'Now & Then', la serie que ha reunido al quién es quién del cine hablado en español, según sus actores

Hablamos con los cinco protagonistas de 'Now & then', la serie que mezcla Estados Unidos, España y Latinoamérica.

La primera temporada de Now & then acaba de llegar a su fin. La primera serie española de Apple TV+ cuenta la historia de un grupo de amigos de la universidad que ven cómo sus vidas cambian para siempre tras un fin de semana de fiesta que acaba con uno de ellos muerto. 20 años después de esa noche trágica, los cinco restantes se reúnen cuando una amenaza pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas.

Ramón Campos y Gema R. Neira son los creadores de un thriller clásico cuya gran innovación reside en la decisión de ambientar las tramas en Miami, el epicentro en el que se encuentran Latinoamérica, Estados Unidos y España. Para dar lustre a la primera producción original en spanglish de Apple, la plataforma y la productora de Velvet han reunido al quién es quién de la comunidad de actores hispanohablante.

Además de dos secundarios de lujo como Rosie Perez y Zeljko Ivanek, en el reparto de Now & Then hay espacio para españoles (Maribel Verdú), mexicanos (José María Yazpik, Marina de Tavira), argentinos (Soledad Villamil) y colombianos (Manolo Cardona). SERIES & MÁS habló con todos de ellos de su paso por su paso por la serie de Bambú, una compañía acostumbrada a marcar el camino para las plataformas que quieren empezar a producir ficción en España.

El misterio es el principal reclamo de la serie, pero Now & then también habla del privilegio, la clase o el desengaño generacional. ¿Qué fue lo que más os llamó la atención a vosotros?

Soledad: Yo creo que justamente fue la combinación de elementos, lo que la hace muy particular y muy original. No se trata solamente de una trama policiaca de thriller, que sí la tiene y es muy intensa, sino que además habla de las diferencias sociales y de planos más íntimos de los personajes. Cómo cada uno carga con una culpa y una herida del pasado. Cada uno presenta ramificaciones diferentes a un trauma compartido. Creo que ese cóctel de elementos es lo más interesante.

Marina: Como espectadora a mí siempre me ha encantado el thriller, nunca me había tocado participar en algo así y lo he disfrutado mucho. Me encanta haber compartido escena con actores y actrices que he admirado durante mucho tiempo. Lo mismo con los directores, Gideon y Carlos. Fueron muy divertidos pero muy interesantes, cada uno en su estilo. Trabajar con una productora española de series que ya había visto. También me interesó que fuera para Apple TV+. Había visto sus series originales y tenía claro que iban a poner todas las ganas de hacer algo único. Nunca antes se había hecho una serie multicultural y bilingüe como Now & then.

En Now & Then se habla en español, en inglés y en spanglish. ¿Cómo se manejaba eso en el rodaje?

Manolo: Cada uno teníamos también propuestas de cómo cada personaje podía jugar con el spanglish. El objetivo era posicionar a los personajes en el lugar. A pesar de que la serie se ambienta y se rodó en Miami, también grabamos mucho en España. No podíamos olvidarnos de dónde sucedía la historia. Queríamos resaltar también la multiculturalidad de este reparto y de esta historia. Todos somos de países diferentes y hablamos con nuestros acentos. Queríamos retratar eso de una manera muy natural. Ojalá Now & then sea la primera de muchas series que hablan de esa multiculturalidad lingüística. Esperamos romper las barreras locales del español.

Maribel Verdú y Manolo Cardona en 'Now & then'.

El reparto protagonista tiene actores de Colombia, España, Argentina, México, Puerto Rico… ¿Qué se siente al representar a la comunidad hispana en una serie que se va a ver en todo el mundo?

José María: Es un honor participar en un proyecto así. Curiosamente, al menos en nuestro mundo las barreras no existen del todo. Los actores somos actores, estés donde estés y vengas de donde vengas, esa siempre ha sido mi experiencia. Nos une el deseo de contar historias. La forma de trabajar es la misma, independientemente del país en el que estés. Nos gustan las mismas obras de teatro. Hablamos el mismo lenguaje. Es muy sabroso poder escuchar y saber que cada uno venimos de un rincón del mundo a trabajar en la misma serie, aunque esas fronteras desaparecen en cuanto nos juntamos.

