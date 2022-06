El final de 'The Staircase' explicado por su creador: "Estaba tratando de capturar la Mona Lisa"

El final de 'The Staircase' explicado por su creador

¿Asesinó Michael Peterson a Kathleen? La miniserie The Staircase de HBO Max ha sido la última en explorar este intrigante caso real, una aproximación a partir de la extensa serie documental de true crime en la que se basa, pero más de 20 años después de su muerte esa pregunta sigue sin respuesta.

La historia protagonizada por Colin Firth, en el papel del novelista condenado por el asesinato de su mujer, a quien da vida en la ficción Toni Collette, ha mantenido pegados a la pantalla desde su estreno tanto a los que habíamos visto el documental original como a los que no. Cada semana asistimos a un nuevo capítulo en el que se desvelaba una nueva faceta de Peterson y cómo había afectado a todos los que vivían a su alrededor, o se exploraba una nueva teoría del caso. Incluida la del búho, que por increíble, muchos espectadores llegaron a pensar que era producto de la ficción.

También hemos sido testigos de las reacciones de algunas de las personas reales involucradas. Desde Jean-Xavier de Lestrade, el director de The Staircase 2005, que se mostró molesto por las implicaciones sobre su profesionalidad y la de su equipo cuando en la serie se introdujo el personaje interpretado por Juliette Binoche, en el papel de Sophie Brunet, editora del documental que mantuvo una relación con el acusado.

Colin Firth y Juliette Binoche en el episodio 1x08 de 'The Staircase'.

A su vez, el Michael Peterson real ha expresado sus quejas en contra del director del documental, a quien acusa de hipócrita por sentirse afectado después de haber vendido sin reparos su historia y la de su familia; y contra HBO, por un tratamiento homófobo en la representación de su sexualidad. De paso, también ha dicho que Colin Firth no es su actor favorito, que podrían haber elegido a Brad Pitt.

El caso Peterson sigue despertando la curiosidad dos décadas después. Y continúa siendo un enigma sin resolver cuya respuesta no podemos encontrar en la ficción. Sin embargo, uno de los aspectos más fascinantes de la serie de Antonio Campos es la importancia que le da al punto de vista en la construcción de una narrativa y cómo ha utilizado ese concepto para deconstruir el género true crime. The Staircase, desde luego tiene uno, forma parte de su naturaleza, y se hace evidente en lo que eligió mostrar y cómo.

Su plano final es una muestra de ello. Aunque está abierto a interpretación, su ambigüedad es lo suficientemente sugerente para que podamos sacar nuestras propias conclusiones después de todo lo que hemos visto, incluidas las diferentes muertes de Kathleen según todas las teorías que estuvieron en juego. Esto es lo que le contó Antonio Campos al medio The Wrap sobre cómo concibió la escena final y cómo se rodó.

Colin Frith en la primera escena de 'The Staircase'.

Un final circular

A la hora de estructurar el viaje de Peterson que, en palabras de Campos, "tenía tres finales" (el primer juicio en el que es declarado culpable, el segundo en el que parecía que tendría la oportunidad de demostrar su inocencia, y un tercero con la Declaración de Alford, el creador decidió que la historia comenzaría y acabaría en el mismo lugar, con Michael Peterson solo en el dormitorio.

Cómo se rodó el enigmático último plano

"Estaba tratando de capturar la Mona Lisa", dijo Campos. El guionista y director quería capturar una imagen que pudiera significar dos cosas a la vez, dependiendo de si mirabas los ojos o la boca. Replicar la magia del cuadro de Da Vinci no era un reto fácil, pero reconoce no haberse preocupado porque ya se había planteado retocar la imagen en posproducción, y fundir por medio de algún efecto dos expresiones faciales de Colin Firth en una, si fuese necesario. No lo fue.

Por la puesta en escena y el movimiento de cámara, el plano está diseñado para transmitir una sensación de descubrimiento, explica el creador: "Para nosotros, porque era la primera vez que lo veríamos en pantalla, para Colin, porque siente que algo se mueve hacia él. Había como un baile entre la cámara y él, en la que Colin decidía cuándo hacer contacto visual y expresar lo que sentía".

Sobre la intención del plano, Campos afirma que lo que intentaba captar y transmitir con esa mirada era la pregunta de si es posible que alguien sea culpable e inocente al mismo tiempo.

Colin Firth como Michael Peterson en la última escena de la serie.

La escena tal cual está escrita en el guion

Por si queréis alguna pista más, además de la serie y las declaraciones del creador, podéis leer la escena original que compartió con The Wrap tal como está en el guion:

"Michael coloca la foto de Kathleen en su mesilla de noche (la misma que vio al despertarse al inicio de la serie). Está sentado en su habitación y por primera vez a solas consigo mismo en mucho tiempo. Piensa en la vida que ha vivido y lo poco que le queda por vivir. La cámara comienza a rodearlo y se acerca hasta que se encuentra cara a cara con él. Al mirar a Michael directamente a los ojos al final de este viaje sentimos que puede ser posible que alguien sea culpable e inocente al mismo tiempo. Por un momento sus labios se curvan. Creo que acaba de sonreír, como alguien que se ha salido con la suya. Tal vez no era una sonrisa. Es difícil de decir, incluso si lo supieras con certeza".

'The Staircase' está disponible en HBO Max.

