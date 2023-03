Juego de tronos en Star Wars: Steven Knight hereda la película abandonada por Damon Lindelof

El creador de Peaky Blinders, Steven Knight, ha sido el escogido por Lucasfilm para escribir el guion de la película aún sin título de Star Wars que será dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel), tras la abrupta salida de los guionistas originales, Damon Lindelof y Justin Britt-Gibson.

Dicen que las desgracias nunca vienen solas, y para prueba, Star Wars. Mientras el universo televisivo en Disney+ anda bien apuntalado por el The Mandalorian de Jon Favureau y Dave Filoni, el cinematográfico no para de ver cómo se inician proyectos que terminan muriendo en la orilla.

Hace unas semanas escribíamos cómo está(ba) el incierto futuro de Star Wars en cines tras cancelaciones, pausas y nuevos proyectos. Uno de esos nuevos proyectos era, precisamente, el de Damon Lindelof, que se anunció el pasado mes de octubre. El creador de Perdidos, The Leftovers y Watchmen llevaba unos meses trabajando en secreto junto a una mesa de guionistas en el desarrollo de una película, aún sin título.

[¿Cuántas series de Marvel y Star Wars son demasiadas?]

Damon Lindelof y Justin Britt-Gibson.

La web SlashFilm adelantaba hace unos días en exclusiva, tras una conversación con Lindelof en el marco del SXSW en la que le preguntaba por este proyecto, que algo se había torcido por el camino: "Solo diré que, por razones que no puedo explicar este domingo por la mañana, en este día, el grado de dificultad es extremadamente, extremadamente, extremadamente alto. Si no puede ser genial, no debería existir".

"Eso es todo lo que diré, porque tengo la misma asociación con ella que tú, es decir, es la primera película que vi sentado en el regazo de mi papá, cuatro años, mayo del 77. Creo que es posible que a veces cuando tienes algo con tanta reverencia y estima, empiezas a entrar en la cocina y dices: 'Tal vez no debería estar cocinando. Tal vez solo debería estar comiendo'. Lo dejaremos en ese punto".

[11 localizaciones en las que se rodó 'Star Wars': conoce los escenarios más famosos en su día mundial]

Más tarde se confirmaba que después de entregar un borrador del guion a principios de este año, tanto él como su coguionista Justin Britt-Gibson, abandonaron el proyecto en febrero. Sumándose así a la larga lista de grades nombres que han terminando saliendo de la producción de Star Wars en la que estaban inmersos, como David Benioff y D.B. Weiss, Kevin Feige o Patty Jenkins.

Según acaba de ser anunciado, Steven Knight (creador de Peaky Blinders), ha sido el escogido por Lucasfilm para escribir el guion de la película que dirigirá Sharmeen Obaid-Chinoy, una documentalista dos veces ganadora del Oscar y que dio el salto a la ficción en la serie de Ms. Marvel.

[De arrasar en los Oscar a Star Wars: Los Daniels, entre los directores de la serie 'Skeleton Crew']

Se espera que esta película sea de las primeras que veamos tras el cierre de la saga de los Skywalker en 2019 con Star Wars: El ascenso de Skywalker. También que se anuncie más información sobre este proyecto, incluido su título, en la Star Wars Celebration que tendrá lugar en Londres en abril.

Como Bob Iger no lo remedie y le dé pronto un cambio de rumbo a la franquicia de Star Wars que dirige Kathleen Kennedy, va camino de pasar de ser La guerra de las galaxias a La galaxia de los líos.

Sigue los temas que te interesan