La comunidad latina es cada vez más numerosa en Estados Unidos. También en la vida política, pero desde fuera da la sensación de que sigue siendo muy difícil que en Hollywood se cuenten historias protagonizadas por latinos.

José María: Tal vez el tipo de consumidor latino e hispano en Estados Unidos se ha vuelto más complejo con el paso del tiempo. Antes la única representación que había eran las telenovelas. Compraban lo que se producía en México, en Colombia, en Venezuela o en Brasil y eso era lo que se consumía. Ahora cada vez hay más producciones mexicanas que se estrenan en Estados Unidos y que les va bastante bien. Todavía falta mucho, también que se haga contenido en español desde Estados Unidos, pero es algo que ya empieza a suceder poco a poco.

Marina: De todas formas yo también apelaría a que viéramos el contenido que se hace en nuestros países. Evidentemente, en Hollywood hay cada vez más conciencia de representación y es algo que progresa poco a poco, pero creo que deberíamos ser espectadores de lo que hacemos en nuestros países.

José María: Mira El juego del calamar. Nadie conocía a los actores y se convirtió en un fenómeno mundial. Nada te garantiza el éxito, ni un nombre ni la procedencia.

Marina de Tavira y José María Yazpik en 'Now & Then'.

¿Cómo ha sido trabajar con Rosie Pérez, una actriz que ha sido defensora de la comunidad latina en Hollywood durante 30 años?

Maribel: Rosie es un descubrimiento absoluto. Al principio todos la temíamos. Ella llegó con una barrera al principio, pero fue abriéndose más y más durante el rodaje. Ahora somos muy amigas. Al final hacíamos cenas en su casa o en la mía constantemente. Ella siempre estaba dispuesta a quedar con nosotros. Desde el final de la serie hemos mantenido mucho el contacto. Estaba deseando vernos y nosotros a ellas. Creo que es una actriz sobrenatural, tiene algo alucinante. Es una persona muy particular. Al principio cuesta entrar en ella, pero si decide abrirse, lo que te vas a encontrar es una mujeraza maravillosa, fuerte y vulnerable. Pero sobre todo es extremadamente divertida. No os imagináis lo payasa que puede llegar a ser.

Para todos vosotros es vuestra primera colaboración con Bambú.

Maribel: Ha sido una delicia. Me habían llamado varias veces, pero me alegro de que nos hayamos estrenado con esta. Esta tenía que ser la historia con la que empezáramos con nuestra relación. Nos han tratado fantásticamente. Ha sido otro descubrimiento. Me alegro de haber trabajado con Bambú y repetiría con los ojos cerrados mañana, pasado y al otro.

Manolo: En mi caso conocía algunas de sus series, porque habían resonado mucho en Latinoamérica aunque no había visto ninguna. Es una productora espectacular. Tengo mucho aprecio a Ramón hoy en día. Enhorabuena por ellos y que les siga yendo increíble.

Maribel: Teresa y Ramón no son productores al uso. Son seres humanos y compañeros nuestros. Puedes contarles algo y abrir tu corazón con ellos. A mí eso nunca me ha pasado, siempre me he encontrado con productores que están en el rol de productor y nada más. Ellos son humanos, en ese sentido ha sido flipante.

Zeljko Ivanek y Rosie Perez en 'Now & Then'.

¿Cómo fue trabajar con un director como Gideon Raff que, a priori, no sería la primera opción para un proyecto como este?

Soledad: Gideon es un gran director y una persona que sabe mucho de su oficio, algo que siempre resulta muy emocionante porque es una manera de aprender. Pasa lo mismo con el elenco, uno aprende los compañeros. Gideon es una persona encantadora y graciosa.

