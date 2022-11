Rumbo a los Oscar: todo lo que se sabe de 'Tár', la vuelta al cine tras 15 años de Todd Field con Cate Blanchett.

Los amantes del cine llevaban más de 15 años pidiendo a gritos el regreso a la dirección de Todd Field. Ese momento llegó por fin el año pasado cuando el director de En la habitación y Juegos secretos anunció que había escrito un guion con solo una actriz en mente: Cate Blanchett. Ahora, la australiana amenaza con ganar su tercer Oscar y seguir haciendo historia con una de las carreras más extraordinarias de su generación. La culpa la tiene Tár, la historia de una controladora directora de orquesta que ha sido aclamada desde su première mundial en el Festival de Venecia.

De qué va

La mundialmente famosa Lydia Tár está a solo unos días de grabar la sinfonía que la llevará a las alturas de su ya formidable carrera. La notablemente brillante y encantadora hija adoptiva de Tár, Petra, de seis años, tiene un papel clave en la tarea. Y cuando los elementos parecen conspirar contra Lydia, la joven es un apoyo emocional importante para su madre en apuros.

Qué sabemos de ella

“Escribí el guion pensando en una sola actriz, en Cate Blanchett. Si hubiera rechazado el papel, la película no se habría realizado. Mi comentario no sorprenderá a los espectadores, a los cinéfilos y a otros. No cabe duda de que es la gran maestra de su arte. Pero incluso así, la genial habilidad y verosimilitud de Cate nunca dejaron de sorprenderme mientras rodábamos”, explica el actor sobre su aclamada colaboración con la australiana. “Podía con todo. Es imposible describir adecuadamente lo que significa tener el privilegio de trabajar con una artista de su calibre. Solo puedo decir que en todos los aspectos, esta película es de Cate”. Estas son las palabras mayores con las que Todd Field habla de su esperado regreso al cine, 16 años de dirigir a otra de las grandes actrices de su generación, Kate Winslet, en Juegos secretos.

TÁR es una película sobre el ensayo, el proceso, y el cineasta quería mostrar la mecánica de dicho proceso. “Al situar a un personaje en este ambiente me preocupaba que las personas que realmente viven en él pudieran tachar la película de falsa y acusarnos de enseñar una versión edulcorada de la tremenda disciplina requerida”, explica el director. “Era esencial que el trabajo del director de orquesta tuviera una auténtica importancia en la narración y que no se limitara a ser el telón de fondo para otra cosa. Encontré la solución leyendo el libro de John Mauceri sobre la dirección de orquesta. Me puse en contacto con él y caí bajo el encanto de un verdadero maestro”.

Tras ganar la Copa Volpi en Venecia, Cate Blanchett es ahora mismo la rival a batir en la carrera por el Oscar a la mejor actriz. Danielle Deadwyler (Till) y Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes) parecen ser las mayores rivales de una actriz que ya sabe lo que es llevarse la estatuilla dorada a casa por El aviador y Blue Jasmine. Si se lleva el premio, Blanchett sería la mujer más joven en ganar tres premios de interpretación.

A favor de la australiana estar en la película adecuada. Tár es una de las aspirantes de esta temporada de premios mejor recibidas por la crítica, con una extraordinaria nota de 91 puntos sobre 100 en la influyente Metacritic. El único punto negativo en su expediente es la baja recaudación del drama desde su estreno, aunque la mayor enemiga de Blanchett es precisamente ella y sus dos Oscar.

Tras quedarse fuera de la categoría a Mejor director hace 21 años con En la habitación, Field podría recibir su primera nominación como director el próximo febrero. Todo dependerá de qué pase en las próximas semanas con Damien Chazelle y James Cameron, dos viejos ganadores de la categoría que estrenarán las masivas Babylon y Avatar: El sentido del agua, o las Almas en pena en Inisherin de Martin McDonagh, otro cineasta que, como Field, sabe lo que es quedarse fuera de la categoría a pesar de haber sido nominado como productor y guionista (en su caso por Tres anuncios a las afueras).

Field se tomó muy en serio su regreso a la dirección. Tár está plagada de detalles, desde un guiño a El proyecto de la bruja de Blair (en forma de gritos en una escena rodada en un bosque) a la audaz decisión del cineasta de empezar la película con el sonido en mono e ir añadiendo pistas a la producción según avanzaba la historia. Blanchett tuvo sus propios desafíos y tuvo que recuperar sus estudios musicales, estudiar alemán y aprender a dirigir una orquesta. El compromiso de actriz y director ha sido tal que muchos creyeron que Lydia Tár existía de verdad, una narrativa alimentada por medios como Vulture, que crearon una biografía de curiosidades (falsas) sobre la vida de la explosiva directora de orquesta.

