentar las distintas fases por las que pasan los infectados hasta convertirse en verdaderos monstruos, el universo de la serie también ha presentado las diferentes formas en las que las personas se agrupan, formando facciones que compiten agresivamente las unas con las otras.

Allá donde van, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se encuentran con varias personas y aunque pertenecen a grupos diferentes, todas ellas suponen una amenaza. Los Luciérnagas, la FEDRA y los Cazadores han tenido su espacio en The Last of Us, y todas ellas que buscan hacerse con el poder a toda costa.

Los miembros de la FEDRA

Uno de los miembros de la FEDRA en 'The Last of Us'.

La Agencia Federal de Respuesta a Desastres es la máxima autoridad en The Last of Us y la que gobierna en Estados Unidos, o en lo que queda de él. Es un gobierno militarizado que se dedica a supervisar las zonas de cuarentena y hace uso de la violencia para ejercer su poder en las ciudades del país.

En un primer momento, la serie muestra a la FEDRA como una de las figuras principales de poder, encargada incluso de la fabricación y distribución de bienes de primera necesidad. Los oficiales que controlan este organismo no aparecen en el juego, pero sí que se ve varias personas que trabajan para ellos, como soldados o reclutadores de trabajadores civiles.

Está compuesta de soldados, que hasta ahora han aparecido patrullando por las calles de Boston y otras veces atacando o negociando con Joel. Se dice de ellos que son muy duros y poco amigables. Una de las referencias que hace la serie a su gestión y manera de operar es a través de los protagonistas, que hablan de una labor educativa poco eficaz.

También se escucha a Bill y Frank hablar de ellos en el tercer episodio, tachándoles de haber adoptado una actitud cada vez más radical.

Los Luciérnagas

Los luciérnagas en uno de los primeros episodios de 'The Last of Us'

Después de la primera toma de contacto con la FEDRA, la serie presenta al primer grupo rebelde: los Luciérnagas. Su propósito es derrocar a la FEDRA y restaurar algo más cercano a la autoridad gubernamental que existía antes del brote.

En este punto de The Last of Us, ya se sabe que los Luciérnagas son una pequeña facción que se rebela contra el gobierno que les ha sido impuesto y que poco a poco formaron una red guerrillera que se ha repartido por todo el país.

El gobierno los considera como terroristas y aunque tengan el control de algunas ciudades, no han tenido el éxito que les hubiera gustado. Su presencia es algo notorio en la serie a través de los grafitis que dejan por todas partes, con el lema "cuando estés perdido en la oscuridad, busca la luz".

Y tienen una carta de presentación muy impactante, ya que a través de ellos se introduce en la trama al personaje de Ellie, una persona con inmunidad a las mordeduras de los infectados. Aún no está claro si su intención es mantener esto en secreto o utilizarlo en su favor contra la FEDRA.

Los Cazadores

Kathleen en 'The Last of Us'

En el cuarto episodio de The Last of Us se introduce un nuevo grupo: los Cazadores. Son supervivientes hostiles que aparecen como enemigos de los protagonistas y se les llama así debido a su tendencia a matar brutalmente a cualquiera que entre en su territorio, a los que denominan "turistas" y a los que roban su ropa, suministros y comida.

Han conseguido expulsar a la FEDRA de su ciudad, Kansas City, y son capaces de controlar ciertas zonas a través del uso de maquinaria pesada y la violencia. De ellos se sabe que están liderados por Kathleen (Melanie Lynskey), una mujer que busca desesperadamente a un hombre llamado Henry que cree que participó en la muerte de su hermano.

Los Cazadores son antiguos residentes de la zona de cuarentena y suelen permanecer en las ciudades que derrocaron del control militar.

