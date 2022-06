'Westworld': Todo lo que debes recordar antes de ver la temporada 4 en HBO Max

El lunes 27 se estrena la cuarta temporada de Westworld en HBO Max después un parón de dos años. Aunque siempre que vuelve una serie tras una larga pausa echamos de menos un repaso, parece aún más necesario un recordatorio detallado en este caso particular, porque es muy difícil llevar la cuenta de quién sigue vivo, quién es humano o anfitrión y la conciencia de quién tienen implantada.

La tercera temporada se desarrolló en 2053, tres meses después de la masacre de Westworld del final segunda, y toda la acción transcurrió en el mundo real. Sin embargo, la primera aparición de Maeve nos reveló que los parques también pueden recrearse con simulación. En esta entrega se unieron al reparto Aaron Paul, en el papel de Caleb, y Vincent Cassel, que interpretó a Serac.

Para cuando acaba la entrega, la Dolores original ha sido eliminada, Maeve y Caleb trabajan juntos, Bernard descubre que puede conectarse a Lo Sublime, y William es atacado por una versión de sí mismo creada por Charlotte, que tiene el laboratorio de Delos a pleno rendimiento para vengarse de la raza humana. Si después de esto hay cosas que os suenan, pero seguís teniendo dudas, refresquemos la memoria repasando lo ocurrido con cada personaje.

Dolores

El final de Dolores Abernathy

Al final de la entrega anterior, Dolores consiguió escapar con cinco unidades de control (además de la suya). Aunque en un principio pensamos que eran de otros anfitriones, en realidad eran copias de su propia consciencia, y durante la temporada descubrimos que fueron implantadas en los cuerpos anfitriones de Charlotte, Musashi, Connels, Lawrence y Bernard.

En su viaje la seguimos junto a su nuevo aliado, Caleb, llevando a cabo un elaborado plan para acceder y controlar la avanzada inteligencia artificial Rehoboam de Serac, que no solo es predictiva, sino que también tiene control sobre el comportamiento de todos los humanos dictando su futuro. Cuando por fin consiguen acceso, envían la predicción personal de cada humano a su teléfono móvil provocando un gran caos en las calles.

Dolores y Caleb llegan al Centro de Reeducación de Serac en México y encuentran a Salomón, un predecesor de Rehoboam construido por el hermano de Serac. Dolores convence a Solomon para que les ayude a deshacerse de Serac y la IA le entrega a Caleb un dispositivo que le permite controlar a Rehoboam.

Después de varias idas y venidas, en el tramo final del último episodio, cuando la consciencia de Dolores está siendo borrada por Rehoboam por orden de Serac (al comprobar que no tiene la clave de los datos del parque), tiene una conversación virtual con Maeve, en la que le explica que en realidad quería salvar a la humanidad, no destruirla. La conciencia de Dolores es borrada definitivamente, pero su sacrificio no fue en vano, porque convence a Maeve de seguir su misión e inspira a Caleb para que destruya Rehoboam.

Maeve

Maeve dispuesta a enfrentarse a Serac

Maeve empezó la temporada atrapada en una simulación de Warworld, un parque de la Europa ocupada por los nazis en los años 40. Luego fue despertada en el mundo real por Serac, que le dice que Dolores es una amenaza y le pide que la capture. A cambio le promete que puede ayudarla a reencontrarse con su hija en el Valle del Más allá.

Serac tenía un dispositivo con el que podía controlarla y siguió sus órdenes durante un tiempo, en el que descubrió que Dolores había implantado su consciencia en otros anfitriones. Cuando se da cuenta de que Serac no tiene ni la intención ni la capacidad de enviarla a Lo Sublime, usa sus poderes para conectarse a otras inteligencias artificiales y comprueba que Rebohoam también controla a Serac. Después de la conversación con Dolores apuñala a Serac y lo da por muerto.

Caleb

Caleb y Maeve en su nueva alianza

Gracias a Dolores, se enteró de que su vida había sido dictada todo el tiempo por el superordenador Rehoboam. Al llegar al Centro de Reeducación de Serac, descubre que fue uno de los atípicos que fueron reeducados con éxito, que él y su viejo amigo Francis eran mercenarios utilizados para acabar con los enemigos de Rehoboam, y que la IA le hizo matar a su propio amigo cuando ya no le era útil.

Vio morir a Dolores después de que ella le diera el control del Rehoboam. Caleb le ordena a la IA que se borre a sí misma, devolviendo el libre albedrío a las personas y a los Anfitriones por igual. Al final de la temporada está junto a Maeve contemplando el mundo en llamas como en la última escena de El club de la lucha.

Bernard

Bernard en las escenas poscréditos del final de temporada

En esta temporada Bernard comparte trama con Stubbs, al que rescata de los restos del parque y lo programa para que lo proteja. Como Maeve, también cree que Dolores está buscando venganza e intenta detener su plan. Para ello, localizan a William, a quien encuentran en una institución mental luchando en su mente contra diferentes versiones de sí mismo y lo liberan. Dos episodios después, son atacados por él, pero consiguen escapar.

En el último episodio se da cuenta de que Dolores le había dado la llave de Lo Sublime, y mientras está en una habitación de hotel con Stubbs, se conecta al dispositivo que está en el maletín que le había entregado Lawrence (junto a la dirección de la esposa de Arnold, a quien visitó antes). En la segunda escena poscréditos del final de temporada, lo vemos en la misma habitación, conectado al dispositivo y cubierto por una gruesa capa de polvo.

William

Nos reencontramos con él cuando Bernard y Stubbs van a buscarlo a la institución mental, luego se enfrenta a ellos y en la escena poscréditos del final de la tercera temporada lo vemos en el cuartel de Delos en Dubái. Allí se enfrenta a Charlotte, cuando aparece otro anfitrión con su cuerpo vestido como el Hombre de Negro y le corta la garganta.

Charlotte

Charlotte y el nuevo Hombre de negro

La verdadera Charlotte Hale está muerta y era el topo que trabajaba para Serac. Este anfitrión es una copia de Dolores que después de que los recuerdos de la Hale original empezaran a mezclarse con los suyos, de que Serac ordenara asesinar a su familia y que la verdadera Dolores la abandonara, se rebela y sigue su propio plan.

En la escena poscréditos William es aparentemente asesinado por una réplica de su cuerpo y vemos que Charlotte tiene el laboratorio de Delos a pleno rendimiento. Su objetivo, tal como le dijo a Dolores y a William, es vengarse de los humanos para que el mundo sea seguro para los Anfitriones.

Qué sabemos de la temporada 4

La declaración de guerra por parte de Charlotte, simulaciones, un parque ambientado en los años 20, nuevos personajes y el regreso de otros es lo que nos deja el tráiler de esta temporada, que también nos muestra al nuevo personaje de Evan Rachel Woods. Jonathan Nolan ha asegurado que la Dolores que hemos seguido desde la primera temporada dejó de existir cuando su mente fue borrada por Serac, pero como en Westworld la muerte no significa el final, ahora vuelve con el cabello oscuro y el nombre Christina.

También regresan Aaron Paul (Caleb), Jeffrey Wright (Bernard), Thandiwe Newton (Maeve), Tessa Thompson (Charlotte), Angela Sarafyan (Clementine), Luke Hemsworth (Stubbs) y hablando de muertos que nunca mueren: James Marsden. Entre las novedades del reparto tenemos a Ariana DeBose (ganadora del Oscar por West Side Story), Manny Montana, Daniel Wu y Aurora Perrineau.

La temporada 4 de 'Westworld' se estrena el 27 de junio en HBO Max.

