Rumbo a los Oscar: todo lo que se sabe de 'Women Talking', el drama feminista de Sarah Polley

'Women Talking' supone el regreso al cine de Sarah Polley 10 años después de 'Stories We Tell'.

Sarah Polley no se había vuelto a poner detrás de las cámaras desde Stories We Tell, un aclamado documental que revelaba los secretos de su familia. La actriz y directora adapta la novela de Miriam Toews, un relato posterior al #MeToo en el que un grupo de mujeres de una colonia religiosa aislada en medio de Bolivia luchan por reconciliarse con su fe tras una serie de agresiones sexuales.

De qué va

Durante años, en la recóndita colonia menonita de Molotschna, decenas de mujeres han sido sistemáticamente drogadas y violadas mientras dormían. Despertaban doloridas y sangrando. La comunidad se empeñaba en mantener que todo era producto de su absurda imaginación, o quizá del demonio, que las castigaba por sus pecados. Los violadores, sin embargo, eran hombres de la propia colonia: tíos, hermanos o vecinos que finalmente acabaron en prisión pero que en apenas dos días serán liberados bajo fianza y regresarán a casa. Ocho de esas mujeres que padecieron abusos y violaciones están a punto de reunirse en secreto para tomar una decisión que determinará su futuro. ¿Qué deben hacer? ¿Perdonarlos, como pide el obispo Peters? ¿Responder a la violencia con más violencia? ¿O marcharse para siempre?

Qué sabemos de ella

Muchos se preguntaron durante años por qué la musa de Isabel Coixet no había vuelto a dirigir en 10 años hasta que este mismo año Sarah Polley revelaba que había sufrido un accidente doméstico -cuando le cayó en la cabeza un extintor mientras se ejercitaba en el gimnasio- que le dejó serias secuelas de salud.

Tras recuperarse, la actriz y directora se asoció con los productores de Moonlight y 12 años de esclavitud para adaptar una celebrada novela de Miriam Toews publicada poco después del nacimiento del movimiento #MeToo e inspirada libremente en un suceso real que sacudió la colonia de Manitoba. En 2011, siete hombres de una comunidad menonita ultraconservadora de Bolivia fueron juzgados tras ser acusados de violar a 130 mujeres en sus casas entre 2005 y 2009 después de drogarlas con anestesia animal.

Junto a The Fabelmans (la película sobre la vida de Steven Spielberg que ganó en el Festival de Toronto) y Almas en pena en Inisherin (reforzada tras salir de Venecia con la Copa Volpi para Colin Farrell y el premio a mejor guion para Martin McDonagh), Women Talking está en el grupo de cabeza de la carrera por el Oscar a casi tres meses de las nominaciones. Las críticas han sido muy positivas, aunque algunas voces apuntan a que la película se preocupa más por el mensaje que por las cuestiones cinematográficas.

Reparto y equipo

Women Talking es una película coral que busca capturar la realidad de las mujeres de una comunidad oprimida y abusada por los hombres de la zona. Rooney Mara (Carol) es el único miembro del reparto que ha sido propuesta al Oscar en la categoría protagonista por su interpretación como Ona, una mujer soltera que queda embarazada después de una violación. Claire Foy (la Isabel II de las dos primeras temporadas de The Crown) es Salome, una mujer que se toma la justicia por su mano cuando descubre que su hija ha sido asaltada sexualmente. Jessie Buckley (La hija oscura) es Mariche, una mujer atrapada en un matrimonio abusivo.

El único actor protagonista en el reparto es Ben Whishaw (el último agente Q de la saga 007), el encargado de dar vida a August, un profesor más abierto de mente que consiguió salir de la comunidad antes de que fuera demasiado tarde. Completan el reparto las veteranas Sheila McCarthy y Judith Avery como Greta y Agata, las matriarcas de sus respectivas familias. McDormand, productora de la película, aparece en un papel de reparto que no estaba en el relato original de Toews. Según las apuestas, Buckley, Foy y Whisaw son los mejores posicionados para recibir la nominación al Oscar.

Hildur Guðnadóttir, la compositora ganadora del Oscar por Joker, se encarga de la partitura de Women Talking. El canadiense Luc Montpellier es el encargado de una dirección de fotografía que ha sido cuestionada por algunos críticos. Sarah Polley ha explicado que querían retratar "un mundo que se había desvanecido en el pasado" a través de la gradación de color en la película y los niveles de saturación. Por momentos parece que Women Talking está rodada en blanco y negro, pero no es el caso.

Tráiler de la película

Cuándo, cómo se estrena y premiere en festivales

Women Talking se estrena en España el 17 de febrero de 2023. La película tuvo su premiere mundial en el Festival de Telluride el pasado 2 de septiembre. Días después pasó por el Festival de Toronto, donde fue la primera finalista al premio del público que ganó The Fabelmans, de Steven Spielberg.

Antecedentes en los Oscar

Sarah Polley fue candidata a los premios de la Academia hace 15 años por el guion de Lejos de ella, un impactante drama sobre el alzhéimer protagonizado por la también nominada Julie Christie. En el espectacular reparto de Women Talking hay dos actores británicos de prestigio que todavía aguardan su primera nominación (Ben Whisaw y Claire Foy, premiados por sus trabajos en televisión en A Very English Scandal y The Crown, respectivamente), dos anteriores nominadas (Jessie Buckley y Rooney Mara) y una de las reinas de la Academia (Frances McDormand, oscarizada tres veces en la categoría protagonista, aparece aquí en un personaje muy secundario).

