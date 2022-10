Rumbo a los Oscar: todo lo que se sabe de 'Almas en pena en Inisherin', lo nuevo de Martin McDonagh

El dramaturgo y director Martin McDonagh se ha tomado su tiempo para volver a rodar después del gran éxito de Tres anuncios en las afueras, la dramedia que llevó al Oscar a Frances McDormand y Sam Rockwell. La cuarta película del angloirlandés supone además un reencuentro con los dos protagonistas de su aclamado debut, Escondidos en Brujas, la comedia negra que lanzó su carrera en el cine después de años de éxitos en los escenarios del West End y Broadway.

De qué va

Ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda, Almas en pena de Inisherin cuenta la historia de dos amigos de toda la vida, Pádraic y Colm, quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm pone fin a su amistad de un modo abrupto. Un Pádraic atónito, ayudado por su hermana Siobhán y por Dominic (un joven con problemas), se esfuerza por reconstruir la relación, negándose a aceptar las negativas de su amigo de siempre. Cuando Colm le plantea a Pádraic un ultimátum desesperado, los acontecimientos se precipitan y provocan consecuencias traumáticas.

Qué sabemos de ella

Almas en pena en Inisherin será la gran apuesta de Searchlight en la próxima temporada de premios. Eso son palabras mayores: la ahora marca de cine independiente de Disney (la empresa perdió el Fox en su nombre después de la adquisición por parte del dueño de Disney, Marvel y Lucasfilm) ha ganado más Oscars a mejor película que ningún otro estudio en el siglo XXI. La dramedia irlandesa aspira a seguir el camino de Slumdog Millionaire, 12 años de esclavitud, Birdman, La forma del agua y Nomadland.

La otra gran apuesta de Searchlight para este año, el Imperio de la luz de Sam Mendes, tuvo una recepción crítica en los festivales mucho más mediocre. Sin embargo, Almas en pena en Inisherin salió disparada de su première mundial en el Festival de Venecia, donde recibió la Copa Volpi a la mejor interpretación masculina (Colin Farell) y el premio al mejor guion para el propio McDonagh.

Almas en pena en Inisherin nació como obra de teatro que culminaría una trilogía iniciada por The Cripple of Inishmaan (1996) y The Lieutenant of Inishmore (2001), hasta que McDonagh decidió convertir el proyecto en su cuarta película.

Reparto y equipo

McDonagh se reúne con dos viejos conocidos en Almas en pena en Inisherin: Brendan Gleeson y Colin Farrell, los protagonistas de Escondidos en Brujas. Con el primero ya trabajó en el corto Six Shooter, mientras que el segundo repitió con el dramaturgo en el thriller Siete psicópatas. La familiaridad entre el reparto juega a favor en una película que aborda la relación en crisis de dos viejos amigos. Completan el reparto Kerry Condon, a la que ya dirigió en Tres anuncios a las afueras, y el joven Barry Keoghan, una de las grandes promesas irlandesas gracias a El sacrificio del ciervo sagrado, Dunkerque y su fugaz aparición en The Batman.

Detrás de las cámaras destaca el nombre de Carton Burwell, el compositor de toda la obra de los hermanos Coen que ya recibió una nominación al Oscar por su partitura para Tres anuncios a las afueras.

Cuándo, cómo se estrena y premiere en festivales

Almas en pena en Inisherin se estrena en España el 3 de febrero de 2023. La película tuvo su premiere mundial en el Festival de Venecia, donde recibió la Copa Volpi al mejor actor (Colin Farrell) y el premio al mejor guion. Días después tuvo su estreno en Norteamérica en el Festival de Toronto,

Antecedentes en los Oscar

Martin McDonagh empezó su carrera en el audiovisual por todo lo alto ganando el Oscar al mejor cortometraje de 2004, Six Shooter, la primera de sus colaboraciones con Brendan Gleeson. El angloirlandés recibió su segunda nominación gracias al guion de Escondidos en Brujas, su ópera prima. Nueve años después, repitió candidatura por el libreto de Tres anuncios en las afueras, por la que también estuvo nominado como productor. Todas las apuestas decían que McDonagh también iba a formar parte del quinteto de directores finalistas, hasta que Paul Thomas Anderson y El hilo invisible dieron la sorpresa en los últimos compases de la carrera al Oscar que premiaba el mejor cine de 2017.

Tráiler de la película