Reparto y equipo

Sophie Kauer en 'Tár'.

“Cate y yo empezamos a trabajar en septiembre de 2020”, recuerda Todd Field. “Rodó dos películas mientras preparábamos Tár. Me llamaba cuando regresaba del rodaje, a pesar de las horas de trabajo que aún le quedaban. Aprendió alemán y a tocar el piano –sí, todas las notas de piano en la película salen de sus manos –y se documentó hasta la saciedad. Es una autodidacta de verdad y consiguió más en esos dos años que la propia Lydia Tár en veinticinco. Apenas durmió durante la producción".

Field recuerda otra anécdota. "Después de un día de rodaje, seguía con las clases de piano. Dedicó su ‘día libre ́ a ensayar en un circuito de carreras la maniobra que debía realizar en Alexanderplatz en una escena con Nina Hoss, evitando a ocho vehículos conducidos por especialistas. Estaba dispuesta a hacer todo lo que se le pidiera. Subió mucho el listón y todos tuvimos que esforzarnos para estar a la altura”. Tár no ha sido la primera vez que Field intentó trabajar con Blanchett. Hace años escribió un guion para ella, pero fueron incapaces de conseguir la financiación para producir la película.

Con Tár, Focus Features (una división de Universal que ha producido películas como Brokeback Mountain, Una joven prometedora y ¡Olvídate de mí!) dio libertad creativa absoluta a la pareja, siempre y cuando no se pasaran de cierto presupuesto.

Blanchett está acompañada en el reparto por tres actrices europeas al alza: la alemana Nina Hoss como su esposa, Sharon Goodnow; la francesa Noémie Merlant como su asistente, Francesca Lentini; y la debutante británica Sophie Kauer, una músico sin experiencia interpretativa previa que se pasó horas y horas viendo tutoriales para aprender a actuar con Michael Caine.

Detrás de las cámaras el nombre más importante es Hildur Guðnadóttir, la compositora que ganó el Oscar por Joker que este año también estrenará Women Talking, de Sarah Polley.

Tráiler de la película

Cuándo, cómo se estrena y première en festivales

Tár se estrena en España el 27 de enero de 2023. La película tuvo su première mundial en el Festival de Venecia, de donde salió con el premio de interpretación para Cate Blanchett. Horas después de su primer pase, se vio por primera vez en Estados Unidos en Telluride. Tras saltarse el Festival de Toronto, la película pasó por citas como Nueva York y Middleburg antes de llegar a los cines de Estados Unidos.

Antecedentes en los Oscar

Todd Field y Cate Blanchett posan en el Festival de Venecia.

Todd Field no es ningún desconocido en los Oscar. A título personal acumula tres nominaciones, dos como guionista por En la habitación y Juegos secretos y una como productor por la primera de ellas. Antes de saltar al otro lado de la cámara, Field trabajó durante muchos años como actor, aunque lleva retirado desde 2005. Su pasado en la interpretación quizás explica su mano con los actores. Sus dos películas anteriores acumulan 5 candidaturas para sus protagonistas: Tom Wilkinson, Sissy Spacek y Marisa Tomei por su primera película, y Kate Winslet y Jackie Earle Hailey por la segunda. Ninguno de ellos se llevó la estatuilla dorada. Al menos hasta este año.

Cate Blanchett es una de las actrices favoritas de la Academia. Desde su primera nominación con Elizabeth hace 24 años, acumula dos Oscar por El aviador y Blue Jasmine y un total de 7 candidaturas. Si la australiana se lleva el Oscar, seguirá los pasos de Frances McDormand, Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis, Meryl Streep y Walter Brennan, las otras leyendas de Hollywood que recibieron tres estatuillas a lo largo de la carrera. Por delante de todos ellos sigue el mito de Katharine Hepburn. Curiosamente, Blanchett se llevó su primer Oscar por interpretarla a las órdenes de Martin Scorsese.

De todos los compañeros de reparto de la protagonista de Tár, la que parece contar con más opciones de cara a la temporada de premios es la alemana Nina Hoss.