Maribel: Te saca hasta lo que no sabes que tienes. Es muy puntilloso, pero lo hace todo desde el humor y el amor. Te trata que es un gusto. En ningún momento vas a llegar al fondo de un personaje por el dolor ni por el trauma. Pasa lo contrario. Te das cuenta de que si puede dar todo y conseguir un resultado favorable sin pasar por el dolor de ese trámite que como actor muchas veces te hacen pasar.

Gideon dirige a medias la serie con Carlos Sedes, un director habitual de Bambú. ¿Cómo ha sido el trabajo con dos directores que vienen de entornos tan distintos?

José María: Fue muy divertido y al principio bastante raro. Uno no sabía hablar español y el otro no sabía hablar inglés. Le preguntábamos algo a Gideon cómo había visto una escena que acabábamos de grabar y nos decía “salís preciosos, pero no tengo idea porque no sé hablar el idioma” y viceversa con Carlos Sedes. Según fuimos avanzando el rodaje empezamos a entendernos de una manera que rompía la barrera del lenguaje. Gideon acabó hablando español, pero Sedes no hizo ni siquiera el esfuerzo (ríe).

Marina: A mí me apasiona la relación entre la dirección y la interpretación. Necesitas entenderla. En este caso eran muy diferentes. Carlos siempre le daba la vuelta a la escena y era muy de subtexto. Arrancabas con una idea y acababas haciendo algo diferente. Gideon fluía de maravilla, te daba mucha seguridad y era muy divertido. Cada uno a su forma era una aventura.

Soledad Villamil en 'Now & Then'.

Más allá del misterio, la serie habla de las decisiones del pasado y de un desengaño generacional. ¿Cómo os lleváis vosotros con esos ecos del pasado y con las expectativas que tenías cuando empezasteis en esto?

Soledad: Esto es interesante, porque uno siempre piensa y proyecta desde el pasado. Del futuro uno no sabe nada. En realidad las expectativas que tenemos están basadas en las experiencias del pasado. La vida siempre va a traer algo más interesante, más interesante y más desconocido. Creo que eso es un aprendizaje que a mí me está llevando muchos años y sigo en ese camino, pero creo que si en algo me diferencio de la Soledad del pasado es en haber entendido que el futuro no se puede pensar.

Marina: La verdad es que me siento muy satisfecha de cómo se fueron dando las cosas. Cuando decidí que quería ser actriz te viene todo este miedo de si realmente vas a ser capaz o vas a poder vivir de esto. Temes que se quede en un gran deseo. Es una carrera de mucha resistencia y que tiene sus sinsabores y momentos de dudas. Viendo para atrás, yo diría ahora que me siento contenta. En ese sentido no me identifico nada con Ana, afortunadamente.

José María: Básicamente diría lo mismo que Marina. Es chistoso cuando te vas hacia atrás y te das cuenta de que lo que anhelabas en el pasado no era realmente lo importante. Al final lo que importa más es la búsqueda y no la meta. Uno pensaba que hacían falta una serie de cosas para ser feliz y exitoso, pero te das cuenta con los años de que lo importante es otra cosa. Ahorita me siento feliz de donde estoy, se me quitó esa angustia que tenía con los 20 años. Otras cosas me dan angustia, pero lo profesional no es una de ellas, sino lo que tiene que ver conmigo como personas.

Ramón Campos ha hablado de cómo querían evitar la versión más turística de Miami. ¿Cómo fue filmar allí?

Manolo: Miami es un lugar muy cosmopolita en el que habita esa multiculturalidad, de personajes, de países, de clases… Es una ciudad que te ofrece muchas cosas (playa, un buen clima, seguridad) y visualmente siempre vas a encontrar algo impactante y cinematográfico. Creo que es un acierto muy grande que esta historia pase en Miami.

Maribel: Manolo sin Miami no es Miami. Un fin de semana se fue con su familia a Disney y nos hundió a todos. “¿Perdona? No te puedes ir”. Estamos deseando que haya una segunda temporada para volver todos juntos. Ese es nuestro mayor deseo.

La primera temporada de 'Now & Then' está disponible en exclusiva en Apple TV+.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan