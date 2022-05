Todo lo que sabemos de la serie de ‘Willow’, el tráiler y la fecha de estreno en Disney+

Disney+ acaba de desvelar el primer adelanto de Willow, la nueva serie de fantasía basada en la clásica película de 1988 de Lucasfilm, que se estrenará el 30 de noviembre en la plataforma y aportará una sensibilidad más actual al clásico largometraje de fantasía dirigido por Ron Howard en los años ochenta.

La serie de aventuras, que se ha presentado en la Star Wars Celebration de Anaheim continuará el universo creado por George Lucas, estará supervisado por los guionistas Wendy Mericle (Mujeres desesperadas y Arrow) y Jonathan Kasdan (Dawson crece y Solo: Una historia de Star Wars) y contará de nuevo con Warwick Davies en uno de los papeles principales.

Todo un clásico del género de fantasía

Fotograma de la película original 'Willow' (1988).

Willow de Lucasfilm e Imagine Entertainment es una serie de fantasía con una sensibilidad actual que se ambienta en una tierra encantada de impresionante belleza. La historia comenzaba con un aspirante a mago en un pueblo de Nelwyn y una niña destinada a unir a los reinos, que ayudaron a destruir a una malvada reina y desterrar a las fuerzas de la oscuridad.

La aventura continúa en esta serie, donde un grupo de héroes tendrá que iniciar una peligrosa búsqueda y enfrentarse a sus demonios interiores, uniéndose para salvar su mundo.

Una historia diferente en el mismo universo

'Willow' | Tráiler | Disney+

Más concretamente, en Willow seguiremos a Kit, una princesa que lidera una búsqueda grupal para encontrar a su hermano gemelo, que ha sido secuestrado. Junto a ella estarán Boorman, un ladrón al que le ofrecen la libertad a cambio de participar en la misión; Jade, una sirviente que se entrena para convertirse en una guerrera y que aprovecha la oportunidad para poner a prueba lo que ha aprendido mientras ayuda a su amiga o Dove, su doncella.

Además, volveremos a ver a Willow Ufgood, el granjero que demostró su valentía y dotes de hechicero para proteger al bebé de la película original (también disponible en Disney+).

El equipo tras las cámaras

Stephen Woolfenden, director de múltiples superproducciones de Hollywood con experiencia en series como Outlander dirigirá los dos primeros episodios de la serie el responsable de marcar el tono y estilo visual de la producción de aventuras y ciencia ficción. Además, James Newton Howard, nominado en nueve ocasiones a los Oscar, será el compositor de la banda sonora.

En el reparto, la serie contará con Warwick Davies, que recupera el papel más importante de su carrera, acompañado por Ruby Cruz (Mare of Easttown), Erin Kellyman (Falcon y el Soldado de Invierno), Ellie Bamber (La Serpiente), Tony Revolori (Spider-Man: No Way Home), Amar Chadha Patel (El tercer día) y Dempsey Bryk (The Birch). Junto a ellos, la actriz británica Talisa García (Baptiste) se incorpora al elenco, haciendo historia como la primera actriz abiertamente transgénero que participa en una producción de Lucasfilm.

Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy y Michelle Rejwan son los productores ejecutivos de la ficción.

