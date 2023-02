Andrea Riseborough mantendrá su nominación en los Oscar, ¿por qué fue revisada por la Academia?

Tras la revisión de los procedimientos de la campaña en redes sociales a favor de Andrea Riseborough, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha decidido que "la actividad en cuestión no llega al nivel de que deba anularse la nominación" a mejor actriz por la película A Leslie.

"Basándose en las preocupaciones que surgieron la semana pasada en torno a la campaña de premios de To Leslie, la Academia inició una revisión de las tácticas de campaña de la película. Se ha determinado que la actividad en cuestión no llega al nivel de que deba anularse la nominación de la película. Sin embargo, hemos descubierto tácticas de campaña y de divulgación que son motivo de preocupación. Estas tácticas se están abordando directamente con las partes responsables", declaró en un comunicado Bill Kramer, Director General de la Academia.

La nominación de la actriz británica fue anunciada el 24 de enero, en una de las categorías más reñidas de esta edición junto a Ana de Armas, Cate Blanchett, Michelle Williams y Michelle Yeoh. Una decisión que tomó a muchos por sorpresa, porque no habían escuchado hablar de su trabajo hasta hace unas semanas, cuando un grupo de actores y actrices de Hollywood empezaron a hacer campaña por su nominación en sus redes sociales.

La polémica creció durante los días siguientes, en los que se levantaron acusaciones de tácticas desleales en la campaña de última hora que actrices como Kate Winslet, Jennifer Aniston, Charlize Theron, Sarah Paulson o Gwyneth Paltrow hicieron a favor de Riseborough en sus redes sociales personales.

Una polémica que se vio agravada con acusaciones de racismo, ya que, casualmente o no, su nominación completa un quinteto de actrices blancas, dejando fuera a otras favoritas como Danielle Deadwyler (Till) y Viola Davis (La mujer rey), que estuvieron en la conversación desde otoño,

En un artículo de Los Angeles Times, se afirmó que el director de A Leslie, Michael Morris, y su esposa, la actriz Mary McCormack, se pusieron en contacto con muchos amigos famosos para pedirles su apoyo en las redes sociales, con muchos tweets resultantes que contenían una redacción similar para impulsar la película. Sin embargo, ninguno de los dos es miembro de la Academia, por lo que no violaron ninguna regla.

Una táctica que sí podría haber cruzado una línea, fue la publicación en la cuenta oficial de la película en la que se citaba un extracto de las mejores películas del año del crítico Richard Roeper, en el que se hablaba de la actuación de Cate Blanchett en Tár en comparación con Riseborough. Una norma oficial de la Academia establece que "cualquier táctica que señale a 'la competencia' por su nombre o títulos está expresamente prohibida".

El comunicado de la Academia añade: "El propósito de las normas de la Academia sobre las campañas es garantizar un proceso de entrega de premios justo y ético. Tras esta revisión, es evidente que algunos componentes del reglamento deben aclararse para ayudar a crear un marco mejor para la realización de campañas respetuosas, inclusivas e imparciales. Estos cambios se realizarán después de este ciclo de premios y se compartirán con nuestros miembros".

Andrea Riseborough y su película, 'A Leslie'

Andrea Riseborough lleva 20 años en la industria donde empezó acreditada como "camarera" en un pequeño papel en la película Venus, protagonizada por Peter O'Toole y dirigida por Roger Michell. En cine suma más de 30 créditos, en películas como Nunca me abandones, Birdman, Oblivion, Animales Nocturnos, en las que interpretó personajes secundarios: o Nancy, como protagonista, con la que consiguió el premio a mejor actriz en Sitges 2018.

En televisión ha trabajado en series como Waco, Black Mirror o Bloodline, recibió una nominación en los BAFTA por interpretar a Margaret Thatcher en la TV movie The Long Walk to Finchley (2008), y fue muy alabado su trabajo en series como The Devil's Whore (2008) y National Treasure (2016). Tiene cinco nominaciones a los premios británicos del cine independiente por Brighton Rock, La muerte de Stalin, Shadow Dancer y Luxor.

En A Leslie interpreta a una madre soltera y alcohólica que despilfarró el dinero que había ganado en la lotería unos años antes y que ahora, en el peor momento de su vida, acude a su hijo en un intento de recuperar el rumbo.

En el reparto la acompañan Marc Maron, Stephen Root y Allison Janney. El director es Michael Morris, que tiene créditos en series como Locke and Key, Por trece razones o para toda la humanidad. El guion lo firma Ryan Binaco (3022). A Leslie se estrenó en España en el Festival de Gijón donde consiguió dos premios, entre ellos el de mejor actriz para Roseboroug.

'A Leslie' se estrena en cines el 3 de marzo.

