Las adolescentes pueden matar con la punta de sus dedos en 'The Power', la nueva serie de Amazon

¿Y si el poder estuviera literalmente en manos de las mujeres? El mundo de The Power es como este, pero con un giro que lo cambia todo, cuando de repente, y sin previo aviso, todas las adolescentes del mundo desarrollan el poder de electrocutar a la gente a voluntad. Esa es la fascinante premisa de la nueva serie de Amazon Prime Video, una de las más esperadas de 2023, que se estrenará el 31 de marzo en la plataforma.

Basada en la novela de Naomi Alderman, en esta historia de ciencia ficción feminista las adolescentes de todo el mundo descubren que poseen un poder: el de la electricidad. Con un simple movimiento de sus manos, pueden infligir un dolor agonizante e incluso la muerte. Este poder es hereditario, está incorporado y no se les puede quitar.

Al sentir la libertad y superioridad que les da la capacidad de herir o incluso matar liberando descargas eléctricas de la punta de sus dedos, ya no se sienten indefensas. Cuando aprenden que también pueden despertar su poder en mujeres mayores, muy pronto, casi todas las mujeres del mundo pueden hacerlo. Y entonces todo es diferente. Toda revolución empieza con una chispa.

Creada por Alderman, la autora de la novela, la serie de nueve episodios está protagonizada por Auliʻi Cravalho (Moana) y Toni Collette (The Staircase), junto a actores como Daniela Vega (Una mujer fantástica), Ria Zmitrowicz (El tercer día), Alice Eve (El escándalo/Bombshell), John Leguízamo (El menú), Toheeb Jimoh (Ted Lasso), Rob Delaney (Deadpool 2) y Josh Charles (The Good Wife).

Sarah Quintrell (La materia oscura) y Claire Wilson (Gangs of London, La chica del tambor) firman los guiones junto a Alderman. Los episodios están dirigidos por un equipo internacional de directoras encabezado por Reed Morano, ganadora del Emmy por El cuento de la criada, a quien acompañan Logan Kibens (Operator), Nease Hardiman (Happy Valley), Shannon Murphy (Killing Eve) y Ugla Hauksdóttir (Hanna).

La novela The Power, editada en España por Roca, recibió en 2017 el premio Baileys Women's Prize for Fiction y estuvo en todas las listas de lo mejor de ese año, incluido el Top 10 de The New York Times.

'The Power' se estrena el 31 de marzo en Amazon Prime Video.

